"С нуля": что изменилось в жизни переселенцев за 4 года

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"В 40 лет мы начали жизнь с нуля без жилья, с одной машиной и четырьмя детьми", - рассказывает коренная дончанка Анна Калитвенцева, семья которой теперь живет в Киеве.

"У мужа был свой строительный бизнес, достаточно успешный. У нас были распланированы работы на год вперед".

Но за считанные дни все изменилось.

"26 мая (2014 года), когда начались первые серьезные обстрелы в Донецке, мы попали в самое пекло, потому что жили между аэропортом и железнодорожным вокзалом. Три дня мы не могли выехать из этого района. Потом, когда началось затишье, мы собрали детей и выехали на две недели в Кирилловку на море. Мы думали, что к тому времени все это прекратится, все зачистят, и мы сможем спокойно вернуться в свой дом".

Семья Калитвенцева домой уже не вернулась.

Донецким - не сдаем

В июне семья оказалась под Киевом, в Гостомеле - там жилье дешевле. Однако дети должны были идти в школу, а двое из них должны были продолжать серьезные тренировки.

И тут начались проблемы, говорит Анна Калитвенцева.

Копірайт зображення ANNA KALITVENTSEVA Image caption На престижном фестивале в Блэкпуле Диана Калитвенцева и ее партнер завоевали 2-е место

"Когда мы искали квартиру, общались с риэлторами, первый вопрос, который они задавали: вы не из Донецка или Луганска? Если ответ "да", то "мы донецким и луганским услуги не предоставляем, и квартиры им не сдаем".

С хозяевами, которые были согласны сдавать жилье "донецким", была другая проблема:

"У нас четверо детей. Они не хотели сдавать жилье из-за "ущерба для мебели". Хотя мы готовы были платить безумные деньги, потому что был самый пик спроса".

Пришлось выкручиваться.

"Сначала мы пытались устроить встречу с хозяевами квартир, чтобы они увидели, что мы порядочные, нормальные, работающие люди. Потом мы начали врать, что мы не из Донецка. А потом - что у нас не четверо детей, а трое, а взрослый сын живет в общежитии", - рассказывает Анна.

"Это было очень больно и обидно", - добавляет она.

Копірайт зображення ANNA KALITVENTSEVA Image caption Антон Калитвенцев (справа) стал победителем 48-го турнира по тайскому боксу King of kings World Grand Prix

Семья Калитвенцевых - среди более полутора миллионов граждан Украины, которые уже четыре года являются "внутренне перемещенными лицами", чье "перемещение" произошло из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе.

За это время некоторым из переселенцев удалось более-менее устроиться на новом месте, а некоторые - не смогли и вернулись назад, туда, где есть хотя бы жилье.

Не изменилось только одно: за четыре года после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе первая пятерка проблем переселенцев не изменилась, признает заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"На первом месте остается проблема обеспечения жильем", - говорит чиновник.

"В этом году мы выделили из государственного бюджета на ремонт дорог 47 млрд грн, и есть чем гордиться. Но сравните 47 млрд на дороги и 34 млн грн на решение жилищных потребностей (переселенцев)".

В то же время чиновник отмечает, что "было бы неискренне и неправильно сказать, что правительство ничего не делает для переселенцев".

Но, по словам Георгия Туки, комплекс проблем, которые остаются, значительно больше, чем то, что удалось решить за это время.

Это подтверждают и данные Международной организации миграции, которая регулярно проводит опросы переселенцев.

По данным последнего опроса, 20% переселенцев считают самой большой проблемой - условия проживания. Две последующие - по 15% - оплата аренды и коммунальных услуг - также связаны с жильем.

ТОП-5 проблем переселенцев опрос МОМ, март 2018 20% условия проживания 15% оплата аренды

15% оплата коммунальних услуг

10% отсутствие возможности вернуться

7% безработица UKRINFORM

Если до своего вынужденного переселения 87% людей имели собственное жилье, то после переселения купить собственное жилье смогли только 12%.

На материк, где никто не ждет

К немногим переселенцам, которым "повезло" получить собственную крышу над головой после переселения, принадлежит и Сергей Викарчук.

Его семье удалось продать небольшую квартиру и дачу в Евпатории. Но это произошло не сразу после того, как семья выехала из Крыма, а в Киеве не сразу появилась квартира в цокольном этаже.

Путь к этому был непростым, и все происходило скорее благодаря счастливому стечению обстоятельств, а не содействию государства.

