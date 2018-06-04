"Я проснулся и не узнал жену"

Image caption Адам и Ракель в день свадьбы

Адам и Ракель Гонзалес были вместе уже пять лет, когда однажды утром он проснулся - и понял, что понятия не имеет, что это за женщина лежит рядом с ним. Он полностью утратил память о событиях последних лет и абсолютно ничего не помнил о собственной свадьбе. Но Ракель твердо решила завоевать его заново.

Ранним сентябрьским утром 2016 года Ракель в пижаме вошла в гостиную своего дома и обнаружила там собственного мужа, который смотрел на нее озадаченно, явно не узнавая. Он заговорил с ней так, как говорят с незнакомыми людьми. Он понятия не имел, кто она.

"Я стала его спрашивать - ты понимаешь, где ты? Какой сейчас год? Как меня зовут? И на все эти вопрос он отвечал: "Нет", - вспоминает Ракель. - И я видела, что с каждым моим вопросом он все больше расстраивается".

Ракель рассказала ему, что он у себя дома, что она его жена и что у них трое детей. Тогда Адам начал плакать.

"Принеси мне мой паспорт! Где мой паспорт и мой телефон?" - повторял он.

Ракель велела Адаму одеться, чтобы немедленно ехать в больницу. Она опасалась, что у него мог случиться инсульт. Она знала, что в таких случаях помощь нельзя откладывать.

Но когда Адам открыл шкаф с одеждой в поисках костюма, он встал в тупик. "Где мои костюмы?" - спрашивал он.

Ракель объяснила ему, что костюмов у него нет - он работает тренером. Адам оделся и неохотно последовал за женщиной, которую не узнавал.

Image caption Ракель объяснила ему, что костюмов у него нет - Адам работает тренером

По дороге в больницу Ракель старалась его не беспокоить, потому что знала: Адам не впервые оказался в такой ситуации. Память отказывала ему и раньше - после того, как его пыталась убить женщина.

За пять лет до этого 35-летний Адам работал заведующим отделением крупной телекоммуникационной компании AT&T в городе Люббок, штате Техас. Он также был активистом местной церкви.

Второй брак

После развода с первой женой он познакомился с другой женщиной, но эти отношения кончились трагически. Его новая подруга оказалась весьма агрессивной женщиной и в какой-то момент напала на него, пытаясь задушить электрическим кабелем. Она бросила его в гараже без сознания, считая, что он мертв.

Соседи вызвали "скорую помощь", и по дороге в больницу его трижды выводили из состояния клинической смерти. Четыре месяца он находился в состоянии комы.

"Когда я очнулся, я ничего не знал о себе - ни о том, что я был женат и развелся, ни о том, что у меня двое детей", - рассказывает Адам.

Image caption Адам в больнице после нападения на него в 2011 году

Он провел год в больнице, учась заново ходить и говорить. Но воспоминания о его прошлой жизни так и не вернулись.

Прошло несколько месяцев, прежде чем врачи разрешили Адаму общаться с сыном и дочерью. Ему было очень трудно это сделать и смириться с мыслью, что он их не помнит.

Восстановить прошлое

По возвращении домой он пытался восстановить свое прошлое по фотографиям, висевшим по стенам, и по дипломам, которые он когда-то получал. Но прошлое безвозвратно пропало.

"Я пытался понять, каким человеком был тот Адам, и решить, могу ли я стать им", - говорит он.

Он не мог вернуться на рабочее место и стал опасаться, что не сможет обеспечить семье прежний уровень жизни.

"Я не помню даже, что учился в университете, - рассказывает Адам. - Я знаю, что учился, но как я туда поступал, как учился, - все это покрыто тьмой".

Он решил уехать из Техаса и начать жизнь сначала. Он перебрался в Феникс в штате Аризона вместе с детьми и стал тренером по физической подготовке.

Он мечтал о новой семье и стал знакомиться с женщинами через интернет. В 2012 году он познакомился таким образом с Ракель, 30-летней разведенной женщиной с маленькой дочерью, которая работала в маркетинге.

Они договорились встретиться в баре в центре Феникса. Ракель пришла первой и целый час прождала его в баре. Он так и не появился, но в конце концов позвонил и сообщил, что ждал ее совсем в другом ресторане.

"Он страшно извинялся, и я подумала - ладно, каждый может ошибиться", - рассказывает Ракель. Ей также очень понравился его техасский выговор.

Адам вскоре пришел в бар, и он ей сразу понравился, как и она ему. Они стали встречаться и через несколько месяцев съехались. В июле 2015 года они поженились в церкви на окраине Феникса и купили дом, в котором поселились вместе с детьми.

Второй провал памяти

Но роковым утром в сентябре 2016 годы все эти события за последние пять лет просто исчезли из памяти Адама.

Пока он был в больнице и проходил там обследование, он позвонил единственному человеку, которому доверял - собственной матери. Она заверили его, что он действительно женат на Ракель и любит ее.

"После этого я стал немного больше доверять ей и стал задавать вопросы, - рассказывает Адам. - Но всё равно, я не знал ничего об этой симпатичной женщине".

Между ними возникли новые отношения - часто они встречались в больничной столовой и разговаривали.

