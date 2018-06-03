Как чилийцы и американцы спасли украинского полярного биолога

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі

На украинской полярной станции "Академик Вернадский" едва не погиб биолог Николай Весельский. Из-за острого аппендицита с осложнениями его пришлось экстренно эвакуировать в условиях антарктической зимы.

О том, как спасали полярника, BBC News Украина рассказал руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

Болезнь

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Обычные болезни в Антарктике могут представлять серьезную опасность

С апреля украинская станция "Академик Вернадский" становится фактически изолированной от окружающего мира - из-за антарктической зимы пробиться к острову Галиндез, на котором она расположена, могут только ледоколы. Аэродрома там нет.

Поэтому двенадцать полярников могут рассчитать только на себя, а в критических случаях - на коллег с ближайших станций: американской "Палмер" и чилийской "Фрей".

В конце мая стало известно о болезни одного из украинцев на "Вернадском" - у биолога Николая Весельского случился острый аппендицит с угрозой перитонита (воспаление внутренних органов).

Копірайт зображення НАНЦ

Болезнь, которую сравнительно просто лечить в Украине, в Антарктике несет более чем реальную угрозу для жизни человека.

"Наш врач попытался самостоятельно провести операцию - стандартная операция по аппендициту доступна в условиях станции. Но уже во время нее обнаружились осложнения и врач был вынужден операцию свернуть, поставить больному дренаж и сообщить о необходимости эвакуации в условия стационарной больницы", - рассказывает Евгений Дикий.

Медицинский отсек на "Вернадском" не приспособлен для хирургических операций - при любых осложнениях там уже нет ни вспомогательного медперсонала, ни оборудования для поддержки больных - есть только один врач.

"Дальше мы на себе проверяли, насколько действенной является система аварийно-спасательных операций в Антарктиде. Обнаружили, что на самом деле действенная", - добавляет руководитель НАНЦ.

Сквозь непогоду

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі Image caption В таких условиях пришлось транспортировать тяжелобольного полярника

Украина объявила о необходимости экстренной эвакуации человека с Галиндеза, и уже через несколько часов с ближайшей американской базы "Палмер" туда отправился ледокол "Лоренс М. Голд" - другое судно к острову из-за льда и за непогоды не пробилось бы.

"Повезло, что ледокол находился именно на "Палмере", а не где-то далеко в океане", - отмечает Евгений Дикий.

На ледоколе пришел врач с "Палмера", и вдвоем с украинским коллегой они транспортировали больного на чилийскую базу "Фрей" на острове Кинг-Джордж - самый близкий к "Академику Вернадскому" аэродром.

Для понимания расстояний в Антарктике - это переход длился сутки.

"Далее мы еще поволновались, ведь была очень неблагоприятная погода и существовала вероятность, что самолеты не смогут там приземляться. Но все же военно-воздушные силы Чили согласились выполнить рейс в сложных условиях", - рассказывает Евгений Дикий.

За украинским полярником прислали военно-транспортный самолет "Геркулес" с чилийским медперсоналом на борту.

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі Image caption Погрузка в самолет

Этот самолет доставил Николая Весельского в ближайший город - порт Пунта-Аренас на юге Чили.

Там его прооперировали и оказали помощь, а НАНЦ с украинскими дипломатами пытались обеспечить эвакуацию в Украину.

При этом глава украинского диппредставительства в Чили Виталий Цимбалюк договорился с врачом-украинцем, который давно работает в соседней Аргентине, Валерием Купцом, чтобы тот сопровождал Николая Весельского из Пунта-Аренаса в Украину.

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі Image caption Дипломат Виталий Цимбалюк (слева) и полярный биолог Николай Весельский

В конце концов, в час ночи в воскресенье врач передал больного в руки киевских коллег.

Сейчас полярник лечится в одной из столичных больниц.

Опасности для его жизни нет.

Полярная солидарность

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі

Во сколько обойдется НАНЦ этот случай - пока неизвестно.

Но уже сейчас можно сказать, что за ледокол и чилийский военный самолет платить не нужно.

"Ни американцы, ни чилийцы у нас не просят за это никаких средств - все произошло в рамках полярной солидарности и взаимопомощи стран в тяжелых условиях", - объясняет Евгений Дикий.

Поэтому дополнительные расходы потянет только помощь чилийской больницы, которая счета пока не выставляла.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption "Геркулес" в Чили

Здесь расходы будут выше из-за отсутствия страхования.

"Раньше НАНЦ на этом просто экономил средства", - сетует Евгений Дикий, который перекладывает ответственность за это на предыдущее руководство Центра, но признает, что сам не разобрался в ситуации (Дикий возглавляет НАНЦ несколько месяцев. - Ред.).

"Уже очевидно, что за лечение одного нашего коллеги мы заплатим дороже, чем стоило бы страхование всех двенадцати зимовщиков", - отмечает он.

"В любом случае - это жизнь человека. Даже если бы чилийские военно-воздушные силы нам выкатили стоимость перелета самолета - все равно бы заплатили", - добавляет руководитель Центра.

Руководитель НАНЦ также уверяет, что для следующей экспедиции попытаются закупить оборудование для телемедицины.

Копірайт зображення Українське представництво у Чилі

Оно позволит в случае критических ситуаций врачу на станции получать онлайн-консультации из Украины не только по "Скайпу", но и передавать данные с датчиков на больном сразу в Украину, чтобы врачи там видели его реальное состояние.

Это вторая в истории экстренная эвакуация украинского полярника во время зимовки - несколько лет назад тот же ледокол "Лоренс М. Голд" вывозил участника экспедиции с выпадением грыжи.

Тогда так же все обошлось хорошо.

"Нам очень повезло с соседством. Не хотелось бы этим злоупотреблять, но хорошо, что такая станция как "Палмер" со своим ледоколом там есть", - констатирует Евгений Дикий.

Что дальше?

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский"

Сейчас на "Академике Вернадском" остались одиннадцать зимовщиков.

Биологические исследования Николая Весельского будет продолжать его напарник - второй биолог экспедиции.

В течение зимы нагрузка на него возрастет, но это вообще удача, что в экспедиции было двое биологов.

"Как только начнется полярное лето, мы надеемся раньше начать полевой сезон и забрасывать первые группы сезонников уже в декабре этого года. Очевидно, что биологическое направление будет усилено", - заключает Евгений Дикий.

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