Как проходило "убийство" Бабченко - версия следствия

Копірайт зображення Reuters

Вечером 29 мая всех ошеломила новость об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. А уже на следующий день вечером он внезапно "воскрес" на брифинге в СБУ, где сообщили об инсценировке убийства.

BBC News Украина попыталась пошагово воспроизвести хронологию того, как, по словам силовиков, проходила эта спецоперация.

Планирование и подготовка

Украинские спецслужбы заявляют, что во время негласных следственных действий установлено, что готовится убийство журналиста.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, в его организации подозревают гражданина Украины Бориса Германа, который якобы склонял к преступлению участника АТО Алексея Цымбалюка.

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Сам Цимбалюк добровольно согласился сотрудничать с украинской спецслужбой, чтобы она могла в результате получить веские доказательства и установить заказчика. Позже он это тоже подтвердил.

Каждый шаг спецоперации, уверяют в СБУ и Генпрокуратуре, тщательно планировали.

Юрий Луценко в эфире канала "1 + 1" признался, что об этом знали до десяти человек. Это - руководители правоохранительных структур, президент, врачи скорой, несколько следователей.

Отдельно генпрокурор отмечает, что знала и семья Аркадия Бабченко.

Анализ того, как реагировали на "убийство" Бабченко представители украинской власти, показывает, что резонансное событие ни в день "убийства", ни на следующий день не комментировали президент, глава МВД, генпрокурор и руководитель СБУ.

А вот премьер-министр Владимир Гройсман поздно вечером 29 мая опубликовал пост в Facebook. Позже он признался, что действительно не знал о проведении спецоперации.

Не сообщили об этом и министру иностранных дел Павлу Климкину, который в день "убийства" Аркадия Бабченко находился в Совбезе ООН, где комментировал ситуацию перед международными партнерами.

Генпрокурор позже признал, что, пожалуй, стоило бы включить руководителя МИД в узкий круг осведомленных, однако, спецслужбы очень боялись утечки данных.

Аркадий Бабченко рассказал журналистам, что спецоперация готовилась два месяца.

"Меня поставили в известность месяц назад. Пришли определенные люди и сказали, вот твои паспортные данные, твое фото, паспортные данные твоей жены, фото твоей жены, твоего дома, дома, где прописана твоя жена", - говорит он.

Также ему показали распечатки переговоров, добытые в ходе следственных действий и предложили принять участие в спецоперации.

"Я поверил", - говорит Бабченко и добавляет, что далее в течение месяца готовили инсценировку убийства.

Как произошло "убийство"?

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Детали того, как проходила инсценировка, Аркадий Бабченко рассказал на пресс-конференции 31 мая.

"Во вторник в 18 часов вечера пришел гример, мы уже к этому моменту придумали, как это будет происходить", - говорит журналист.

Они проводили тренировки, как правильно падать, откуда должна идти кровь, обрабатывали другие детали. Футболку до этого надели на манекен и прострелили.

"Кровь была настоящая, свиная. Меня залили кровью, я ее набрал в рот, выпустил изо рта, сгустки крови залили в отверстия от пуль, и так я "умер", - говорит журналист.

После этого в полицию позвонила жена и сообщила о преступлении. Минут через семь, по словам Бабченко, приехали спецназовцы, также прибыла карета скорой помощи.

По легенде, скорая забирает журналиста еще живого, а уже по дороге в больницу он умирает.

"Врач позвонила, зафиксировала смерть. Приехал судмедэксперт. Меня отвезли в морг, до того момента я постоянно лежал, как убитый", - рассказывает Аркадий Бабченко.

Уже в морге он "воскрес": "Меня отвели в комнату санитара, дали простыню, я закутался в нее и смотрел новости о себе".

Оттуда его эвакуировали в безопасное место, поскольку в морг приехали журналисты и спецоперацию могли рассекретить.

"Аркадий, в студию!"

Копірайт зображення AFP/Getty Images

Весь следующий день украинцы и международное сообщество оплакивали Аркадия Бабченко и требовали наказать виновных, соцсети пестрели обвинениями то в адрес российских, то украинских спецслужб, а президент Украины и руководители правоохранительных структур странно молчали.

Позже стало известно о том, что СБУ планирует брифинг на 17 часов. Это мероприятие собрало огромное количество украинских и иностранных журналистов.

"По полученным СБУ данным, убийство российского журналиста Аркадия Бабченко заказали именно российские спецслужбы. По крайней мере такие данные есть сегодня у СБУ", - начинает руководитель СБУ Василий Грицак.

По его словам, в ходе следственных действий обнаружили, что кроме Бабченко, речь шла об устранении и других граждан России, из-за своих убеждений вынужденных покинуть РФ.