"Ночью мне часто хотелось поесть, и мы спускались вниз в поисках какой-нибудь еды в автоматах", - рассказывает Ракель.

"Она показывала мне фотографии в смартфоне из своего Facebook, а я называл его MySpace. Это было интересно", - говорит Адам.

"Иногда он задавал смешные вопросы. Например, есть ли у меня свидетельство о нашем браке. Конечно, оно у меня было", - вспоминает Ракель.

Как раз в это время она занималась процедурой перемены фамилии, и поэтому свидетельство у нее было с собой. Она его вытащила из сумочки, что Адама рассмешило.

"Наверное, он стал понимать, на какой женщине он женился, - говорит Ракель. - Но не всегда ему это нравилось. В какой-то момент Адам решил, что лучше нам расстаться и даже сказал: "Ты меня не привлекаешь".

Но она не собиралась сдаваться, несмотря на все тревоги. Когда он вернулся домой из больницы, Ракель завоевала его сердце заново, научившись готовить. Раньше еду в доме готовил он.

Отношения

Он стал замечать, что Ракель - хорошая мать и жена, а также то, как хорошо их дети общаются между собой.

А она утешалась тем, что характер Адама в основном сохранился прежним.

"В больнице Адам иногда говорил мне - если ты моя жена, мы можем поцеловаться, - говорит Ракель. - Адам всегда был не прочь пофлиртовать и урвать поцелуй с момента нашего первого знакомства".

Дети также нашли способы справляться с внезапными переменами в жизни.

В 2016 году, когда у Адама случился второй провал в памяти, Эбби было 12 лет, Лулу - 15, а Элайдже - 17.

"Они поддерживали друг друга, стали более внимательны и дружны, - говорит Ракель. - Иногда у вас с сестрой, с которой вы растете, портятся отношения, но если случается беда, никого ближе у вас нет".

Девочки пробовали помочь отцу, напоминая ему о тех упражнениях, которым он их обучил.

"Смотри папа, мы вот делали! Ты сам нас учил этим упражнениям", - втолковывали они Адаму.

"Наверное, я немало времени провел с ними в гимнастическом зале", - замечает Адам.

А затем в декабре 2016 года, через три месяца после утраты памяти, Адам проснулся и заговорил с Ракель прежним своим голосом - голосом любящего мужа. Он стал извиняться за что-то, произошедшее за три года до их первой встречи.

Ракель посмотрела на Адама и спросила, помнит ли, кто она такая.

"Он взглянул на меня и сказал - как я могу это забыть? Ты моя Ракель", - вспоминает она.

Но ей надо было спешить на работу, потому что в семье она была единственной, кто зарабатывал на жизнь. Она попросила Адама проводить дочерей в школу.

Адам обнаружил, что его старшая дочь выглядит гораздо старше, чем он её помнил. И конечно, он понятия не имел, в какую школу она ходит.

Девочки рассказали ему, куда надо идти, а Адам попросил Лулу ввести их домашний адрес в смартфон, чтобы не потеряться.

Утрата памяти после травмы мозга

Частым результатом травмы мозга бывает временная или постоянная утрата памяти. Различные участки мозга участвуют в хранении и извлечении информации.

Медики считают, что две трети пациентов с умеренными или тяжелыми повреждениями мозга испытывают хронические провалы памяти.

Такие провалы могут продолжаться в течение недель, месяцев и лет. Невозможно предсказать, вернется ли память. Хотя некоторые воспоминания могут вернуться, утрата памяти может быть постоянной.

Эти состояния не поддаются лечению, хотя известны методы их компенсации, в том числе применение внешних подсказок и заученных правил поведения.

Image caption Поездка в Диснейлэнд запечатлелась в фотографиях, но не в памяти Адама

К настоящему времени многие воспоминания Адама вернулись, но три года из своей жизни с Ракель он не помнит, включая свадьбу.

Он также забыл поездку с детьми и женой в Диснейленд, предпринятую в 2013 году.

"Я всегда хотел побывать в Диснейленде, но мне вечно не хватало на это времени, - говорит Адам. - А теперь я всё это забыл".

Ракель готовится к будущим эпизодам такого рода уже сейчас - она собирает документальные свидетельства семейной жизни.

По ее словам, она помнит все, что происходило с мужем и дочерями за несколько лет, хотя не знает, понадобится ли это ей.

Врачи тщательно обследовали Адама - ему делали тесты MRI, САТ, кардиограммы - но так и не смогли определить причины второго провала памяти.

Но Адам и Ракель не теряют надежды на светлое будущее. Двое из их трех общих детей уехали учиться в университеты, а они сами собираются отправиться в свой второй медовый месяц.

Image caption Адам и Ракель стали активистами местной церкви

Адам тем временем снова стал ходить в церковь и даже стал читать там проповеди.

"Я понял, что означает истинная покорность воле божьей. Я обрел веру и уверенность в том, что вера может преодолеть все трудности", - говорит он.

"Наверное, мы стали относиться друг к другу нежнее прежнего, - замечает Ракель. - Наш брак выдержал все испытания. Моя жизнь полностью переменилась, нам было трудно, но мы все преодолели, и эта беда принесла нам новое счастье".

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