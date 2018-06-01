Бутылками в премьера: в Грузии не стихают протесты и после отставки прокурора

Тысячи людей собрались на акцию протеста в Тбилиси после оглашения судебного приговора по резонансному делу об убийстве двух несовершеннолетних в центре столицы.

Протестующие требуют наказания виновных в убийстве и отставки премьер-министра страны.

Кровавая разборка

16-летние Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили, ученики 51-й тбилисской школы, стали жертвами групповой подростковой разборки в центре Тбилиси в декабре прошлого года. По версии следствия, между группой подростков произошел спор сначала в стенах школы. Конфликт продолжился и перерос в драку уже на улице.

Дадунашвили скончался на месте от полученных ножевых ранений. Саралидзе умер на второй день в больнице.

Жестокое убийство в центре города вызвало большой резонанс в Грузии. На скамье подсудимых в качестве подозреваемых в убийстве оказались двое несовершеннолетних. Прокуратура обвиняла обоих в групповом убийстве Саралидзе, а одного из них - в убийстве Дадунашвили.

Кроме того, в укрывательстве и недонесении о преступлении по этому делу были обвинены пять человек.

Всего, согласно прокуратуре, было допрошено более ста свидетелей, но на сотрудничество со следствием пошли всего несколько человек.

Что постановил суд?

Тбилисский городской суд в четверг признал одного из подозреваемых виновным в умышленном убийстве Дадунашвили. Второму обвиняемому в этом деле суд переквалифицировал вину, признав его виновным не в убийстве, а в попытке умышленного убийства.

Оба были признаны невиновными в групповом убийстве Давида Саралидзе.

Из-за того, что на скамье подсудимых оказались несовершеннолетние, судебные заседания проходили в закрытом режиме. Заседание по назначению наказания осужденным назначено на пятницу.

Объявление приговора вызвало ажиотаж в здании суда и негодование отца одного из убитых, Зазы Саралидзе, который ранее обвинял прокуратуру в необъективном расследовании.

Саралидзе утверждает, что один из бывших сотрудников ведомства покрывает виновных и препятствует объективному расследованию. Он предполагает, что ранения его сыну нанесли по меньшей мере четыре человека.

У семьи Левана Дадунашвили, по словам адвоката, претензий к приговору суда в части, которая касается убийства Дадунашвили, нет.

Отставка главного прокурора

"Убийцы моего сына не наказаны! Кто убийцы моего сына!?...Всю Грузию прошу поддержать меня! Система Шотадзе [главный прокурор] должна быть уничтожена!" - кричал после объявления судебного приговора, обращаясь к журналистам, Саралидзе.

Он направился к зданию главной прокуратуры. Сюда начали стекаться сотни людей, чтобы выразить ему поддержку и солидарность.

К Саралидзе вышла глава департамента по связям с общественностью прокуратуры Грузии Натия Сухиашвили. Она предлагала ему встретиться с главным прокурором Ираклием Шотадзе. От встречи с Шотадзе Саралидзе категорически отказался.

Вскоре после этого, на фоне протестов у здания прокуратуры, главный прокурор объявил о своей отставке.

В заявлении, которое было опубликовано на сайте ведомства, Шотадзе выразил уверенность, что правовой процесс продолжится, и виновные в убийстве несовершеннолетних будут наказаны со всей строгостью закона.

По словам Шотадзе, множество необоснованных обвинений в его адрес были политической местью со стороны бывших чиновников, которым пришлось отвечать перед законом во время нахождения его в должности главного прокурора.

Ранее Шотадзе заявил, что сторона обвинения категорически не согласна с судебным решением и обжалует его в апелляционном порядке.

Он также пообещал проведение экспертизы в Швейцарии и подключение к этому делу международных прокуроров.

Бутылками в премьера

Несмотря на отставку главного прокурора, протестующие не разошлись. К вечеру они двинулись шествием к зданию парламента в центре Тбилиси. Здесь уже зазвучали политические требования, в том числе и требование об отставке премьер-министра страны.

Попытка премьера Георгия Квирикашвили обратиться к митингующим не удалась. Его появление у здания парламента было встречено скандированием: "Уходи!" "Уходи!". Призывы Саралидзе к спокойствию также не были услышаны участниками акции. Протестующие пытались заглушить речь премьера гулом и свистом.

После того как в главу правительства полетели предметы, предположительно пластмассовые бутылки, он в сопровождении охраны вынужден был оставить митинг.

Что дальше?

После неудачной попытки обратиться к митингующим премьер-министр сделал заявление уже на специальном брифинге. По его словам, его появление на акции абсолютное большинство восприняло позитивно, а завершить свое выступление ему не дала политически ангажированная небольшая группа людей.

Он пообещал, что дело об убийстве несовершеннолетних будет передано МВД, и расследованием будет руководить министр внутренних дел, вице-премьер Георгий Гахария. Следственная комиссия в парламенте также начнет работу в кратчайшие сроки, отметил премьер.

Что касается кандидатуры на пост нового главного прокурора, по словам главы правительства, к этому процессу должны быть подключены все парламентские фракции, гражданский сектор и все общество, чтобы не было сомнений в профессионализме и репутации нового прокурора.

При этом он сказал, что Шотадзе предпринял достойный шаг и ни на секунду не поставил под сомнение репутацию прокуратуры.

Он также сказал, что как только убедится в том, что его уход с должности пойдет на пользу стране и разрядит ситуацию, он тут же сделает этот шаг. На данный момент ситуация иная, считает Квирикашвили.

Между тем организаторы протестов заявили, что акции будут продолжаться до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Обращаясь к митингующим, Саралидзе заявил, что ждет заявления премьер-министра об отставке.

В пятницу митингующие намерены возобновить акцию протеста, а часть из них, в том числе и сам Саралидзе, остаются у здания парламента в центре грузинской столицы.

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