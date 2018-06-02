7 достойных внимания романов, написанных женщинами

100 лет назад британские женщины впервые получили возможность голосовать. Отмечая эту дату, оргкомитет литературного фестиваля Hay Festival предложил публике выбрать 100 лучших книг, написанных женщинами за последние 100 лет.

Эта кампания получила хэштег #Vote100Books, а окончательный список недавно обнародовали на сайте фестиваля. Корреспонденты ВВС по вопросам искусства обратили внимание на семь книг, достойных внимания читателей.

Яа Гьяси "Возвращение домой" (2016)

Дебютный роман Гьяси рассказывает о параллельных судьбах сестер и их потомков сквозь призму восьми поколений.

События начинаются в Гане XVIII века. Жизненные пути двух сестер, родных по матери, резко расходятся: Эффи выходит замуж за работорговца, а Эсси продают в рабство и отправляют из Западной Африки в Америку.

Роман переносит читателя с Золотого Побережья на рабовладельческие плантации Миссисипи и в дешевые бары Гарлема; в каждой главе автор представляет одного из потомков Эффи или Эсси. Отголоски судеб сестер "слышны" в каждом последующем поколении вплоть до сегодняшнего дня.

Необычный роман Яа Гьяси освещает проблемное наследие рабства и показывает, как память о рабовладельческом строе была записана в душе народа Западной Африки.

"Возвращение домой "- зрелищный эпос, сотканный из многочисленных нитей ... Los Angeles Review of Books

Урсула Ле Гуин "Левая рука тьмы" (1969)

Издательство Penguin называет Ле Гуин "королевой научной фантастики". Действие ее романа "Левая рука тьмы", вышедшего в 1969 году, происходит на планете Винтер ("Зима"), где в условиях вечной мерзлоты обитают бесполые существа.

Жители планеты обладают уникальной физиологией: они лишены половых признаков, не имея предрасположенности к "мужской" или "женской" роли, и принимают ту или иную половую роль только раз в месяц во время особого периода, когда каждый из них может забеременеть.

Роман сочетает в себе элементы научной фантастики и классических путевых заметок. Центральными темами книги являются отчуждение и одиночество человека.

Два главных персонажа - землянин Дженли Аи и житель Винтер по имени Эстравен - в течение нескольких месяцев совершают тяжелейший переход через ледник, спасая свои жизни.

Сама автор назвала свой роман "ментальным экспериментом" в области сексуальной политики. За него Ле Гуин первой из авторов-женщин была удостоена престижной литературной премии Хьюго в области научной фантастики.

Ни одно другое произведение не нарушает условности жанра так, как это делает "Левая рука тьмы" The Paris Review

Лейла Слимани "Сладкая песня" (2016)

"Сладкая песня" Лейлы Слимани (перевод с французского Сэма Тейлора) основана на реальных событиях - няня-эмигрантка лишила жизни двух малышей.

Автор переносит действие в Париж.

Первые абзацы шокируют читателя новостью об убийстве, а дальше возвращают его в прошлое, где кроется первопричина преступления. Роман затрагивает моральные, социальные и экономические аспекты жизни в Париже, а также исследует отношение общества к материнству и самоидентичности женщины.

Лейла Слимани понимала, что ее книга вызовет много споров, ведь она нарушает два табу: убийство детей и роль современной матери. В 2016 году роман был отмечен Гонкуровской премией - главной литературной премией Франции за "лучшее прозаическое произведение года".

Сложный анализ темы силы и бессилия, а также того, что самые опасные люди - те, кому нечего терять The Express

Марджан Сатрапи "Персеполис" (2000)

"Персеполис" - автобиографический роман иранского автора Маржан Сатрапи. Трагическая история Ирана - шахский режим, Исламская революция, война с Ираком - показаны глазами ребенка.

Родители вынуждены отправить Маржан за границу, в австрийскую школу. Испытав там любовь и предательство, дружбу и вражду, Маржан вынуждена вернуться назад. Но на родине многое изменилось; ужесточающийся режим исламской республики серьёзно ограничил личную свободу граждан. И через несколько лет Маржан вновь уезжает из страны, на этот раз навсегда.

Роман меняет западные представления о современном Иране и является своего рода площадкой для иранцев пострадавших от различных репрессивных режимов.

Сатрапи нашла идеальный баланс между детскими фантазиями, соседскими разговорами и безумием режима Хомейни. Ее Марджан - как персидское дитя любви Арта Шпигельмана и Линды Барри Salon

Патриция Хайсмит "Незнакомцы в поезде" (1950)

Дебютный роман Хайсмит "Незнакомцы в поезде", к сожалению, известен меньше, чем его экранизация - чрезвычайно успешный одноименный фильм Альфреда Хичкока.

Неожиданная встреча перспективного теннисиста Гая Хэйнса, жаждущего развестись с неверной женой и вступить в брак с другой женщиной, со странным незнакомцем Бруно Энтони, становится судьбоносной для обоих. Мужчина предлагает весьма необычную сделку: совершить убийство по принципу "ты - мне, я - тебе". Попутчик делится планом идеального преступления: он избавится от жены Гая, а тот, в свою очередь, убьет отца Бруно. Молодой человек возмущенно отвергает идею незнакомца.

А через несколько дней в городском парке жену Гая находят задушенной - Бруно выполнил свое обещание. Теперь мужчин связывает волнующая игра в кошки-мышки, причем Бруно настаивает, чтобы Хэйнс выполнил свою часть сделки.

Хайсмит мастерски создает гнетущую атмосферу и ощущение беспокойства, когда за будничными событиями коварно скрывается зло.

Эта писательница создала собственный мир - клаустрофобный и иррациональный, в который мы каждый раз погружаемся с ощущением опасности Грэм Грин

Джин Рис "Широкое Саргассово море" (в другом переводе - "Антуанетта", 1966)

"Широкое Саргассово море" представляет собой приквел популярного романа английской писательницы XIX века Шарлотты Бронте "Джейн Эйр". Рис рассказывает историю первой жены Эдварда Рочестера Берты, которую в классическом произведении Бронте называют "сумасшедшей с чердака".

В книге повествуется о юности девушки на Карибах, её несчастном браке и переселении в туманную Англию.

Как и во многих постколониальных работах, в романе присутствуют темы расового неравенства и суровые реалии ассимиляции.

Рис предлагает рассмотреть гремучую смесь расизма, сексуальной дискриминации, классовой вражды и садизма, которыми руководствуется Рочестер Бидиша

Юн Чжан "Дикие лебеди"

"Дикие лебеди" - эпическая семейная сага, которая описывает жизнь трёх поколений женщин семьи Юн Чжан сквозь призму драматической судьбы Китая.

Значение этой книги невозможно переоценить Мери Уэсли

Книга начинается с краткой биографии бабушки Юн Чжан - Юйфан. Еще подростком ее отдали в наложницы министру полиции, чтобы повысить свой социальный статус.

Далее роман описывает жизнь матери Юн - Дэхун. В 15 лет она приступила к работе в Коммунистической партии Китая. Рост революционного движения способствовал продвижению Дэхун по служебной лестнице партии. Позже она встретила высокопоставленного чиновника, ставшего отцом Юн.

Сама Юн Чжан выросла в элитной атмосфере коммунистической верхушки, но испытала на себе все ужасы "культурной революции": ее родителей репрессировали, а сама она оказалась в изгнании.

Роман переведен на 40 языков, но до сих пор запрещен в Китае.

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