Копірайт зображення SERHII VIKARCHUK Image caption Из Крыма Сергею Викарчуку пришлось выехать из-за проукраинской позиции

"Еще задолго до Майдана мы определились, с кем мы и где мы хотим жить, - в свободной Украине, в стране, где можно свободно жить и путешествовать, а не в ограниченном пространстве с ограниченными возможностями", - рассказывает Сергей.

Однако уезжать из Крыма сразу после его аннексии Россией не спешили, осознавая, что "на материке нас никто не ждет, и никому мы не нужны".

Однако полгода безрезультатных поисков работы в аннексированном Крыму и все более серьезные угрозы за проукраинскую позицию заставили семью изменить решение.

"Мы приняли кардинальное решение - просто перебраться. Тихонько собрали один чемодан, детские вещи, все сбережения, которые у нас были, сели с отцом в его машину и поехали. Пересекли границу. До последнего я думал, что меня задержат", - вспоминает Сергей.

"Мы с женой и двумя дочками оказались в хостеле на Саксаганского, где жили целый месяц. Для нас это были очень большие деньги на то время, жили на двухъярусной кровати в комнате со всеми - иностранцами, нашими. Жена с детьми внизу, я - наверху", - рассказывает Сергей о первом время "на материке".

"Сначала я немного разочаровался, но не сдавался, потому что мне уже некуда было возвращаться".

Еще одна большая проблема переселенцев - это постоянная работа и заработок, и вообще доходы.

По данным МОМ, до переселения работу имели 64% перемещенных лиц. Сейчас самый высокий процент занятости среди переселенцев - 48% - в столице. Однако так же в столице - самая высокая арендная плата - в среднем около 5098 грн в месяц.

Где работают переселенцы опрос МОМ, март 2018 48% имеют работу 12% безработные в активном поиске работы 64% имели работу до перемещения UKRINFORM

Средний доход на одного человека среди переселенцев - 2239 грн в месяц. Это на 200 грн меньше, чем при предыдущем опросе в декабре 2017 года.

Переселенцы также получают государственную помощь. Но для трудоспособных лиц она составляет 442 грн, а для пенсионеров, лиц с инвалидностью и детей - 1000 грн.

Доходы переселенцев, грн опрос МОМ, март 2018 2 239 средний доход на одно лицо (ВПЛ) 3 215 фактический прожиточный минимум

3 640 средний доход по Украине UKRINFORM

Согласно опросу, 16% вынуждены экономить даже на еде, 38% говорят, что им хватает только на питание.

Впрочем, общий процент мало чем отличается от среднего по Украине, где более половины граждан "проедают" свои доходы.

"Конечно, во всей Украине было не сладко, каждый борется за свое место под солнышком. И мне говорили: Киев не резиновый, чего ты сюда приехал? Когда мы перебрались, я полгода рассылал резюме по всей Украине. Не знаю, сколько этих резюме я отправил, но это даже не сотни, и ни одна компания не ответила", - рассказывает Сергей Викарчук о настоящей жизни, которая стоит за цифрами опросов о доходах и работе переселенцев.

"Все наши сбережения быстро растаяли. Я ходил на Главпочтамт и оттуда звонил, проверял, не будет чего-то по тем резюме. Мы уже были в отчаянии, уже думали ехать сдаваться. А потом я вспомнил про одного знакомого из Ялты с жесткой проукраинской позицией. И обратился к нему".

Так благодаря случаю и старым знакомствам Сергею Викарчуку удалось найти первую работу в Киеве.

С Троещины - в АТО

Так же случайно начал решаться и квартирный вопрос.

"Кто-то написал о знакомых на Троещине, которые могут сдать нам квартиру. Они там еще были в процессе ремонта. Но мы их очень просили, и они нас приняли. Там ничего не было, мы ели руками, а в черпачке варили вермишель. Я написал об этом пост, какую-то фотку глупую выложил, и на следующий день люди просто начали приносить вещи: посуду, одежду, игрушки - потому что у детей одна-две куклы остались. И это нас немного ободрило. В тот момент я ощутил ту Украину, в которой хочу жить".

Благодаря жилью на Троещине и регистрации переселенца, Сергей Викарчук попал в мобилизационные списки. Впрочем, как говорит крымчанин, он и до этого задумывался о том, "как легально попасть в армию".

"Но я боялся оставить двух маленьких дочерей с женой одних без финансов. Если бы пошел в добробат и там погиб бы, обо мне и моей семье все бы забыли", - объясняет он.

