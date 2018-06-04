Жизнь модели: какова она на самом деле

Копірайт зображення Alexina Graham/Aaron Hurley Image caption Алексина Грейам подписала контракт с Models 1, Робин Брайт (справа) после успешной карьеры модели стала скаутом агентства

Что нужно для того, чтобы стать хорошей моделью? Ответить на этот вопрос сложнее, чем кажется.

"Я не считаю, что мы ищем в моделях что-то одно", - говорит Робин Брайт, отбирающая моделей для агентства Models 1, которое отмечает в этом году свой 50-летний юбилей.

"Когда ты находишь кого-то, кто действительно выделяется из толпы, и ты это видишь, это потрясающе", - признается она.

"В поиске моделей я всегда остаюсь незаметной, держусь в тени за шумной толпой девушек с ярким макияжем, которые еще, скорее всего, не поняли, что им идет на самом деле", - рассказывает Робин Брайт.

Она говорит, основываясь на своем собственном опыте.

Ее саму 20 лет назад привел в модельный бизнес агент, заметивший ее у магазина Topshop на Оксфорд-стрит. Брайт сделала довольно успешную карьеру модели, после чего сама занялась поиском новых лиц для модельного агентства.

У всех моделей, чьи фотографии размещены в этом материале, подписан контракт с модельным агентством Models 1.

Конечно, в мечтающих о карьере модели недостатка не наблюдается, и у агентства есть много способов найти новые лица.

"Мы в буквальном смысле идем на улицы. Идем в магазины, проводим конкурсы, ходим на музыкальные фестивали. Кандидаты находятся и сами - примерно 2000 человек приходят к нам в офис каждый год", - говорит исполнительный директор агентства Models 1 Джон Хорнер.

Какова же статистика успеха при столь большом количестве кандидатов?

"Из этих 2000? Я думаю, мы подписываем контрактов 100 за год. Но и из них только 15-20 останутся с нами на несколько лет", - отвечает Хорнер.

"Кроме того, ежегодно мы получаем порядка 20 тысяч заявок от кандидатов через интернет", - продолжает глава агентства.

Подписать контракт с агентством - уже довольно непростая задача, но по-настоящему тяжелая работа начинается не раньше, чем модель попадет в каталог.

Image caption На стенах офиса Models 1 в Лондоне - фотографии моделей, сотрудничающих с агентством

"Существует одно широко распространенное заблуждение. Многие полагают, что если сегодня тебя наняли, то уже завтра ты будешь работать. Но это не так", - говорит Хорнер.

"Нужно около трех лет для того, чтобы юноша или девушка подготовились к работе модели. Это не та работа, к которой можно приступить сразу же - нужно научиться выполнять ее", - подчеркивает глава агентства.

Хорнер перечисляет несколько требований для успешной работы в качестве модели:

"Ты должна быть уверена в себе". По словам Хорнера, это чуть ли не самое главное требование.

"Ты должна научиться принимать отказы, потому что ты чаще будешь получать отказы, чем приглашения на работу".

"Если ты работаешь на подиуме, то ты должна научиться правильной походке".

"Ты должна научиться работе перед камерой".

"И тебе нужно позаботиться о собственном портфолио, сделать его таким, чтобы мы захотели подписать с тобой контракт".

По словам Робин Брайт, есть еще одна важная часть работы модели - уход за своей внешностью. По ее словам, это непрерывная работа, и она продолжается 24 часа в сутки и семь дней в неделю.

"Мы учим моделей тому, чтобы они привыкали заботиться о своей коже и волосах", - говорит она.

"Это очень важно, потому что такие вещи очень заметны... Когда ты встречаешь девушку, которая курит, ты это видишь. Я вижу курильщицу за версту. И вы тоже можете увидеть, поверьте мне, все отражается на коже", - говорит Брайт.

"Несомненно, многое зависит от того, насколько им повезло с генами", - говорит скаут Models 1.

Один из самых важных вопросов в работе модели - это фигура. Советуют ли скауты моделям худеть?

"Конечно, это происходит. Но мы хотим видеть крепких людей, а не истощенных. И если мы говорим модели о необходимости похудеть, мы имеем в виду, что она должна выглядеть более подтянутой", - говорит Брайт.

