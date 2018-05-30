Опять живой: цитаты Бабченко о войне, Украине и Путине

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Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, чье "убийство" инсценировала в Киеве Служба безопасности Украины, имеет огромную аудиторию читателей в Facebook.

Бабченко - ярый критик российской власти, "милитаризма" и "имперства" в российском обществе, рассказывает об ужасах войн в Чечне, где сам служил, и адаптации ветеранов к мирной жизни. Автор книги "Война", которую опубликовал в 2015 году.

BBC News Украина вспоминает часть известных высказываний из интервью Аркадия Бабченко, которые привлекли внимание тысяч людей.

• Журналист Аркадий Бабченко живой

О Майдане в Украине

"Украина стала Украиной именно потому, что она сбросила Януковича, а не потому, что он развалился сам от дряхлости на своем троне, и все стало хорошо само собой. И еще потому, что она сбросила его за СВОБОДУ, а не за колбасу.

И еще потому, что она сбросила его за свободу именно ТОГДА, КОГДА БЫЛО НАДО, а не через пятнадцать лет.

Диктатуре нужно противостоять именно тогда, когда она есть. А не тогда, когда она сама сдохнет. Цените возможность сбрасывать своих диктаторов. Она дает вам шанс понять ценность свободы.

А легко пришло - легко ушло. В девяносто первом свобода сама легко рухнула нам в руки. И так же легко была просрана в девяносто девятом " (пост в Facebook )

Обращение к россиянам, которые едут на войну в Украине

"Десантник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет".

Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем. Армия тебя бросит, сынок. Всегда.

Эту памятку я написал после войны в Грузии. Единственное, что добавил, это последний абзац. А так все по-прежнему. Актуально как никогда. Родина тебя бросит, сынок. Всегда".

О планах России в отношении Украины

"Я предполагаю, что РФ не прекратит попытки вернуть Украину в свое имперское лоно. Россия выжидает, и в случае любого ухудшения ситуации здесь, в Украине, сделает новые шаги.

Использует все методы расшатывания ситуации в Украине. Это и попытки привести своих людей в Верховную Раду, и теракты, и пропаганда, и давление на фронте". (В интервью журналу Фокус)

"Попытки играть в демократию с авторитарными режимами в инфантильных обществах, желающих простых решений сложных проблем, однажды уже привели Европу на грань катастрофы. Я сейчас говорю про гитлеровский фашизм.

Попытка говорить с такими режимами на языке демократии - не достижение, а слабость. Подобные режимы не понимают этого языка. С ними надо говорить на том языке, который понимают именно они. Бить по рукам сразу. Немедленно. Давать жесткий отпор.

Не позволять им пускать корни. Давать свободу самовыражения людоедам не просто недальновидно - это опасно. К сожалению, Запад до сих пор в полной мере не осознает этой опасности". (Сообщение в Facebook).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аркадий Бабченко неоднократно осуждал войны России на постсоветском пространстве, в частности войны в Чечне, в которых принимал участие

О роли Путина в истории России

"Пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания воздействия на общество, кроме войны, у него не осталось.

Сейчас война перенесена в Сирию, и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то будет происходить не так, я не исключаю переноса театра военных действий назад на Донбасс". (В интервью УНІАН).

О том, какой должна быть Россия

"Наша с вами задача, сделать так, построить такое государство, чтобы никогда, ***, наши солдаты никуда "за поребрик" больше не лезли". (В интервью Цензор.НЕТ).

Об отношении в России к независимости Украины

"Украинец для россиянина был всегда "братским", но на ступеньку ниже. Русский всегда знал, что метрополия - Россия, а Украина - колония.

И бесит сейчас именно то, что украинцы выделываются, хотят стать независимыми, сами стать метрополией и отбросить статус колонии". (В интервью УНІАН).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аркадий Бабченко освещал протесты в Украине зимой 2013-2014 годов

О российском менталитете

"Российский менталитет позволяет посылать миллионы людей на смерть. Я не сомневаюсь, что каковы бы ни были протесты, недовольство уровнем жизни, коррупцией и чем угодно, но в случае полномасштабной войны, если Путин отдаст приказ дойти до Гибралтара, - дойдут.