Копірайт зображення SERHII VIKARCHUK Image caption Сергей Викарчук говорит, что фронтовая "статусность" перевесила переселенческую

Во время медицинской комиссии в военкомате "квартирный вопрос" еще раз возник с неожиданной стороны - от "бабушки-психолога".

"Она всех ребят отговаривала от службы, уверяла всех, что в Украине все плохо, а вот в Крыму, в России - все так хорошо. И тут она наткнулась на меня. Я ей и говорю: у меня собственная квартира в Евпатории, 30 минут до моря пешком, окна выходят на железнодорожный вокзал, трамвайчик, школа, детсад, русский мир... Меняемся - вот вам ключи, давайте от вашей квартиры. Она говорит: нет".

Время между повесткой и мобилизацией принесло еще одну неожиданность - резкую девальвацию гривны. То, что помешало семейным бюджетам многих украинцев, неожиданно помогло семье Викарчук.

"Почти перед войной - моей войной - мы смогли продать небольшую дачу под Евпаторией. Это были небольшие деньги, но резко вырос курс доллара. Гривна обесценилась, но наши 100 тысяч превратились в 200, и был застройщик, который предлагал услуги еще по старым ценам. Поэтому мы смогли купить жилье в цоколе. Вот и получилось так, что ничего не было, а потом вдруг появилось все. Надеемся, что сможем когда-то переехать и из этого подвала", - рассказывает Сергей.

Пока же его, как он сам называет это, "статусность за год и 9 дней на войне" позволяет ему решать проблемы там, где "статус" переселенца или даже киевлянина - совсем беспомощный.

"Я чувствую, что у всех одинаковые проблемы по сути. Но я сейчас имею другую "статусность" - я участник боевых действий. Этот статус заслуженный - не каждый гражданин имел смелость взять в руки оружие. Поэтому я знаю, как ответить на какие-то упреки. Но этот статус позволяет моим детям попасть в садик, в школу. И я понимаю, что не каждый киевлянин имеет такую ​​возможность".

Копірайт зображення SERHII VIKARCHUK Image caption Сергей Викарчук говорит, что "на войне" получал письма и помощь даже из Крыма

После возвращения к гражданской жизни Сергею еще раз повезло, когда предприниматель и телеведущий Игорь Захаренко пригласил его работать в турагентство "Феерия путешествий".

"Он предложил: приходи ко мне, ты же болеешь туризмом. Я согласился. Сначала продавал туры в Хорватию, влюбился в нее. Страна - как мой Крым, язык как украинский, люди - гостеприимные. Я до сих пор в восторге от этой страны. Но уже есть мечта, со всем огромным уважением к Игорю, работать на себя. Надеюсь, что со временем приду к этому".

"Выгребаем"

Семье Калитвенцева в первые месяцы помогали сбережения от потерянного в Донецке бизнеса, деньги от продажи машины, а также благотворительные организации.

"Что сделало для нас государство? Ничего. Кроме переселенческих выплат, которые мы получали не более 2400 грн на семью. На эту сумму мы могли оплатить только коммуналку, и то с натяжкой.

Нам помогали общественные организации - "Адра", "Каритас". И одноразовая финансовая помощь была, и длительная - в течение полугода. Мы им очень благодарны", - говорит Анна Калитвенцева.

Копірайт зображення ANNA KALITVENTSEVA Image caption Детская комната в доме Калитвенцевых в Донецке, который пришлось покинуть и стать переселенцами

"Сначала было очень тяжело. Не могу сказать, что сейчас легко, но выгребаем", - рассказывает она. "Выгребать" семье удается благодаря тому, что на новом месте удалось восстановить бизнес.

"Мы продолжаем заниматься строительством, предоставляем дизайнерские услуги, делаем отделочные работы. Сейчас открыли еще производство по гидроабразивной резке. Хотим дальше расширять бизнес, открыть еще пару направлений".

Если бы Калитвенцевы ждали государственной помощи, работали на государство, содержать семью после "переселения" они не смогли бы.

"Невозможно работать на кого-то и иметь четверых детей, давать им образование и еще квартиру снимать. Это невозможно. Мы сейчас платим за квартиру 8500 грн. Плюс коммунальные услуги. У нас нет субсидий - не хотят арендодатели платить налоги, поэтому мы не можем оформить субсидию. Мы платим по полной программе. Плюс платно бесплатные школы".