"Мы нашли прекрасного диетолога, который помогает моделям составить правильный режим питания. Они едят полезную пищу, чтобы выглядеть сильными и оставаться сильными", - говорит Брайт.

Хорнер подчеркивает, что мода на худобу подстегивалась рекламой.

"Модели сейчас гораздо менее "фигуристые", чем много лет назад, и мне кажется, что требования к фигуре модели сейчас значительно выше, чем были прежде", - говорит Хорнер.

"Клиенты хотят видеть моделей с определенными пропорциями фигуры. Им нужны модели определенного роста, потому что их одежда лучше смотрится на людях именно такого роста. У нас есть и группа моделей "с формами", но все-таки гораздо больше стройных", - рассказывает глава агентства.

"Нам неинтересны худые модели, которые не выглядят здоровыми из-за своей худобы. Нам интересны те, кто по природе имеет стройную фигуру. Это как раз та внешность, которую хотят видеть наши клиенты", - поясняет Хорнер.

Агентство Models 1 не единственное, где есть группа моделей "с формами". Эта тенденция связана с тем, что теперь клиенты модельных агенств ищут моделей с разными типами фигур.

"Здесь (в Британии. - Ред.) этот процесс идет довольно медленно, в Америке - гораздо быстрее. Спрос на моделей "с формами" появился не так давно, но до сих пор подобные модели работают с довольно ограниченным числом ритейлеров", - рассказывает Хорнер.

"Например, одежду для полных и женщин "с формами" продает компания Evans, но большая часть продаж приходится на интернет-магазин. Девушки с формами часто чувствуют себя некомфортно, когда покупают что-нибудь из одежды в обычном магазине, ведь когда они приходят в магазин, они вынуждены прямиком направлятся к стойке одежды "для полных". Поэтому поход по магазинам для полной девушки может быть проблемой, и это несмотря на то, что 60% женщин в Британии носят 14-й размер или больше", - рассуждает глава модельного агенства.

По словам Хорнера, моделей из его агентства начали приглашать для работы в рекламных кампаниях, которые призваны сделать покупки оффлайн для полных женщин более комфортными.

"Вот скажите. Женщина хочет купить размер, который она носит. Если в рекламе вы покажете ей 20-й размер на полной модели, то вряд ли она захочет купить эту вещь", - подчеркивает он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Одна из бывших моделей агентства теперь работает стилистом Алисии Викандер

"Тебе приходится давать потребителями то, чего они хотят. Они всегда будут говорить, что им нужно что-то другое. Но когда начинаешь выяснять, чего они действительно хотят, то понимаешь, что они хотят видеть образ, к которому стремятся", - говорит Хорнер.

"Нечто похожее происходит и с "возрастными" моделями. Нашей самой пожилой модели 89 лет. Ее зовут Дафни Селф. Она не самый типичный представитель нашей "возрастной" группы моделей. Большинству из них - за 40. Если вы покажете женщину, которая окажетсмя гораздо старше, то поймете, что взрослые женщины не хотят быть старше, они хотят быть немного младше", - рассказывает Хорнер.

После нескольких лет работы моделью, перед девушками открывается множество карьерных возможностей, говорит Брайт.

"Например, модель может стать стилистом - одна из наших моделей теперь работает стилистом Алисии Викандер. Также ты можешь стать визажистом или парикмахером", - говорит Брайт.

"Очень многие начинают заниматься фотографией - Энни Лейбовиц тоже начинала свою карьеру как модель. Многие модели остаются в модельном бизнесе и работают букерами. Многие из моих друзей стали вести занятия по йоге. Многие из них проводят персональные тренинги. И мне кажется, это связано с тем, что они научились оставаться в форме и питаться правильно", - говорит Брайт.

Конечно, к модельному бизнесу относятся как к довольно несерьезному, легкомысленному занятию. Многие считают, что все модели поверхностные и легкомысленные девушки. По мнению Брайт, вряд ли это представление изживет себя в ближайшем будущем.

"Никто не хочет на самом деле слушать красивых людей, никто не сочувствует красивым людям... И я не знаю, изменится ли это когда-нибудь", - признается Робин Брайт.

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