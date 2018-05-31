Когда можно инсценировать убийство?

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Информация о "ненастоящих" убийствах как инструменте для раскрытия и предотвращения настоящих время от времени появляется в сообщениях полиции и прокуратуры. Но "воскрешение" российского журналиста Аркадия Бабченко привлекло к этому виду деятельности спецслужб особое внимание.

Действия украинских властей раскритиковали журналисты и защитники медиа. Французское издание Liberation написало, что "обычно, такое случается только в вымышленных историях" и называет спецоперацию СБУ очень противоречивой.

BBC News Украина поговорила с юристом о том, в каких случаях можно имитировать убийство.

Имитация во имя спасения

В мае 2016 года в Одессе обстреляли авто правозащитника Александра Погорелого. На сайтах новостей распространялось фото, на котором видно накрытое тело рядом с расстрелянной машиной.

Но уже через несколько дней оказалось, что это не что иное, как спецоперация полиции и СБУ, чтобы предотвратить настоящее убийство правозащитника.

Александр Погорелый был жив и здоров, а четыре человека, которые действительно готовили против него преступление, оказались за решеткой.

Нынешний Уголовный процессуальный кодекс, изменения в который вносили в 2012 году, предусматривает, что инсценировка убийства возможна, только если есть достаточные основания полагать, что готовится или совершается тяжкое или особо тяжкое преступление. Это статья 271.

Чтобы предотвратить тяжкое преступление, прибегают в частности к таким инструментам, как "следственный эксперимент", "имитация обстановки преступления", "контролируемая и оперативная закупка".

Правоохранители осуществляли имитирование таких смертей всегда, даже когда это еще не было прописано в законодательстве, рассказывает BBC Украина юрист УХСПЧ Олег Левицкий. И добавляет, что тогда они определенным образом действовали за пределами правового поля.

При этом для организации таких фейковых убийств следователь и прокурор могут самостоятельно принимать решение и не должны согласовывать его со следственным судьей.

Выйти на заказчика

В случае с Бабченко спецслужбам еще раньше стало известно о том, что в Украине кто-то покупает оружие и ищет исполнителя для убийства журналиста. Но этого человека в СБУ решили не задерживать.

По словам юриста Левицкого, подготовка к преступлению, поиск оружия и исполнителя - это уже преступление, и на этой стадии можно было проводить задержание.

Но если бы на этом этапе ударили по рукам организатора, он имел бы много возможностей защищаться, отрицать, что его не так поняли, считает эксперт.

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Поэтому для получения убедительных доказательств, а также чтобы выйти и на организаторов, и на заказчиков, силовики организуют имитацию убийств.

"Когда надо зафиксировать какие-то моменты - разговоры, передачу денег, тогда что-то инсценируют. Когда есть цель зафиксировать завершение преступления в воображении организатора - и тогда можно выйти на заказчика. Правоохранители надеются таким образом выявить контакты между организатором и заказчиком", - говорит Левицкий .

Но удалось ли украинским правоохранителям выйти на заказчиков убийства Аркадия Бабченко, еще не ясно.

Следственные действия по разоблачению заказчика продолжаются, сообщил на брифинге генпрокурор Юрий Луценко. При этом о "неопровержимых доказательствах террористической деятельности российских спецслужб в Украине" заявил председатель СБУ Василий Грицак.

В Кремле же заявили, что быть журналистом в Украине - опасно.

Копірайт зображення mvs.gov.ua Image caption В Винницкой области имитировали убийство мужчины, обнародовав фото его якобы окровавленного тела. Его брат поверил в преступление и заплатил за него

В двух недавно опубликованных случаях имитации убийств правоохранители задерживали заказчиков "на горячем" именно во время передачи денег.

В Винницкой области мужчина заказал брата за 10 тысяч гривен, а в Харькове чиновника хотела убить бывшая теща.

Но в этих преступлениях отсутствовало звено организаторов, и деньги заказчики передавали непосредственно исполнителям.

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