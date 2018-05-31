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Стоит ли кормить детей грудью до пяти лет или даже дольше?

29-летняя англичанка Эмма Шардлоу Хадсон, которая кормит грудью свою пятилетнюю дочь и двухлетнего сына, иногда одновременно, говорит, что это полезно для их здоровья, и что они очень редко болеют из-за "присутствия в молоке антител".

Национальная система здравоохранения Великобритании советует матерям кормить ребенка грудью до тех пор, пока они оба этого хотят.

Обычно женщинам рекомендуют продолжать грудное вскармливание лишь первые шесть месяцев, а затем понемногу добавлять в диету малыша твердую пищу.

Британкам не до груди

В Великобритании около 80% матерей, следуя рекомендациям, после родов начинают кормить новорожденных грудью, но многие прекращают это делать уже через несколько недель.

Лишь около трети шестимесячных младенцев по-прежнему получают молоко матери, а к первому году их жизни эта цифра падает до 0,5%.

Согласно международному исследованию, проведенному в 2016 году, в Великобритании один из самых низких в мире процентов женщин, кормящих младенцев грудью.

По словам экспертов, многим женщинам просто трудно начать кормление грудным молоком, и часто они не получают никакой практической помощи, столь необходимой в первые дни после родов, а также с первым ребенком, когда у женщины еще нет опыта грудного вскармливания.

К тому же многие женщины чувствуют себя неудобно, делая это в общественных местах, и перестают давать ребенку грудь, переключаясь на искусственное питание.

Нет ничего лучше груди?

Эксперты согласны, что кормление грудным молоком идет на пользу здоровью - как ребенка, так и матери.

Грудное молоко защищает младенца от инфекций, поноса и рвоты, а также уменьшает риск ожирения в зрелом возрасте.

Для матерей кормление грудью снижает риск развития в будущем рака груди и яичников.

Все это хорошо, но все-таки - до какого возраста стоит кормить ребенка грудью?

На данный момент нет достаточных научных данных, чтобы ответить однозначно на этот вопрос, поэтому женщинам предлагают лишь общие рекомендации.

"Идеально кормить грудью ребенка, наряду с другой пищей, как минимум до начала второго года", - говорится на сайте Национальной системы здравоохранения Великобритании.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После первых шести месяцев ребенку, кроме молока, можно постепенно давать твердую пищу

Всемирная организация здравоохранения считает, что кормление грудью может продолжаться как минимум до тех пор, пока ребенку не исполнится два года.

Однако доктор Макс Дэйви из британского Королевского института педиатрии и здоровья ребенка считает, что всему должен быть предел, и не стоит продолжать грудное вскармливание, когда оно уже не дает никаких преимуществ.

"К двум годам ребенок должен получать все необходимые ему питательные вещества из обычной диеты, после этого возраста дополнительной пользы для здоровья молоко матери не приносит", - считает он.

"Это ничему не вредит"

На решение женщины продолжать или прекратить кормление грудью влияет множество факторов. Многое зависит от того, возвращается ли молодая мать на работу, поддерживают ли ее друзья и родственники, и насколько комфортно она себя чувствует при кормлении.

Не стоит также забывать, что кормление грудью часто помогает развитию эмоциональной привязанности между матерью и ребенком.

"Кормление грудью - очень личная вещь", - говорит доктор Дэйви.

"Это может укрепить отношения между матерью и ребенком, и в любом случае это не нанесет вреда, так что люди должны поступать так, как они считают нужным".

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Но не стоит забывать, что некоторым женщинам просто физически сложно, а порой и невозможно, кормить грудью, а другие предпочитают этого не делать из целого ряда соображений, и, как говорят эксперты, это их выбор, и к нему следует относиться с уважением.

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