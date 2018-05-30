Выпускной в Киеве: с линейки - в фонтан

Копірайт зображення Уніан

Часть киевских школ отпраздновали 30 мая "Праздник последнего звонка".

И традиционно столичные выпускники пришли на Майдан Незалежности, чтобы искупаться в фонтанах.

Копірайт зображення Уніан

Только в Киеве из 11-х классов выпускается около 15 тысяч детей, а 9-й класс заканчивают почти 24 тысяч человек.

Копірайт зображення Уніан

Традиция "намочиться" в столичных фонтанах продолжается уже много лет, при условии теплой погоды.

Копірайт зображення Уніан

Некоторые школы провели последнюю в этом учебном году линейку еще 25 мая.

Копірайт зображення Уніан

Выпускников ждут ВНО и выпускные вечера. Рекомендуемые даты проведения выпускных - от 25 мая до 24 июня.

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