Адвокат Германа: деньги он получал от "российских кураторов"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Суд арестовал Бориса Германа на два месяца

Адвокат обвиняемого в организации покушения на Аркадия Бабченко Евгений Солодко в интервью BBC News Украина рассказал подробности дела и заявил, что его подзащитный пытался предотвратить государственный переворот.

Дело о якобы убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко превращается в шпионский триллер мирового уровня.

Сначала мир был шокирован новостью об убийстве, а затем известием, что все это была спецоперация СБУ, чтобы выявить заказчиков терактов и политических убийств в Украине.

Задержаннный правоохранителями бизнесмен Борис Герман, которого обвинили в организации покушения отрицает намерение убить Аркадия Бабченко, но признает, что получал деньги и указания от "российских кураторов" и даже нашел киллера.

Однако, адвокат Германа Евгений Солодко настаивает: это была двойная игра в пользу украинской спецслужбы, правда, не уточняет, какой именно.

В некоторых моментах слова адвоката несколько противоречат свидетельствам обвиняемого, озвученным в суде.

Полную версию силовиков об "убийстве Бабченко" и роли Бориса Германа читайте здесь.

ВВС News Украина: Расскажите версию событий с покушением на Аркадия Бабченко, вашего подзащитного. Что произошло на самом деле, по вашей версии?

Евгений Солодко: У Бориса был когда-то знакомый, он в Киеве занимался конвертацией денег и его "кинули" на 800 тысяч долларов. Знакомый уехал в Москву, каким-то образом решил свою ситуацию и начал работать на какую-то правительственную или неправительственную российскую структуру. Или частный фонд президента России, на самом деле точно не известно.

ВВС News Украина: Это Пивоварник, о котором вспоминал Борис Герман?

Е.С.: Да, Пивоварник.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Адвокат Евгений Солодко утверждает, что его подзащитный сотрудничал со спецслужбами Украины

Некоторое время назад Пивоварник объявился в Украине и начал с Борей общаться на разные темы. На определенном этапе общения Пивоварник предложил Борису помогать ему в противоправной деятельности против украинского государства.

Боря как настоящий патриот Украины сразу обратился к знакомому по имени Дмитрий, который работает в одной из специальных служб. Борис предложил сотрудничество, сказал, что на него вышли враги украинского народа и предлагают такую противоправную деятельность, давай из этого что-то сделаем.

ВВС News Украина: Дмитрий на какую службу работает? СБУ?

Е.С.: Я не знаю. Началось сотрудничество, в процессе которого Борис получил доступ к определенной информации, к кругу лиц, которые готовят беспорядки во время президентских выборов в Украине. Понял, что им поставляют оружие и деньги.

Всю эту информацию он передавал своему, скажем так, "украинскому куратору" Дмитрию.

На определенном этапе он от этого своего бывшего знакомого Пивоварника получил задание подыскать людей для совершения убийства.

Борис решил обратиться к Алексею Цимбалюку, зная его давно, как человека воевавшего. Хотя Цимбалюк сейчас священник.

Россияне действительно верили, что Борис помогает им в их антиукраинской деятельности.

Борис был убежден, что Цимбалюк никого убивать не будет. Более того, куратор Бориса из (украинской. - Ред.) спецслужбы Дмитрий сразу сообщил, что Цимбалюк после разговора с Борисом обратился в СБУ.

То есть, Борис с самого начала понимал, что никакого убийства журналиста Бабченко не будет, а будет какая-то имитация.

Цимбалюк два с половиной месяца колебался, но россияне, когда наблюдали за Борей, понимали, что это действительно человек, который помогает и планирует убийство Бабченко и, возможно, еще других лиц.

Россияне действительно верили, что Борис помогает им в их антиукраинской деятельности.

Собственно, это была главная цель, чтобы россияне верили ему как своему помощнику.

ВВС News Украина: Он вел двойную игру?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Аркадий Бабченко благодарит спецслужбы Украины за спецоперацию

Е.С.: Да, Боря был абсолютно убежден, что никакого убийства не будет, потому что куратор из спецслужб сообщил, что Цимбалюк обо всем рассказал спецслужбам. Ему говорили не переживать, потому что будет какой-то свой результат.

ВВС News Украина: Следствие говорит, что Борис Герман планировал побег из Украины после убийства?

Е.С.: Что касается отъезда Бориса Германа, который планировался на 30 мая, то действительно, он много лет сотрудничает с компанией Beretta и планировал встретился с директором по вооружению. После этой встречи он должен был вернуться 1 июня обратно.

ВВС News Украина: Что касается денег, где Борис их взял и сколько и кому передал?

