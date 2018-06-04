Готовьтесь, потому что Россия нанесет киберудар по Украине - эксперт из США

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Угрожают ли Украине кибератаки со стороны России с приближением выборов? Какую роль Украина может сыграть для преодоления этой угрозы в мире? Американский генерал и эксперт по кибербезопасности Кит Александер рассказал, как Украина должна готовиться к вызовам киберугроз.

Кит Александер - американский генерал в отставке, прослуживший в органах военной разведки 40 лет.

С 2005 по 2014 год он занимал должность директора Агентства национальной безопасности, которое отвечает за сбор и мониторинг разведывательной и контрразведывательной информации по всему миру, защиту коммуникационных и компьютерных сетей правительства США и имеет передовую компетенцию в радиоэлектронной разведке.

В 2010-2014 годах Кит Александер также был первым директором Кибернетического командования США (USCYBERCOM).

В 2014 году он создал компанию IronNet Cybersecurity, которая разрабатывает передовые технологии кибербезопасности и предоставляет консультации в этой области, является разработчиком технологии, обнаруживающей аномальную активность в корпоративных сетях.

В конце мая в Киеве Кит Александер принял участие в дискуссии "Кибербезопасность и дезинформация в Украине и на Западе", которую организовал Фонд Виктора Пинчука.

В интервью BBC News Украина Кит Александер рассказал, как построить эффективную стратегию кибербезопасности, какие отрасли в Украине являются наиболее уязвимыми для кибератак и о перспективах сотрудничества Украины в сфере кибербезопасности со странами Запада.

BBC: Как вы оцениваете угрозу кибератак против Украины, и как государству со скромными финансовыми ресурсами, такому как Украина, создать эффективную систему киберзащиты? Ведь в наших государственных учреждениях специалистам из ІТ-сектора платят столько, что лучшие профессионалы работают либо в частных компаниях, либо вообще за границей.

Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, не способно функционировать. И вам следует готовиться к этой ситуации Кит Александер

Кит Александер: Очевидно, что через некоторое время Украина, ее энергетическая и финансовая системы, правительственные структуры подвергнутся кибернетическим атакам. Россия будет пытаться представить Украину территорией, где государство существует только на бумаге, не способно функционировать. И вам следует готовиться к этой ситуации.

Вы хорошо описали проблему - у государства не хватает людей, которые должны осуществлять работу в области информации и кибербезопасности. Специалисты - это первая необходимость.

Вы должны привлечь к этой деятельности частные компании, их специалистов. Это имеет смысл. Это будет дешевле, а у вас будут лучшие возможности. Это хороший шаг для правительства и хороший шаг для страны. Это также будет инвестицией в экономику.

Также, мне кажется правильным подход по созданию "национальной гвардии", о которой сегодня говорил президент Ильвес (президент Эстонии в 2006-2016 годах Томас Хендрик Ильвес. - Ред.).

В Украине много людей хотят служить своей стране. В то же время зарплаты ваших военных значительно меньше, чем представителей частных компаний. Поэтому предложения и мотивационные программы, в рамках которых люди из частных компаний могут служить в "национальной гвардии" по защите информационного пространства, может послужить интересам безопасности страны в кризисные времена, защитить страну.

Похожий подход сотрудничества с частными компаниями развивает администрация Дональда Трампа.

BBC: Россию уже обвиняли в кибератаке с использованием вируса Petya в прошлом году, когда пострадали некоторые электростанции и СМИ. Служба безопасности Украины прямо обвинила российские спецслужбы, правительства США и Великобритании позже также обвинили Россию в кибератаках против Украины. А каким должен быть ответ на подобные атаки?

К.А.: Во-первых, важно установить источник атаки. Важно точно знать, Россия ли это. Затем надо совершенствовать средства защиты от таких атак. Они легко могут атаковать энергетический сектор, поэтому задача правительства - сделать все возможное, чтобы это предотвратить.

В США, когда мы становимся целью кибератаки, мы оставляем за собой право отвечать не только в киберсфере, но и другими возможными путями.

Для Украины важно точно определять источник атак и раскрыть их природу всему миру. Чем больше стран мира будут понимать природу этих атак, тем больше Украина будет получать помощи и поддержки извне.

Также на каком-то этапе ваш президент и правительство будут вынуждены принимать ответные меры, но это зависит исключительно от вашей страны. Собственно, каждая страна имеет право на самооборону.

Копірайт зображення Фонд Віктора Пінчука/Сергій Іллін Image caption Кит Александер считает, что с приближением выборов Россия осуществит масштабную кибератаку против Украины. Среди главных мишеней будут энергетика и банковская сфера страны

BBC: Вы отметили, что одной из наиболее уязвимых отраслей для кибератак является энергетика. Как можно уменьшить угрозу для этой отрасли?

К.А.: Угроза здесь заключается как в кибератаках, так и физических нападениях. То, что не весь ваш энергетический сектор автоматизирован, усложняет кибератаку, однако атаки на него уже были. И он будет атакован, я в этом уверен.

