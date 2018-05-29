Секс-шантаж: как не попасть на крючок

Image caption Под давлением международной преступной группировки Саймон (имя мужчины изменено) был вынужден отдать сотни фунтов

В последнее время резко возросло количество случаев секс-шантажа, о которых сообщено Национальному агентству Великобритании по расследованию уголовных преступлений (NCA).

В 2017 году были зафиксированы 1304 случая по сравнению с 428-ю в 2015-м - хотя реальное число пострадавших, по мнению представителей агентства, значительно больше.

Секс-шантаж становится возможным, когда люди (в основном это мальчики-подростки и молодежь после двадцати лет) позволяют снимать себя на камеру во время действий полового характера.

Иногда преступники снимают жертв тайком, а потом шантажируют.

Как сообщили следователи NCA, такому риску подвергаются "десятки тысяч человек".

Это произошло с молодым человеком, которого мы договорились называть Саймоном, чтобы не разглашать его настоящего имени.

"Вдруг экран компьютера перед моими глазами зеркально повернулся - и я увидел на видео самого себя, на повторе, снова и снова", - рассказал он в интервью программе Newsbeat.

"Думаешь, что тобой такого не случится"

Саймон, которому более двадцати, познакомился в интернете с женщиной. Ему казалось, что она интересуется им и хочет, чтобы у них был роман.

Вскоре они уже общались в видеочате. Их отношения становились все интимнее, и именно на этом этапе он позволил снять на веб-камеру, как он мастурбирует.

"Увидев перевернутый экран, я сразу же понял, что меня ждет", - рассказал Саймон.

"Я знаю, что такое бывает. Но только почему-то думаешь, что с тобой такого никогда не случится.

"Они требовали:" Плати 600 фунтов, или мы разошлем это видео всем твоим друзьям и родственникам".

"Я был зол на себя"

Саймон стал жертвой международной банды преступников, которая, скорее всего, базируется на Филиппинах.

Шантажисты предъявили ему сделанную запись.

"Я не знаю, каким образом, но они раздобыли имена и контактные данные моих друзей, родных и коллег с работы.

"На этом этапе я уже почувствовал реальную угрозу. Поэтому понял, что это не просто мошенническая схема, когда кто-то пытается на тебе нажиться. Ситуация стала серьезной".

Сначала Саймон перевел 150 фунтов в счет на Филиппинах - в надежде, что шантажисты дадут ему покой. Но надежды были напрасными.

Прошло три дня, и они снова потребовали денег. Он еще раз заплатил им 150 фунтов, и с тех пор о них не слышал.

"Я был ... нет, не раздавлен, скорее разочарован. Потому что люди додумались с кем-то так поступить.

Я сердился на ту женщину за то, что она такое сделала. Был зол на себя, что допустил такую ​​беспросветную глупость."

"Меня это беспокоило и откровенно шокировало".

После этого Саймон обратился в полицию, и уже там его проинструктировали, как помочь поймать шантажистов, если они снова выйдут на связь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption По данным агентства NCA, десятки тысяч людей, преимущественно молодежь, рискуют попасть на крючок секс-шантажистов

Помощь и советы

Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений объясняет: если вы стали жертвой такого шантажа, должны поступить просто.

Не паникуйте, не платите, обратитесь в полицию.

По своей природе секс-шантаж - преступление, о котором не всегда сообщают. А те немногочисленные жертвы, которые решаются обратиться в полицию, часто не подозревают, кто их шантажирует и как вернуть деньги.

По этой и другим причинам реальное количество жертв, вероятно, значительно больше, чем об этом сообщают в NCA.

По мнению следователей агентства, ежегодно в Великобритании вымогатели получают от жертв миллионы фунтов.

Рой Синклер из Национального агентства NCA в интервью Newsbeat сообщил: "Десятки тысяч людей - в основном это молодежь - подвергаются риску такого вымогательства.

"Некоторых людей заставили заплатить максимальную цену. Также нам известно как минимум о пяти человек, которые покончили с собой, потому что чувствовали себя загнанными в тупик".

Раздевание перед камерой: совет

Офицер киберзащиты из полицейского управления Эйвона и Сомерсета Джоанн Бокко предупредила о серьезных рисках, связанных с раздеванием перед камерой.

"Люди должны осознавать: готовая запись будет принадлежать не вам, и вы больше не будете контролировать того, что произойдет дальше", - говорит она.

"Скорее всего, эти организованные преступные группировки действуют на Филиппинах и в Марокко. Их цель - получать деньги от жертв по всему миру".

Что касается того, насколько серьезной может быть эта проблема, Джоанн высказалась прямо.

"Из-за такого шантажа некоторые британцы накладывают на себя руки. Поэтому все это на самом деле очень серьезно.

"Только представьте: ваши непристойные снимки или фото в обнаженном виде увидят ваш босс, друзья, родственники. Лица, которых шантажируют, от ужаса могут чувствовать себя в полной безысходности.

"В целом мы бы не советовали людям раздеваться перед веб-камерой. Но понимаем, что иногда это происходит".

Если нужны советы по безопасности в интернете, вам поможет раздел BBC Advice.

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