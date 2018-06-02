"Это похоже на детскую игру": что стоит за массовым отравлением школьников?

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В мае произошло несколько случаев массового отравления детей в школах в результате распыления неизвестного вещества. Сначала отравились школьники в Черкассах, потом в Николаеве и Харькове. Это возмутило общественность, посколько неизвестна причина отравлений, а также есть ли между ними связь.

BBC News Украина выяснила, известны ли результаты расследования этих случаев и каковы версии отравления.

Черкассы

В Черкассах 8 мая произошло массовое отравление учеников школы №8. Тогда госпитализировали 55 детей и 4 взрослых.

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Мама первоклассника Алла Копейка в беседе с BBC News Украина сообщила, что ее сын не пострадал, хотя присутствовал на линейке, во время проведения которой дети теряли сознание.

Когда она узнала об отравлении, запаниковала. Никаких версий родителям пока никто не озвучил.

"Нам повторили то, что было сказано по телевидению", - рассказала женщина.

Родители возмущены отсутствием официальной информации о том, чем отравились дети, поскольку результаты проведенной экспертизы уже должны быть готовы.

Местная жительница Виктория рассказала, что слышала много версий отравления детей в школе.

"Наиболее правдивой кажется та, что это сделали сами дети - старшеклассники. Непонятно только с какой целью - "Синий кит" или просто решили навредить и сорвать мероприятие", - говорит женщина.

По ее словам, похоже на то, что черкасские школьники провели своего рода эксперимент, а дети из других городов увидели, что это работает, и решили перенять эстафету.

Николаев

21 мая в школе №6 города Николаева неизвестным веществом отравились 36 школьников. Дети один за другим обращались к учителям с жалобами на плохое самочувствие - кашель, першение в горле, покраснение глаз.

Школьники обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все они были госпитализированы.

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"Я очень разволновалась, когда мой Олег сообщил, что произошло. У него болел живот, было чувство слабости, раздражал кашель. Я отпросилась с работы, прибежала в больницу. Здесь мне сообщили, что с Олегом все в порядке, но он должен находится под медицинским наблюдением", - рассказывает мама семиклассника Елена.

Дети оставались в больнице около суток.

"Очень большой резонанс вызвало то, что двое детей попали в реанимацию. Но это было профилактическое мероприятие. К счастью, состояние абсолютно всех нормализовалось, и родители забрали школьников домой", - рассказывает пресс-секретарь управления здравоохранения в Николаевской области Юрий Багрянцев.

При этом он предполагает, "кто-то просто распылил газ из баллончика".

"А некоторая паника, которая поднялась, имеет чисто психологическую причину", - считает Багрянцев.

Харьков

22 мая в школе №3 в Харькове распылили неизвестное вещество, в результате чего 26 учеников были госпитализированы. Среди симптомов - слабость и затрудненное дыхание, а также бледность кожи.

В самой школе считают, что распыление неизвестного газа было случаем детского озорства.

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11-классник Эдуард уверен: газ распылил кто-то из своих. В школе есть охрана, поэтому чужому человеку попасть туда очень затруднительно.

"Какие-то малолетки насмотрятся телевизора или в интернете увидят что-то подобное, и повторяют. Они - дети и думают, что ничего им за это не будет. Они так развлекаются. Старшие уже думают головой и перед экзаменами им это делать не выгодно", - считает парень.

Слова учеников о строгой охране подтвердила директор школы Валентина Космина. Она сообщила, что никто посторонний не мог зайти в школу, но собственную версию случившегося, она не назвала.

Что говорят правоохранители?

Во всех трех случаях были возбуждены уголовные дела. В Черкассах - по статье о нарушении санитарных норм, в Николаеве и Харькове - о хулиганстве.

В рамках расследования назначены экспертизы. Был проведен анализ воздуха, почвы и воды.

Эксперты исследовали помещения школ, а также прилегающие к ним территории.

В Черкассах взяли необходимые пробы с места событий и отправили их в разные лаборатории.

Заместитель начальника отдела областной прокуратуры Виктория Дидыч говорит, что к проведению анализов привлечены киевские медицинские центры, а также одна из немецких клиник.

"Результаты прокуратура пока не получила", - говорит она.

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Сколько времени нужно для получения результатов, в прокуратуре не говорят. Уточнили только, что ждут их "в ближайшее время".

Что касается версий, то это - тайна следствия. Однако Виктория Дидыч подтвердила, что по одной из версий, которые сейчас отрабатываются, отравление является результатом игры "Синий кит". Это так называемая "группа смерти" для подростков и молодых людей, которая в соцсетях раздает "задания", ведущие к самоубийству.

Представитель ГУ ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк говорит, что следов ядовитых веществ обнаружено не было. При этом она высказывает мнение, что это могла быть "игра" со слезоточивым или другим газовым баллончиком для самообороны.

Харьковские правоохранители исключают теракт. А спасатели подчеркивают, что яд похож на перечный газ.

А вот учителя и дети уверены, что это не был перцовый баллончик.

"Не могу сказать, что был какой-то сильный запах. У детей был кашель и першение в горле. Глаза ни у кого не слезились, но чувствовали себя плохо", - рассказала директор школы Валентина Космина.

В прокуратуре и в самой школе уверены, что "газовая атака" была просто детской забавой.

"Мы думаем - обычное хулиганство. Из показаний детей станет все понятно", - заявил заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры Сергей Колесник.

Призвал педагогов провести разъяснительную работу среди детей и премьер-министр Владимир Гройсман, который во время первого массового отравления в Черкассах сразу выехал на место происшествия.

Копірайт зображення ДСНС Image caption В Черкассы сразу вылетел премьер-министр Владимир Гройсман, он посетил детей в больнице

"Участились случаи, когда в школах дети распыляют слезоточивый газ из баллончиков. Нацполиция совместно с СБУ расследуют, есть ли связь между этими случаями, или это просто пошла такая волна", - сказал Гройсман на заседании правительства 23 мая.

BBC News Украина обратилась к СБУ с этим вопросом, однако там ответили, что этим делом спецслужба не занимается.

Расследование ведут местные управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Результаты экспертиз поступают именно в полицию, заверили в ГСЧС. Разглашать их нельзя - тайна следствия.

Однако уже сейчас понятно, что и спасатели, и правоохранители склоняются к версии о некой "детской игре" школьников.

"Это может быть игра или прикол"

В Министерстве образования говорят, что характер происшествий в Черкассах, а также в Харькове и Николаеве разнится.

"Мы не связываем эти случаи, они разные. Самый загадочный - в Черкассах, мы до сих пор не знаем, что там произошло", - говорит замминистра образования Павел Хобзей в комментарии BBC News Украина.

А вот что касается Харькова и Николаева - это может быть "игра или прикол", связанный с распылением газового баллончика.

По его словам, разработаны определенные программы усиления безопасности в школах.

"Но когда участниками этих процессов становятся учащиеся школы, они не могут оградить от возникновения подобных ситуаций", - говорит он.

Поэтому, добавляет чиновник, необходимо объяснять детям последствия таких действий.

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