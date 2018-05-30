Опять живой: цитаты Бабченко о войне, Украине и Путине
Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко, чье "убийство" инсценировала в Киеве Служба безопасности Украины, имеет огромную аудиторию читателей в Facebook.
Бабченко - ярый критик российской власти, "милитаризма" и "имперства" в российском обществе, рассказывает об ужасах войн в Чечне, где сам служил, и адаптации ветеранов к мирной жизни. Автор книги "Война", которую опубликовал в 2015 году.
BBC News Украина вспоминает часть известных высказываний из интервью Аркадия Бабченко, которые привлекли внимание тысяч людей.
• Журналист Аркадий Бабченко живой
О Майдане в Украине
"Украина стала Украиной именно потому, что она сбросила Януковича, а не потому, что он развалился сам от дряхлости на своем троне, и все стало хорошо само собой. И еще потому, что она сбросила его за СВОБОДУ, а не за колбасу.
И еще потому, что она сбросила его за свободу именно ТОГДА, КОГДА БЫЛО НАДО, а не через пятнадцать лет.
Диктатуре нужно противостоять именно тогда, когда она есть. А не тогда, когда она сама сдохнет. Цените возможность сбрасывать своих диктаторов. Она дает вам шанс понять ценность свободы.
А легко пришло - легко ушло. В девяносто первом свобода сама легко рухнула нам в руки. И так же легко была просрана в девяносто девятом " (пост в Facebook )
Обращение к россиянам, которые едут на войну в Украине
"Десантник-доброволец! Знай, что если ты случайно заедешь на территорию Украины, твой командующий скажет "В нашей воздушно-десантной бригаде потерь нет".
Твоя жена передаст твой телефон другому человеку, который скажет, что это ты, а с креста на твоей могиле снимут табличку с твоим именем. Армия тебя бросит, сынок. Всегда.
Эту памятку я написал после войны в Грузии. Единственное, что добавил, это последний абзац. А так все по-прежнему. Актуально как никогда. Родина тебя бросит, сынок. Всегда".
О планах России в отношении Украины
"Я предполагаю, что РФ не прекратит попытки вернуть Украину в свое имперское лоно. Россия выжидает, и в случае любого ухудшения ситуации здесь, в Украине, сделает новые шаги.
Использует все методы расшатывания ситуации в Украине. Это и попытки привести своих людей в Верховную Раду, и теракты, и пропаганда, и давление на фронте". (В интервью журналу Фокус)
"Попытки играть в демократию с авторитарными режимами в инфантильных обществах, желающих простых решений сложных проблем, однажды уже привели Европу на грань катастрофы. Я сейчас говорю про гитлеровский фашизм.
Попытка говорить с такими режимами на языке демократии - не достижение, а слабость. Подобные режимы не понимают этого языка. С ними надо говорить на том языке, который понимают именно они. Бить по рукам сразу. Немедленно. Давать жесткий отпор.
Не позволять им пускать корни. Давать свободу самовыражения людоедам не просто недальновидно - это опасно. К сожалению, Запад до сих пор в полной мере не осознает этой опасности". (Сообщение в Facebook).
О роли Путина в истории России
"Пока есть Владимир Путин, в России война будет всегда. Никаких других инструментов удержания ситуации в стране и удержания воздействия на общество, кроме войны, у него не осталось.
Сейчас война перенесена в Сирию, и на пару лет военная повестка обеспечена. Если там что-то будет происходить не так, я не исключаю переноса театра военных действий назад на Донбасс". (В интервью УНІАН).
О том, какой должна быть Россия
"Наша с вами задача, сделать так, построить такое государство, чтобы никогда, ***, наши солдаты никуда "за поребрик" больше не лезли". (В интервью Цензор.НЕТ).
Об отношении в России к независимости Украины
"Украинец для россиянина был всегда "братским", но на ступеньку ниже. Русский всегда знал, что метрополия - Россия, а Украина - колония.
И бесит сейчас именно то, что украинцы выделываются, хотят стать независимыми, сами стать метрополией и отбросить статус колонии". (В интервью УНІАН).