Е.С.: Деньги он получал от так называемых "русских кураторов", или как правильно назвать этого Пивоварника. Не знаю, какое было количество денег вообще. Борис точно себе ничего не забирал. А с Цымбалюком была "договоренность" о том, что он выполнит заказ за 30 000 долларов. То есть, когда следствие говорит о корыстном мотиве, то они говорят глупости.

ВВС News Украина: Когда состоялась инсценировка убийства Бабченко, Борис Герман сообщил "русским кураторам" о проделанной работе?

Е.С.: Не могу об этом ничего говорить, информации нет. Будем все эти подробности устанавливать и разбираться.

ВВС News Украина:Откуда Борис Герман знал Цимбалюка, и где они пересекались?

Е.С.: Цимбалюк в свое время почти 2,5 года воевал, а Борис постоянно помогал бойцам оружием и разными вещами.

ВВС News Украина: Каким конкретно подразделениям он помогал?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Почти сутки весь мир считал Аркадия Бабченко мертвым

Е.С.: Помню точно батальон имени Шейха Мансура.

ВВС News Украина: Цимбалюк вроде бы был в "Правом секторе", был и в добровольческом украинском корпусе...

Е.С.: Не помню, там было какое-то похожее подразделение, но не могу точно сказать.

ВВС News Украина: Объясните противоречие - на суде Борис сказал, что работал на внутреннюю разведку, а эта вся история - провокация СБУ, которая с этой разведкой имеет напряженные отношения. Но прокурор указал, что внутренняя разведка - это подразделение самой СБУ ...

Е.С.: Кто может четко сказать, сколько в Украине сейчас спецслужб? Я не могу точно сказать, какие сейчас специальные службы существуют. Боря обратился к человеку, которому доверял, в каком подразделении работает, я не знаю. Сам Борис четко не знает, в какой службе этот Дмитрий работает.

ВВС News Украина: Правильно ли я вас понимаю, что Герман сообщил украинским спецслужбам о предложении из России и параллельно держал связь с российскими кураторами, чтобы провести операцию якобы по убийству Бабченко и зафиксировать или наказать заказчиков и сохранить жизнь Бабченко?

Е.С.: Да при чем здесь Бабченко, кто такой Бабченко вообще? Россияне готовили государственный переворот. Что не понятно, это серьезно и важно? И Герман хотел помочь выявить их и помочь предотвратить государственный переворот. Борис Львович Герман совершил подвиг.

ВВС News Украина: На суде от Бориса Германа звучало обещание предоставить документальные подтверждения его сотрудничества с украинскими спецслужбами. Что это могут быть за документы?

Е.С.: Я такого не говорил. Каким образом я могу получить доступ к абсолютно секретным документам? Сотрудничество с любым агентом - это документы с высокой степенью секретности. Документы, подтверждающие сотрудничество агента с государственным учреждением - тайные, и их увидеть нельзя.

ВВС News Украина: Борис Герман заявил о финансировании из России партии "Умная сила" и людей из окружения Сергея Пашинского. Кто именно из окружения депутата получает деньги из России, это серьезное обвинение?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Адвокат Бориса Германа признает, что он брал деньги у россиян на противозаконную деятельность в Украине, но сообщил об этом спецслужбам

Е.С.: Он фамилии из окружения не называл, и я не называю. Фамилия Пашинского звучала, а людей из окружения - нет. Партию назвал, а конкретных людей, которые могут получать нет. Возможно, назовет в будущем.

В комментарии BBC News Украина Сергей Пашинский отрицает эту информацию, назвав ее "дешевой российской провокацией".

В комментарии BBC News Украина Сергей Пашинский отрицает эту информацию, назвав ее "дешевой российской провокацией".

ВВС News Украина: Можете ли вы конкретизировать бизнес вашего подзащитного, кроме компании "Шмайсер", которая занимается изготовлением оружия?

Е.С.: Он исполнительный директор СП "Шмайсер". О других бизнес-проектах мне неизвестно.

ВВС News Украина:Вы заявляли, что некоторое время назад у Бориса Германа и на предприятии были обыски. С чем это связано?

Е.С.: Обыски были. Дело касалось оружия, продажей которой занимается компания. Ему тогда никаких обвинений не предъявляли.

ВВС News Украина: Есть информация, что Герман в прошлом был помощником народных депутатов. С какими политическими силами у него было сотрудничество в последнее время?

Е.С.: Мне об этом неизвестно.

ВВС News Украина:Вы занимаетесь еще делом Александра Ефремова. Не боитесь ли за свою жизнь, занимаясь такими непопулярными в определенной среде делами?

Е.С.: Я уже давно не боюсь и о защите у спецслужб не прошу.

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