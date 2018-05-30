Убийство Бабченко: боятся ли другие беглецы из России?

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Россияне, которые из-за преследования в РФ выехали в Украину, уверены в политическом характере убийства журналиста Аркадия Бабченко.

BBC News Украина побеседовала с несколькими из тех, кто, как и Аркадий Бабченко, решили уехать из России.

Несмотря на риски для жизни, они говорят, что покидать Украину не собираются.

"Не дождутся!"

Копірайт зображення Уніан Image caption Илья Пономарев: "К сожалению, за эти годы погибли мои друзья от рук наемных убийц. И я, конечно, чувствую, что риск существует"

"Я считаю, что здесь нет даже места для каких-то двух версий. Это заказное политическое убийство, и заказчик находится в России", - говорит в беседе с BBC News Украина экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который переехал в Украину в 2016 году, поскольку на территории РФ против него было заведено уголовное дело.

По его словам, это по сути "террористический акт", направленный на "максимальный резонанс".

"У меня есть опасения, связанные с тем, что здесь идет война с 2014 года. И она имеет разные формы - на линии фронта и в тылу. Здесь регулярно стреляют, убивают и, к сожалению, за эти годы погибли мои друзья от рук наемных убийц. И я, конечно, чувствую, что риск существует", - говорит он.

Но, вместе с этим, добавляет Илья Пономарев, он не собирается покидать Украину.

"Не дождутся! Мы сделали выбор в пользу переезда. Это сознательный выбор, и нет оснований его менять".

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption К дому, где убили Аркадия Бабченко, съехалось большое количество журналистов

"Будь что будет"

Копірайт зображення Леонід Кафнер Image caption Леонид Канфер с погибшим оппозиционером Борисом Немцовым

Российский журналист Леонид Кафнер, который после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе решил переехать в Украину, также уверен, что причина убийства - профессиональная деятельность Аркадия Бабченко.

"Я считаю, никакой другой версии, кроме его профессиональной деятельности, нет и быть не может. Аркаша писал только о России, он не писал о внутриукраинских проблемах. И даже уехав из России, он оставался очень серьезным раздражителем с очень большой русскоязычной аудиторией", - считает коллега убитого журналиста.

В комментарии BBC News Украина он назвал это преступление "местью" за все, что писал Аркадий.

Что касается опасности, Леонид Кафнер считает, что Украина "осталась последним местом, где еще возможна какая-то свобода слова".

"Но здесь нет безопасности. С точки зрения дальнейшей работы - ехать больше некуда", - добавляет он.

По словам журналиста, пока есть возможность работать журналистом в Украине - будет это делать и никуда не уедет.

"Будь, что будет", - подчеркивает он.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

"У войны границ нет"

Копірайт зображення Виктор Майстренко Image caption Виктор Майстренко: "Это выстрел во всех нас. Страшно. Сначала была истерика, потом злость. Этот режим убивает всех"

Российский активист Виктор Майстренко, также бежавший от преследований в России, считает, что это "месть России человеку, вырвавшемуся на свободу".

Хотя, по его словам, не стоит исключать версию, что убийство Бабченко - проявление ненависти "сумасшедших", которых сейчас много в тех же соцсетях.

"Это выстрел во всех нас. Мы с Аркадием дружили, переписывались, встречались. Это стрельба во всех нас. Страшно. Сначала была истерика, потом злость. Этот режим убивает всех", - говорит он.

По его словам, понятно, что выстрелы сделаны достаточно профессионально, стрелял "не человек с улицы".

В ответ на вопрос BBC News Украина о том, собирается ли покидать Украину, говорит, что нет.

"Самое страшное, что идет война, у войны границ нет. Невозможно от этого спрятаться. Куда бы ты ни уехал, достанут везде. Не важно, Украина или другая страна. Будем думать, как обезопасить свою семью максимально. Бежать можно постоянно, но это бесполезно", - считает Виктор Майстренко.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Вход в дом, в котором стреляли в журналиста, охраняют правоохранители

Бегство от преследования

Аркадий Бабченко работал военным корреспондентом. Журналист освещал конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Он открыто критиковал российские власти, в частности, их действия на Донбассе. Из-за угроз был вынужден покинуть Россию и с февраля 2017 года жил в Киеве, где работал телеведущим на телеканале ATR.

В России против него возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

Коллега и друг убитого журналиста Айдер Муждабаев уверен, что Аркадия убили "по приказу властей террористического государства РФ".

Также он корит себя, что убедил Аркадия остаться в Украине.

Российская сторона, в свою очередь, объявила, что требует от Киева эффективно расследовать убийство Бабченко. А министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления Украины о причастности Москвы к убийству "печальной модой".

"Как видите, многие ее подхватили, особенно те, кто как и наши украинские соседи, пользуются полной безнаказанностью со стороны своих западных кураторов", - говорит он.

Как произошло убийство?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Глава полиции Киева Андрей Крищенко общается со СМИ возле дома, где убили журналиста

Аркадия Бабченко застрелили несколькими выстрелами в спину на пороге его квартиры 29 мая. Он умер от огнестрельных ранений в карете скорой помощи.

Наиболее вероятной версией убийства украинские правоохранители называют профессиональную деятельность журналиста.

Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство" и обнародовала фоторобот подозреваемого.

Также уголовное дело по факту убийства в Киеве Аркадия Бабченко возбудил следственный комитет РФ.

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