О российском менталитете
"Российский менталитет позволяет посылать миллионы людей на смерть. Я не сомневаюсь, что каковы бы ни были протесты, недовольство уровнем жизни, коррупцией и чем угодно, но в случае полномасштабной войны, если Путин отдаст приказ дойти до Гибралтара, - дойдут.
Трупами завалят всю Европу, но дойдут". (В интервью Фокус).
О слабости российской оппозиции
"Протестная прослойка есть. Пресловутые 14% существуют, но они размазаны тонким слоем по всей огромной территории страны. А государство сильно.
Огромная территория не позволяет собраться протестному кулаку, но тоталитарное государство получает отличные возможности собрать репрессивный кулак. Все-таки костяк этих 14% - буржуазно-демократическая и либеральная публика.
Но они не хотят идти на баррикады за свободу. Имперцы готовы за свою империю, за свой ГУЛАГ идти на баррикады, убивать и умирать, а демократы - нет. Они максимум готовы выйти на несанкционированный митинг". (В интервью журналу Фокус).
Почему война влечет молодых россиян
"В Москве, Питере, Красноярске, в 10-20 крупных городах России можно нормально жить. А остальная Россия - она бедная. Она в XIX столетии. От региона к региону - реально задница. Линия разграничения веков проходит по фарватеру Волги, это прямо чувствуется. Там безнадежность и алкоголизм.
Ты рождаешься, живешь в своем Вышнем Волочке, заканчиваешь школу, а дальше что? Или бухать, или в тюрьму. А тут по телевизору показывают, что бандеровцы-фашисты убивают русских.
И вдруг у тебя появляется возможность уехать, мир посмотреть, потому что они это рассматривают как возможность вырваться из этой своей безнадежности. (В интервью Цензор.НЕТ)
О влиянии пропаганды в российском обществе
"Русские хотят войны и это совершенно точно. Сейчас я могу сказать о моей стране - мой народ хочет войны. Откуда это берется - из зомбоящика!
Даже в Союзе не делали с обществом того, что делается сейчас, даже в "совке", где провозглашался классом-гегемоном пролетариат, ставку делали на академиков, космонавтов, инженеров, физиков - трудовую интеллигенцию.
А этот режим ставку делает не просто на люмпенов, а на гопников, агрессивных и вооруженных. Их воспитывают десятилетиями.
Носителей мозгов и гена свободомыслия выжимали из страны, а с самого низа в людях оставались наиболее гнусные качества. Все это сделал телевизор, от этого никуда не деться". (В интервью УНІАН).
О войнах на постсоветском пространстве
"Россия не воюет ни с Грузией, ни с Молдовой, ни с Украиной, потому что Россия не рассматривает постсоветские страны, окружающие ее, как субъекты права. В представлении России таких государств не существует.
Россия воюет с США. А Грузию, Молдову, Черногорию, Украину рассматривает как мешки с песком, из которых она выкладывает бруствер вокруг себя, чтобы не пришло проклятое НАТО. Вот в этом смысле все эти войны, конечно, похожи". (В интервьюЦензор.нет).
О значении Донбасса и Крыма для России
"Надо четко понимать, что за Крым Россия будет биться до последнего.
Кремль не намерен воевать за Донбасс (правда, это не исключает поставок туда оружия и боеприпасов), поскольку новых проблем и новых трупов руководство РФ не хочет". (В интервью УНІАН).
О преодолении "вьетнамского синдрома" и адаптации ветеранов
"Лучший рецепт, который мне нравится, применяют в Израиле. У них после дембеля принято полгода-год или путешествовать, или идти в кибуц и тупо копать картошку. Физический труд в относительном одиночестве очень лечит. Работа на ферме, работа с лошадьми, масса рецептов есть во всем мире.
Первый шаг - настроить мозг обратно. На фронте организм перестает вырабатывать гормоны, которые отвечают за дружбу, радость, улыбку, любовь и все такое. Вырабатываются гормоны ненависти и агрессии. Это все просто химия.
Нужна возможность себя реализовать, работать, создать семью, не чувствовать себя дураком, который потерял год жизни, пока здесь страна развивалась, гуляла, бухала. Надо вернуть человека в общество. На войне общество от солдата требует самопожертвования, возвращаясь с войны, солдат того же требует от общества". (В интервью Фокус).