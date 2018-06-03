Как чилийцы и американцы спасли украинского полярного биолога
На украинской полярной станции "Академик Вернадский" едва не погиб биолог Николай Весельский. Из-за острого аппендицита с осложнениями его пришлось экстренно эвакуировать в условиях антарктической зимы.
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О том, как спасали полярника, BBC News Украина рассказал руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.
Болезнь
С апреля украинская станция "Академик Вернадский" становится фактически изолированной от окружающего мира - из-за антарктической зимы пробиться к острову Галиндез, на котором она расположена, могут только ледоколы. Аэродрома там нет.
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Поэтому двенадцать полярников могут рассчитать только на себя, а в критических случаях - на коллег с ближайших станций: американской "Палмер" и чилийской "Фрей".
В конце мая стало известно о болезни одного из украинцев на "Вернадском" - у биолога Николая Весельского случился острый аппендицит с угрозой перитонита (воспаление внутренних органов).
Болезнь, которую сравнительно просто лечить в Украине, в Антарктике несет более чем реальную угрозу для жизни человека.
"Наш врач попытался самостоятельно провести операцию - стандартная операция по аппендициту доступна в условиях станции. Но уже во время нее обнаружились осложнения и врач был вынужден операцию свернуть, поставить больному дренаж и сообщить о необходимости эвакуации в условия стационарной больницы", - рассказывает Евгений Дикий.
Медицинский отсек на "Вернадском" не приспособлен для хирургических операций - при любых осложнениях там уже нет ни вспомогательного медперсонала, ни оборудования для поддержки больных - есть только один врач.
"Дальше мы на себе проверяли, насколько действенной является система аварийно-спасательных операций в Антарктиде. Обнаружили, что на самом деле действенная", - добавляет руководитель НАНЦ.
Сквозь непогоду
Украина объявила о необходимости экстренной эвакуации человека с Галиндеза, и уже через несколько часов с ближайшей американской базы "Палмер" туда отправился ледокол "Лоренс М. Голд" - другое судно к острову из-за льда и за непогоды не пробилось бы.
"Повезло, что ледокол находился именно на "Палмере", а не где-то далеко в океане", - отмечает Евгений Дикий.
На ледоколе пришел врач с "Палмера", и вдвоем с украинским коллегой они транспортировали больного на чилийскую базу "Фрей" на острове Кинг-Джордж - самый близкий к "Академику Вернадскому" аэродром.
Для понимания расстояний в Антарктике - это переход длился сутки.
"Далее мы еще поволновались, ведь была очень неблагоприятная погода и существовала вероятность, что самолеты не смогут там приземляться. Но все же военно-воздушные силы Чили согласились выполнить рейс в сложных условиях", - рассказывает Евгений Дикий.
За украинским полярником прислали военно-транспортный самолет "Геркулес" с чилийским медперсоналом на борту.
Этот самолет доставил Николая Весельского в ближайший город - порт Пунта-Аренас на юге Чили.
Там его прооперировали и оказали помощь, а НАНЦ с украинскими дипломатами пытались обеспечить эвакуацию в Украину.
При этом глава украинского диппредставительства в Чили Виталий Цимбалюк договорился с врачом-украинцем, который давно работает в соседней Аргентине, Валерием Купцом, чтобы тот сопровождал Николая Весельского из Пунта-Аренаса в Украину.
В конце концов, в час ночи в воскресенье врач передал больного в руки киевских коллег.
Сейчас полярник лечится в одной из столичных больниц.
Опасности для его жизни нет.
Полярная солидарность
Во сколько обойдется НАНЦ этот случай - пока неизвестно.
Но уже сейчас можно сказать, что за ледокол и чилийский военный самолет платить не нужно.
"Ни американцы, ни чилийцы у нас не просят за это никаких средств - все произошло в рамках полярной солидарности и взаимопомощи стран в тяжелых условиях", - объясняет Евгений Дикий.
Поэтому дополнительные расходы потянет только помощь чилийской больницы, которая счета пока не выставляла.
Здесь расходы будут выше из-за отсутствия страхования.
"Раньше НАНЦ на этом просто экономил средства", - сетует Евгений Дикий, который перекладывает ответственность за это на предыдущее руководство Центра, но признает, что сам не разобрался в ситуации (Дикий возглавляет НАНЦ несколько месяцев. - Ред.).
"Уже очевидно, что за лечение одного нашего коллеги мы заплатим дороже, чем стоило бы страхование всех двенадцати зимовщиков", - отмечает он.
"В любом случае - это жизнь человека. Даже если бы чилийские военно-воздушные силы нам выкатили стоимость перелета самолета - все равно бы заплатили", - добавляет руководитель Центра.
Руководитель НАНЦ также уверяет, что для следующей экспедиции попытаются закупить оборудование для телемедицины.
Оно позволит в случае критических ситуаций врачу на станции получать онлайн-консультации из Украины не только по "Скайпу", но и передавать данные с датчиков на больном сразу в Украину, чтобы врачи там видели его реальное состояние.
Это вторая в истории экстренная эвакуация украинского полярника во время зимовки - несколько лет назад тот же ледокол "Лоренс М. Голд" вывозил участника экспедиции с выпадением грыжи.
Тогда так же все обошлось хорошо.
"Нам очень повезло с соседством. Не хотелось бы этим злоупотреблять, но хорошо, что такая станция как "Палмер" со своим ледоколом там есть", - констатирует Евгений Дикий.
Что дальше?
Сейчас на "Академике Вернадском" остались одиннадцать зимовщиков.
Биологические исследования Николая Весельского будет продолжать его напарник - второй биолог экспедиции.
В течение зимы нагрузка на него возрастет, но это вообще удача, что в экспедиции было двое биологов.
"Как только начнется полярное лето, мы надеемся раньше начать полевой сезон и забрасывать первые группы сезонников уже в декабре этого года. Очевидно, что биологическое направление будет усилено", - заключает Евгений Дикий.