Трупами завалят всю Европу, но дойдут". (В интервью Фокус).

О слабости российской оппозиции

"Протестная прослойка есть. Пресловутые 14% существуют, но они размазаны тонким слоем по всей огромной территории страны. А государство сильно.

Огромная территория не позволяет собраться протестному кулаку, но тоталитарное государство получает отличные возможности собрать репрессивный кулак. Все-таки костяк этих 14% - буржуазно-демократическая и либеральная публика.

Но они не хотят идти на баррикады за свободу. Имперцы готовы за свою империю, за свой ГУЛАГ идти на баррикады, убивать и умирать, а демократы - нет. Они максимум готовы выйти на несанкционированный митинг". (В интервью журналу Фокус).

Почему война влечет молодых россиян

"В Москве, Питере, Красноярске, в 10-20 крупных городах России можно нормально жить. А остальная Россия - она ​​бедная. Она в XIX столетии. От региона к региону - реально задница. Линия разграничения веков проходит по фарватеру Волги, это прямо чувствуется. Там безнадежность и алкоголизм.

Ты рождаешься, живешь в своем Вышнем Волочке, заканчиваешь школу, а дальше что? Или бухать, или в тюрьму. А тут по телевизору показывают, что бандеровцы-фашисты убивают русских.

И вдруг у тебя появляется возможность уехать, мир посмотреть, потому что они это рассматривают как возможность вырваться из этой своей безнадежности. (В интервью Цензор.НЕТ)

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Родина тебя бросит, сынок!", - из-за этого обращения Аркадия Бабченко к российским военным у него появилось много недоброжелателей

О влиянии пропаганды в российском обществе

"Русские хотят войны и это совершенно точно. Сейчас я могу сказать о моей стране - мой народ хочет войны. Откуда это берется - из зомбоящика!

Даже в Союзе не делали с обществом того, что делается сейчас, даже в "совке", где провозглашался классом-гегемоном пролетариат, ставку делали на академиков, космонавтов, инженеров, физиков - трудовую интеллигенцию.

А этот режим ставку делает не просто на люмпенов, а на гопников, агрессивных и вооруженных. Их воспитывают десятилетиями.

Носителей мозгов и гена свободомыслия выжимали из страны, а с самого низа в людях оставались наиболее гнусные качества. Все это сделал телевизор, от этого никуда не деться". (В интервью УНІАН).

О войнах на постсоветском пространстве

"Россия не воюет ни с Грузией, ни с Молдовой, ни с Украиной, потому что Россия не рассматривает постсоветские страны, окружающие ее, как субъекты права. В представлении России таких государств не существует.

Россия воюет с США. А Грузию, Молдову, Черногорию, Украину рассматривает как мешки с песком, из которых она выкладывает бруствер вокруг себя, чтобы не пришло проклятое НАТО. Вот в этом смысле все эти войны, конечно, похожи". (В интервьюЦензор.нет).

О значении Донбасса и Крыма для России

"Надо четко понимать, что за Крым Россия будет биться до последнего.

Кремль не намерен воевать за Донбасс (правда, это не исключает поставок туда оружия и боеприпасов), поскольку новых проблем и новых трупов руководство РФ не хочет". (В интервью УНІАН).

О преодолении "вьетнамского синдрома" и адаптации ветеранов

"Лучший рецепт, который мне нравится, применяют в Израиле. У них после дембеля принято полгода-год или путешествовать, или идти в кибуц и тупо копать картошку. Физический труд в относительном одиночестве очень лечит. Работа на ферме, работа с лошадьми, масса рецептов есть во всем мире.

Первый шаг - настроить мозг обратно. На фронте организм перестает вырабатывать гормоны, которые отвечают за дружбу, радость, улыбку, любовь и все такое. Вырабатываются гормоны ненависти и агрессии. Это все просто химия.

Нужна возможность себя реализовать, работать, создать семью, не чувствовать себя дураком, который потерял год жизни, пока здесь страна развивалась, гуляла, бухала. Надо вернуть человека в общество. На войне общество от солдата требует самопожертвования, возвращаясь с войны, солдат того же требует от общества". (В интервью Фокус).

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