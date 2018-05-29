Секс-шантаж: как не попасть на крючок
В последнее время резко возросло количество случаев секс-шантажа, о которых сообщено Национальному агентству Великобритании по расследованию уголовных преступлений (NCA).
В 2017 году были зафиксированы 1304 случая по сравнению с 428-ю в 2015-м - хотя реальное число пострадавших, по мнению представителей агентства, значительно больше.
Секс-шантаж становится возможным, когда люди (в основном это мальчики-подростки и молодежь после двадцати лет) позволяют снимать себя на камеру во время действий полового характера.
Иногда преступники снимают жертв тайком, а потом шантажируют.
Как сообщили следователи NCA, такому риску подвергаются "десятки тысяч человек".
Это произошло с молодым человеком, которого мы договорились называть Саймоном, чтобы не разглашать его настоящего имени.
"Вдруг экран компьютера перед моими глазами зеркально повернулся - и я увидел на видео самого себя, на повторе, снова и снова", - рассказал он в интервью программе Newsbeat.
"Думаешь, что тобой такого не случится"
Саймон, которому более двадцати, познакомился в интернете с женщиной. Ему казалось, что она интересуется им и хочет, чтобы у них был роман.
Вскоре они уже общались в видеочате. Их отношения становились все интимнее, и именно на этом этапе он позволил снять на веб-камеру, как он мастурбирует.
"Увидев перевернутый экран, я сразу же понял, что меня ждет", - рассказал Саймон.
"Я знаю, что такое бывает. Но только почему-то думаешь, что с тобой такого никогда не случится.
"Они требовали:" Плати 600 фунтов, или мы разошлем это видео всем твоим друзьям и родственникам".
"Я был зол на себя"
Саймон стал жертвой международной банды преступников, которая, скорее всего, базируется на Филиппинах.
Шантажисты предъявили ему сделанную запись.
"Я не знаю, каким образом, но они раздобыли имена и контактные данные моих друзей, родных и коллег с работы.
"На этом этапе я уже почувствовал реальную угрозу. Поэтому понял, что это не просто мошенническая схема, когда кто-то пытается на тебе нажиться. Ситуация стала серьезной".
Сначала Саймон перевел 150 фунтов в счет на Филиппинах - в надежде, что шантажисты дадут ему покой. Но надежды были напрасными.
Прошло три дня, и они снова потребовали денег. Он еще раз заплатил им 150 фунтов, и с тех пор о них не слышал.
"Я был ... нет, не раздавлен, скорее разочарован. Потому что люди додумались с кем-то так поступить.
Я сердился на ту женщину за то, что она такое сделала. Был зол на себя, что допустил такую беспросветную глупость."
"Меня это беспокоило и откровенно шокировало".
После этого Саймон обратился в полицию, и уже там его проинструктировали, как помочь поймать шантажистов, если они снова выйдут на связь.
Помощь и советы
Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений объясняет: если вы стали жертвой такого шантажа, должны поступить просто.
Не паникуйте, не платите, обратитесь в полицию.
По своей природе секс-шантаж - преступление, о котором не всегда сообщают. А те немногочисленные жертвы, которые решаются обратиться в полицию, часто не подозревают, кто их шантажирует и как вернуть деньги.
По этой и другим причинам реальное количество жертв, вероятно, значительно больше, чем об этом сообщают в NCA.
По мнению следователей агентства, ежегодно в Великобритании вымогатели получают от жертв миллионы фунтов.
Рой Синклер из Национального агентства NCA в интервью Newsbeat сообщил: "Десятки тысяч людей - в основном это молодежь - подвергаются риску такого вымогательства.
"Некоторых людей заставили заплатить максимальную цену. Также нам известно как минимум о пяти человек, которые покончили с собой, потому что чувствовали себя загнанными в тупик".
Раздевание перед камерой: совет
Офицер киберзащиты из полицейского управления Эйвона и Сомерсета Джоанн Бокко предупредила о серьезных рисках, связанных с раздеванием перед камерой.
"Люди должны осознавать: готовая запись будет принадлежать не вам, и вы больше не будете контролировать того, что произойдет дальше", - говорит она.
"Скорее всего, эти организованные преступные группировки действуют на Филиппинах и в Марокко. Их цель - получать деньги от жертв по всему миру".
Что касается того, насколько серьезной может быть эта проблема, Джоанн высказалась прямо.
"Из-за такого шантажа некоторые британцы накладывают на себя руки. Поэтому все это на самом деле очень серьезно.
"Только представьте: ваши непристойные снимки или фото в обнаженном виде увидят ваш босс, друзья, родственники. Лица, которых шантажируют, от ужаса могут чувствовать себя в полной безысходности.
"В целом мы бы не советовали людям раздеваться перед веб-камерой. Но понимаем, что иногда это происходит".
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