"Прежде всего, это касается журналистов, общественных деятелей, публицистов, которые публично критикуют российские власти", - объясняет руководитель спецслужбы.

Далее журналистам продемонстрировали запись разговора во время передачи денег от организатора "исполнителю" убийства, который сотрудничал со следствием.

По словам Грицака, организатора убийства уже задержали, с ним проводятся следственные действия.

И после объявления подробностей этого дела руководитель СБУ неожиданно говорит, что "хочет поздравить семью Бабченко с его третьим днем ​​рождения".

"Аркадий, в студию!", - сказал Грицак и перед журналистами "воскрес" сам журналист.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Аркадий Бабченко прибыл в телекомпанию ATR, куда приходили почтить его память

Как добыли доказательства?

Оправившись от шока, журналисты, эксперты и политики начали дискутировать, оправданной ли была инсценировка.

"Была ли эта спецоперация по имитацию убийства уникальной? Я отвечу, что нет. За 2,5 года таких операций было 31, несколько дней назад - 32-я". - говорит Юрий Луценко.

По его словам, решение о проведении спецоперации приняли, чтобы получить больше информации.

"На самом деле, в ходе досудебного следствия стало понятно, что гражданин Украины Герман Борис работает с гражданином Цымбалюком. Склоняет его к продаже оружия из зоны АТО и предлагает ему денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов за убийство российского журналиста Бабченко", - говорит генпрокурор.

По словам Луценко, Алексей Цимбалюк добровольно согласился принять участие в этой спецоперации. Позже в соцсети Facebook появляется информация, где сам "киллер" признается в сотрудничестве с СБУ.

В ходе спецоперации, как рассказал генпрокурор, обнаружили, что на самом деле существует целый список из 30 человек, относительно которых, по версии следствия, был заказ их убить.

По словам Юрия Луценко, известно, что в этом списке есть активист "евромайдана" из Одессы и бывший офицер ФСБ России, бежавший в Украину.

И оправдывая инсценировку убийства, генпрокурор заявил: "Я могу сказать, что у нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, которые в нем перечислены, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть".

Кроме того, спецслужбы рассчитывали выйти на заказчика. Господин Луценко признается, что ожидали "большей открытости" организатора, но только знают, что "это спецслужбы РФ, и он действует по их воле".

"Поэтому мы инсценировали убийство, чтобы вывести Германа на большую открытость", - объясняет генпрокурор.

Все материалы негласных мероприятий в этом деле, которые формируют доказательную базу, спецслужбы обещают обнародовать после их рассекречивания.

В Москве уже назвали все это антироссийской провокацией.

"Прямым следствием очевидно рассчитанных на определенный пропагандистский эффект действий стало введение в заблуждение всего мирового сообщества, которое быстро откликнулось на информацию из Украины об убийстве работника СМИ. Теперь же начинают раскрываться истинные мотивы этой инсценировки, которая, очевидно, является очередной антироссийской провокацией", - говорится в заявлении МИД России.

А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал всю эту ситуацию "странной". "Он (Василий Грицак - Ред.) должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги", - сказал Песков.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за убийства Аркадия Бабченко.

Кого арестовали?

По данным спецслужбы, организатор предложил 30 тыс. долларов Цимбалюку за убийство Бабченко.

Как задаток он передал 15 тыс. долларов "киллеру", что негласно задокументировали следователи.

Всего же, как утверждают в СБУ, подозреваемый получил за убийство 40 тыс. долларов, из которых 10 оставил себе, как организатору.

После убийства, по версии следствия, он планировал покинуть Украину через третью страну и выехать в РФ.

Уже 31 мая вечером Шевченковский суд Киева провел заседание, чтобы избрать задержанному меру пресечения.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Подозреваемый Борис Герман на судебном заседании по избрании ему меры пресечения, 31 мая, Киев

И уже на суде он рассказал свою версию - что якобы он сотрудничает с украинской контрразведкой.

По словам подозреваемого, к нему обратился давний знакомый, который "занимается в фонде Путина именно организацией беспорядков в Украине".

"Этот факт я доложил контрразведке, поскольку считаю, что это работа контрразведки, а не СБУ", - сказал он в суде. При этом следует подчеркнуть, что контрразведка входит в состав спецслужбы.

И якобы именно по заданию контрразведки он действовал в дальнейшем.

В свою очередь прокурор, участвовавший в судебном процессе, заявил, что эта информация не подтверждается материалами следствия.

В СБУ это заявление подозреваемого не комментируют.

Бориса Германа арестовали на два месяца, его адвокат планирует подать апелляцию.

Юрий Луценко анонсирует, что рассмотрение дела может занять от шести месяцев до года.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram