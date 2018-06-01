Изменения с 1 июня: что будет и чего не будет с газом. И не только

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С начала лета цены на газ для промышленности снова возрастут. А вот цены на газ для населения пока не изменятся. Среди других новшеств - введение закона о ЖКХ, новые виды на жительство и "летний" режим пересечения линии разграничения в Донбассе.

Цена на газ для населения не возрастет

В последние дни мая правительство вновь продлило действие постановления №187, которое еще с лета 2017 года зафиксировало цену на газ для населения на уровне 4942 грн за тысячу кубометров без НДС - по крайней мере, до 1 августа.

Такая цена на газ для населения остается неизменной с апреля прошлого года. За год до этого, в апреле 2016 года, правительство решило, что цена на газ для населения должна рассчитываться на основе импортного паритета.

Какая цена газа "справедлива" для населения?

Новую, рыночную цену на газ должны были установить до 1 июля 2017 года. Однако этого не произошло, поскольку тогда тарифы могли существенно возрасти, а в сентябре правительство решило отложить дату публикации новой цены. После этого правительство только продлевало действие соответствующего постановления.

При этом "специальные обязанности" поставки газа по льготной цене для населения и предприятий коммунальной тепловой энергетики правительство возложило на "Нафтогаз". По данным компании, в настоящее время долг этих компаний составляет 56,5 млрд грн. Наибольшая задолженность - в Донецкой (5,6 млрд грн) и Днепропетровской (4,5 млрд грн) областях и Киеве (2,9 млрд грн).

Все это время правительство пытается объясниться по ценам на газ с МВФ. С одной стороны, в Меморандуме о сотрудничестве зафиксировано обязательство Киева вводить рыночные тарифы, в том числе и на газ.

С другой стороны, украинское правительство отмечает, что неэффективно привязывать цены на газ для населения к импортному паритету, если большая часть этого газа добывается в Украине.

В правительстве говорят, что переговоры с МВФ все еще продолжаются.

Урегулирование по цене на газ для населения - одно из главных требований для возобновления финансирования Украины МВФ и другими международными партнерами. Их помощь чрезвычайно важна ввиду того, что Украина вошла в период крупных выплат внешнего долга.

В НБУ также говорят, что в последнее время необходимость сотрудничества Украины с МВФ только усилилась:

"Последнее время будет решающим для принятия решений, важных для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами Украины".

Если же транш от МВФ так и не удастся получить, то в НБУ не исключают ужесточения требований монетарной политики и дополнительных валютных ограничений.

"Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала", - заявил глава НБУ Яков Смолий.

Цены на газ для промышленности снова вырастут

В отличие от замороженных цен на газ для населения, цены на газ для промышленности снова выросли: с 1 июня минимальные цены на газ для промышленности выросли на 8,9% и составили 9 142,8 грн за тысячу кубометров. Такую цену "Нафтогаз" предлагает для потребителей, не имеющих задолженности и покупающих более 50 тысяч кубов газа в месяц. Максимальные цены тоже выросли - на 8,5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Повышение цен на газ для промышленности не влияет напрямую на тарифы для населения, но каждый производитель закладывает это в стоимость продукции. Следовательно, за определенное время это повышение ощутят на себе и конечные потребители.

ЖКХ по-новому? Кличко хочет дополнительное время

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С 10 июня вступает в силу новый закон О жилищно-коммунальных услугах.

Этот закон предусматривает жесткую ответственность за коммунальные долги. За каждый день просрочки будет начисляться пеня. Ее размер - 0,01% от суммы долга за каждый день задержки. Предусматриваются также варианты ограничения или прекращения поставок коммунальных услуг. Однако эта норма закона заработает с 1 января 2019 года.

Вместе с тем, закон предусматривает и:

• введение типового договора на управление домом, в котором будет выделена плата за коммунальные услуги и управление;

• возможность выбора коллективного или прямого договора в многоквартирных домах, выделение из квартплаты услуги вывоза мусора;

• введение проверки качества услуг;

• возможность уменьшения размера платы за коммунальные услуги в случае, если их не предоставили или предоставили в плохом качестве;

• право не платить стоимость коммунальных услуг (кроме теплоснабжения), если потребитель не жил в доме более 30 календарных дней.

Между тем, власти Киева вместе с Ассоциацией городов Украины хотят обратиться к парламенту и правительству с призывом отложить введение в действие закона о ЖКХ - "до утверждения подзаконной нормативно-правовой базы", заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он также отметил, что местной власти требуется дополнительное время на то, чтобы проинформировать потребителей и участников рынка об изменениях, которые произойдут. Но он не уточнил, почему этого не сделали за время, прошедшее с момента принятия закона.

Другие новации

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В Киеве же с 1 июня тарифы на холодную воду вырастут более чем на гривну - до 16,7 грн за кубометр.

Так же с 1 июня начинается реконструкция Шулявского моста, который, как ранее высказывался мэр Кличко, "устал".

С 1 июня вид на жительство будет оформляться в виде ID-карты, а не книжки, как раньше.

А контрольно-пропускные пункты на линии разграничения переходят на "летний" режим работы - они будут работать с 6:00 до 20:00.

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