Поэтому необходимо создать вокруг энергетических компаний инфраструктуру, которая позволит им увидеть, что происходит кибератака, и быстро поделиться информацией с другими энергетическими компаниями.

Это важно для того, чтобы иметь одинаковую информацию, как происходит атака. Информация также должна поступать правительству, чтобы оно знало, как ответить, успело принять необходимые решения до того, как атака "положит" энергосеть Украины. И надо поощрять обмен информацией с другими странами, которые сталкиваются с подобными угрозами.

BBC: В украинском обществе есть надежда, что страны Запада помогут справиться с киберугрозами. Возможно ли присоединение Украины к западным программам и проектам обмена информацией разведывательного характера, таким как XKeyScore? Насколько известно, доступ к этой программе имеют немало партнеров США - Великобритания, Австралия, Германия.

К.А.: Это зависит от взаимодействия правительств. Возможно все. Вашему правительству нужно укреплять партнерство с США. Я точно знаю, что помощь Украине в этих сферах - это важный интерес США, и это в интересах Украины тоже. Поэтому я рассчитываю, что правительства будут делиться той информацией, которой смогут.

BBC: А может ли украинская разведка стать ключевым партнером западных спецслужб в сборе информации в постсоветских странах?

К.А.: Украина имеет тесные связи со всеми европейскими странами, США, Британией и Канадой. И это делается с целью, чтобы на Украину не осуществлялось такого влияния со стороны России, как в прошлом. Есть возможность сотрудничать теснее, и, я думаю, Украина может представить определенные свои возможности.

Украинские спецслужбы должны действовать в полном соответствии с законодательством, и важен также надзор за их деятельностью Кит Александер

BBC: С 2014 года украинское правительство не контролирует территорию аннексированного Крыма и временно неподконтрольные территории на востоке страны. Как украинские спецслужбы должны действовать на этой территории? Стоит ли им устанавливать тотальную слежку за телефонными коммуникациями и интернет-пользователями на этих территориях?

К.А.: Украинские спецслужбы должны действовать в полном соответствии с законодательством, и важен также надзор за их деятельностью. В США надзор за разведывательной деятельностью имеют и администрация (Белый дом. - Ред.), и Конгресс, и суды.

Приведу пример: Агентство национальной безопасности не может собирать информацию внутри страны, поскольку это компетенция ФБР.

Однако АНБ может обратиться в Суд по делам о надзоре за иностранными разведками (Foreign Intelligence Surveillance Court), который может позволить заниматься определенной деятельностью: собирать информацию, следить за подозреваемыми в террористической деятельности, которые попадают в США.

Один из успешных примеров работы АНБ - это дело 2009 года о подготовке терактов в метро Нью-Йорка. Агентство следило за подозреваемым в терроризме из Пакистана.

Суд дал разрешение на сбор информации, если он начнет общаться с кем-то в США, и он это сделал: пытался общаться с человеком в Колорадо, а разговоры касались производства бомб.

АНБ вместе с ФБР выяснили, кто был этот человек из Колорадо - водитель автобуса Наджибулы Зази, который планировал организовать взрывы в метро Нью-Йорка и готовил с сообщниками взрывчатку для этого.

Это могла быть самая масштабная атака после 11 сентября 2001 года. Они могли убить сотни людей. И Агентство национальной безопасности это предотвратило. Это - хороший пример работы правительства по защите людей. Правительство должно собирать только ту информацию, которая необходима для борьбы с терроризмом, а не вообще всю информацию.

BBC: В США пять лет назад была утечка секретной информации из спецслужб, что вызвало глобальный скандал. Имею в виду дело Сноудена. Какие выводы США сделали из дела Сноудена?

К.А.: Что касается дела Сноудена - мы должны его привлечь к ответственности за все, что он сделал нашей стране.

Та информация, которую он обнародовал, касалась программ, утвержденных всеми тремя ветвями власти - Белым домом, Конгрессом и судами. И каждый мог убедиться, что Агентство национальной безопасности делало правильные вещи.

То, что он сделал - по сути показал террористам, как мы их останавливаем. Это означает, что наша страна и наши союзники оказались в ситуации большого риска, ведь эти программы защищали не только нас, но и союзников США.

Сноуден должен предстать перед судом и ответить на многие вопросы. Для всех стран важно привлекать к ответственности работников разведывательных структур, распространяющих секретную информацию.

Сноуден украл информацию, пользуясь правами системного администратора. После этого случая мы внесли 42 изменения в правила работы.

Никакую сеть нельзя обезопасить от того, кто ею занимается, поэтому такую ​​ответственность больше не возлагали на одного человека. Эти изменения обычно были дорогостоящими, но принятые меры гарантируют безопасность.

BBC: Верите ли вы, что Сноуден изначально работал на Россию?

К.А.: Я не знаю, работал ли он с самого начала на Россию, но в определенной степени Россия имела на него влияние.

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