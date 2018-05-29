Сколько людей убивают вулканы?

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Раскаленные реки лавы и облака пепла, выбрасываемые вулканом Килауэа на Гавайях, привлекли к нему внимание всего мира.

Но насколько вообще опасными могут быть извержения вулканов?

Ежегодно на планете в целом происходит извержение примерно 60 вулканов. Некоторые застают нас врасплох, к поведению других мы уже привыкли.

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Килауэа - один из самых активных вулканов в мире - его нынешнее извержение началось еще 35 лет назад, однако в последние недели активность вулкана заметно возросла.

Лава растекается буквально по дворам местных жителей, однако, к счастью, пока серьезно пострадал только один человек - в мужчину, сидевшего на своем балконе, попал кусок раскаленной горной породы.

Казалось бы, это должно свидетельствовать в пользу относительной безвредности извержений, однако, значительная часть населения планеты живет рядом с активными вулканами, и многие из них куда более опасны, чем Килауэа.

Мы собрали данные об извержениях на основе сообщений СМИ, архивной информации и исторических документов.

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С 1500 года вулканы привели к смерти около 280 тысяч человек - причем 170 тысяч из них погибли в результате всего лишь шести извержений.

Около двух тысяч человек погибли с 2000-го года.

Большинство погибших стали жертвами грязевых вулканических потоков на Филиппинах, пирокластических облаков в Индонезии (так называют раскаленные облака пепла, вулканических газов и скальных обломков, которые могут передвигаться со скоростью до 700 км в час), разливов лавы в Демократической республике Конго и выбросов твердых вулканических продуктов в Японии. В прошлом году трое туристов погибли в Италии, провалившись в кратер вулкана.

Сейчас около 800 млн человек живут в радиусе 100 километров от действующих вулканов - то есть в условиях высокого уровня вулканической опасности. Среди них около 200 млн человек проживают в Индонезии.

Учитывая рост населения, вполне вероятно, что вскоре еще больше людей станут жить в опасной близости от одного из полутора тысяч действующих на сегодня вулканов, которые находятся в 81 странах мира.

Термин "действующий" не означает, что вулкан извергается прямо сейчас, речь идет об относительно недавней вулканической активности и возможности новых извержений.

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Вулканы угрожают людям по-разному.

В случае с Килауэа Геологическая служба США зафиксировала значительный рост сейсмической активности в конце апреля, первые трещины в земле начали появляться в начале мая.

С тех пор потоки лавы преодолели около пяти километров и достигли океана, разрушая на своем пути дома и заставляя тысячи людей эвакуироваться.

Однако, подобные потоки обычно не приводят к большим человеческим жертвам.

Хотя лава - смесь расплавленных горных пород температурой около 1200 градусов, которая сжигает и погребает под собой на пути буквально все что угодно, все же движется достаточно медленно, и люди успевают убежать от нее.

Опасность возрастает, когда люди не могут быстро эвакуироваться. На Гавайях несколько человек пришлось доставлять вертолетом, поскольку пути к их эвакуации были отрезаны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Считается, что жители древнеримского города Помпеи стали жертвами пирокластических потоков

Лава может приводить ко взрывам, в том числе в результате возгорания метана, количество которого возрастает по мере того, как раскаленная порода выжигает растительность.

А когда лава достигает океана, она превращается в нестабильные участки суши, выделяя при этом токсичные газы и соляную кислоту.

Еще одна угроза для жителей Гавайев - двуокись серы, это один из нескольких газов, которые вулканы могут выделять даже не во время активных извержений.

Однако, даже с учетом ядовитых газов из-за лавы погибают лишь 2% жертв извержений.

Наибольшее количество жертв вулканического газа зафиксировали в Камеруне в 1986 году, когда в результате выброса двуокиси углерода из кратера озера Ниос погибли более полутора тысяч человек: газом накрыло сразу несколько расположенных на побережье поселков.

Самые смертоносные - пирокластические облака и лахары - грязевые потоки, состоящие из воды, вулканического пепла и обломков породы. Их жертвами за последние 500 лет стали более 120 тысяч человек.

Такие явления более характерны для крупных вулканов конической формы, расположенных на границах тектонических плит - например, вдоль Тихоокеанского вулканического огненного кольца.

Пологие щитовые вулканы типа Килауэа вряд ли могут привести к подобным последствиям.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пирокластическое облако надвигается на поселок у подножья индонезийского вулкана Синабунг

Пирокластические облака (или пирокластические потоки) - это лавины, которые разгоняются до огромных скоростей. Они состоят из камней, газа и пепла. Их температура может достигать 700 градусов. Они разрушают все на своем пути - и выжить, столкнувшись с ними, практически невозможно.

Считается, что именно пирокластические потоки уничтожили римский город Помпею в 79 году нашей эры. Они унесли жизни более 30 тысяч человек на карибском острове Мартиника в 1902 году.

Лахары могут уносить за собой камни, деревья и даже дома. Они образуются, когда дождь, снег или тающий лед смывают отложения пепла со склонов вулканов в близлежащие долины, образуя стремительные грязевые потоки.

В 1985 году около 25 тысяч человек стали жертвами лахаров во время извержения вулкана Невадо-дель-Руис в Колумбии.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лахары, такие как эта в Новой Зеландии после извержения вулкана Руапеху в 2007 году, представляют большую опасность

Вулканический пепел в случае сильных извержений может преодолевать расстояния в сотни или даже тысячи километров. Он может похоронить под собой большие территории, нарушить движение транспорта и работу спасательных служб.

История также знает далеко не один случай, когда подобные явления провоцировали массовый голод и болезни, поскольку пепел и газ приводил к неурожаю или даже временным изменений климата.

Однако, хотя предотвратить извержение нельзя, оно вовсе не обязательно должно приводить к смерти и катастрофам .

То, что на Гавайях зарегистрирована только одна серьезная травма - результат работы ученых, наблюдающих за сейсмической активностью, экстренных служб, а также замечательных систем мониторинга.

К сожалению, из-за ограниченности ресурсов только за несколькими вулканами в мире следят так же тщательно, как за Килауэа.

Спутниковый мониторинг позволяет в ограниченном объеме следить даже за самыми отдаленными вулканами, но только за 20% вулканов ведется наземное наблюдение.

А примерно раз в два года происходит извержение вулкана, активность которого еще раньше не фиксировали.

Эти извержения могут быть наиболее опасными, поскольку длительные периоды покоя часто приводят к очень сильным извержениям. А люди, которые живут рядом, оказываются практически не подготовленными.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Работа вулканических обсерваторий позволяет прогнозировать активность вулканов, но, как правило, такая работа проводится только в развитых странах

Однако, вулканические обсерватории, исследователи и международные организации без устали работают, чтобы иметь возможность справляться с чрезвычайными ситуациями и предусматривать извержения, спасая при этом десятки тысяч жизней.

Конечно, извержения всегда серьезно влияют на жизнь людей - даже в тех случаях, когда обходится без человеческих жертв.

Они заставляют местных жителей покидать дома, лишают их средств к существованию, наносят ущерб сельскому хозяйству. В результате убытки для экономики могут достигать миллиардов долларов.

Поэтому за мировым вулканами надо как следует следить - даже если они кажутся спящими.

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