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Проблемы "скорой помощи"

Помимо общих масштабных проблем и трудностей переселенцев, сдвигов в решении которых практически нет, есть и меньшие, но не менее болезненные вопросы.

С ними имеют дело преимущественно общественные организации.

Как говорит координатор "Горячей линии" ОО "Донбасс-SOS" Виолетта Артемчук, они работают в режиме "скорой помощи", измеряя по обращениям "температуру в обществе".

Спрос на помощь таких организаций подобен волне и довольно часто связан с теми или иными решениями правительства или парламента.

Треть обращений касаются оформления и переоформления документов - получения паспортов, справок о смерти и рождении.

На втором месте - доступ к социальным выплатам: переселенческим, по беременности и родам, многие вопросы получения пенсии по возрасту.

Где живут переселенцы опрос МОМ, март 2018 87% имели собственное жилье до переселения 47% арендуют квартиры после переселения

13% живут у родственников

12% приобрели собственное жилье UNIAN

Что касается жилья, то, как говорят в "Донбасс-SOS", на "Горячую линию" преимущественно обращаются по поводу срочного поселения.

"Это когда звонят: я на вокзале, куда идти?", - говорит Виолетта Артемчук.

"Есть проблема - старые люди, которые хотят уехать, но им так же негде жить. Каких-то шелтеров для пожилых нет. Потом довольно странно читать в прессе: хотите получать пенсию - переезжайте. А куда?" - рассказывает г-жа Артемчук.

Ольга Гвоздева, координатор по адвокации "Донбасс-SOS", добавляет, что проблемы с выплатой пенсий переселенцам поднимает более широкую проблему - другой "вес" украинского паспорта переселенца.

"Есть люди, которые проживают на оккупированных территориях. Они имеют право на получение пенсии. Но это право им обеспечивается только через справку переселенца. В результате у нас раздута статистика по переселенцам. В результате страдают и ВПЛ, и те, кто отказываются от этой справки, и те, кто живут на оккупированных территориях, и органы соцзащиты, и местные жители, которые из-за переселенцев не могут выстоять в очереди".

Крымские особенности

Для пенсионеров-крымчан этот процесс еще более сложный, рассказывает юрист "Крым-SOS" Ольга Курышко.

"Если у человека есть справка переселенца, это позволяет ему получать пенсию по выписке из электронного пенсионного реестра. Чтобы крымчанину восстановили или назначили пенсию, нужно обязательно бумажное пенсионное дело, которое пересылается из Крыма в Москву, а из Москвы - в Киев. И нужна декларация об отсутствии гражданства иностранного государства", - рассказывает юрист.

"Получается так: у крымчанина есть справка ВПЛ, и он якобы имеет право на ускоренную процедуру назначения или восстановления пенсионных выплат, а на самом деле ему дают минимум или ничего не дают и ждут, пока придет пенсионное дело из Крыма, а это примерно полгода", - добавляет она.

И это - не единственная особенность государственных процедур для переселенцев из Крыма.

Разница заключается в том, что между Крымом и материковой Украиной есть таможенная граница, появившаяся там из-за закона о Свободной экономической зоне Крым. Именно из-за него крымчане без справки переселенца являются нерезидентами, а пересечение границы происходит по так называемым "спискам туристов".

• С биноклем, но без кастрюли: как крымчане выезжают на "материк"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Между материковой Украиной и аннексированным Россией Крымом есть зона таможенного контроля - из-за того, что Крым также является Свободной экономической зоной Украины

Несмотря на то, что такая практика уже признана незаконной в судебном порядке, реальное пересечение границы для крымчанина-гражданина Украины может происходить по схеме "нерезидента".

"Если люди с востока имеют возможность, хоть и рискуя собственной жизнью, перевезти значительное количество своего имущества из оккупированного Донецка или Луганска, то, к сожалению, благодаря абсолютно коррумпированному закону о Свободной экономической зоне Крым у нас существует полный нонсенс, когда украинские граждане-жители Крыма считаются формально нерезидентами Украины и к ним применяются такие же требования, как и к иностранцам", - признает Георгий Тука.

Впрочем, он добавляет: правительство не только не в состоянии отменить "коррумпированный" закон, но и не смогло решить эту проблему в законе "Об особенностях государственного суверенитета и восстановления территориальной целостности", - соответствующие изменения не были поддержаны в парламенте.

Как добавляет Ольга Курышко, статус "нерезидента" тяготеет даже над крымчанами, которые переехали "на материк" еще до аннексии Крыма, а потому по сути не являются переселенцами. Особенно это сказывается на отношениях крымчан с банками.

