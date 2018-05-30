Выпускной в Киеве: с линейки - в фонтан
Часть киевских школ отпраздновали 30 мая "Праздник последнего звонка".
И традиционно столичные выпускники пришли на Майдан Незалежности, чтобы искупаться в фонтанах.
Только в Киеве из 11-х классов выпускается около 15 тысяч детей, а 9-й класс заканчивают почти 24 тысяч человек.
Традиция "намочиться" в столичных фонтанах продолжается уже много лет, при условии теплой погоды.
Некоторые школы провели последнюю в этом учебном году линейку еще 25 мая.
Выпускников ждут ВНО и выпускные вечера. Рекомендуемые даты проведения выпускных - от 25 мая до 24 июня.