Это касается крымчан, которые переехали и открыли счета еще до начала оккупации Крыма.

"Они обращаются в органы социальной защиты, чтобы получить вид переселенца, как требуют банки, а им отказывают, потому что они переехали в начале оккупации. Но людям нужна эта справка не для того, чтобы получать выплаты, а для того, чтобы восстановить доступ к своим банковским счетам", - объясняет юрист.

Евпаториец Сергей Викарчук также вспоминает ряд досадных случаев, когда крымчане с украинским паспортом, но без вида переселенца превращаются в нерезидентов.

"Сначала это очень обижало нас, как крымских украинцев, политических украинцев, которые мотивировано знали, почему мы уехали из Крыма. Но потом, когда я увидел, что с нами также приезжают оттуда негативные персоналии или другие деятели, которые определенное время и там получали пенсии и здесь, я понял, что какая-то фильтрация должна быть", - объясняет он.

Впрочем, говорит Сергей, уверенности в том, что дополнительные проверки и правда работают против тех, кого надо, нет.

Планы на будущее

Согласно исследованию Международной организации миграции, в марте этого года впервые с начала опросов доля тех, кто не планирует возвращаться, превышает долю тех, кто планирует.

Вернуться на бывшее место жительства после окончания конфликта планируют 25%, а уже не собираются возвращаться вообще - 38%.

Планы переселенцев опрос МОМ, март 2018 38% ВПЛ не имеют планов вернуться на бывшее место проживания 25% ВПЛ планируют вернуться после окончания конфликта UKRINFORM

80% переселенцев говорят, что уже полностью или частично интегрировались в местные общины. 14% - еще не интегрировались.

Главные условия интеграции отражают главные проблемы - нехватка жилья (82%), постоянного дохода (62%) и работы (53%).

Эти же вопросы, только несколько в ином порядке, фигурируют и в списке желаемой поддержки от государства - 86% переселенцев говорят о жилье, 67% - достойной работе, 63% - финансовой помощи.

Впрочем, ни семья Калитвенцевых, ни семья Викарчук на это уже не рассчитывают.

"Мы продолжаем снимать квартиру, работаем. Стараемся развивать детей", - говорит Анна Калитвенцева, добавляя, что решение проблемы с жильем - среди приоритетов. Хотя прежде всего хотят позаботиться о родителях:

"Сейчас у нас родители живут в прифронтовой зоне. Родителям по 80 лет, больниц там нет. И первая наша задача - перевезти их сюда. Чтобы они хотя бы старость провели нормально, без взрывов, с доступом к нормальному медицинскому обслуживанию. Так что планируем сначала для них решить вопрос с жильем. Потом уже для себя".

В то же время, говорит Анна, "свое возвращение туда уже 100% не представляю". Она считает, что и разрушенный промышленный потенциал региона уже не восстановить, и местный менталитет не изменить.

"Там уже все настолько глубоко в мозги засело, годами обрабатывалось этим "Геббельс-ТВ" - российским телевидением. Те, кто не поражен этим, все равно оттуда будут уезжать. А ведь есть и те, кому даже нравится такой образ жизни, то, что там происходит. Я не знаю, что должна сделать Украина, чтобы убить этот совдеп в человеке. Поэтому возвращение Донецка в Украину - это уже вряд ли".

Копірайт зображення SERHII VIKARCHUK Image caption Евпаториец Сергей Викарчук считает, что его семье повезло чуть больше, чем другим переселенцам

"Мне очень повезло там что-то продать - дачу, квартиру, здесь что-то купить свое. Так, в полуподвале, но живем. А у меня есть друзья, которые живут в санатории в Пуще-Водице уже четвертый год. И они не могут ничего ни продать там, ни забрать вещи", - говорит крымчанин Сергей Викарчук и добавляет, что также ищет возможности перевезти "на материк" родителей.

Хотя он все еще не исключает своего возвращения домой:

"Я бы хотел вернуться в Крым, обязательно. Но я хотел бы вернуться в тот Крым, который покинул, - поликультурный", - говорит Сергей и объясняет:

"У нас в Евпатории есть улица Караимская, где есть армянская церковь, караимский кенасс, есть турецкие бани, есть Ильинская церковь, старые немецкие, татарские дома".

На вопрос, как он представляет себе это возвращение, Сергей отвечает:

"Только дипломатично. Мы можем взять агрессией, но потерять много. Это как на линии соприкосновения", - говорит он.

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