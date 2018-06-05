Что грозит детям, рожденным суррогатной матерью

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Ежегодно в Украине от суррогатных матерей рождается по меньшей мере полтысячи детей, по оценкам специалистов этой отрасли. Официальной статистики нет. Речь идет о детях, статус родителей которых не определен на момент их появления на свет, как и вопросы гражданства, когда мать и отец являются иностранцами.

И это обусловливает риски для судьбы детей. По мнению многих, Украина не сделала тех юридических шагов, которые бы предотвратили такую ситуацию.

BBC News Украина уже освещала тему украинского суррогатного материнства. Страна превращается в один из мировых центров этой репродуктивной технологии.

Впрочем, вынашивание и рождение малыша для иностранных супругов - это лишь первая часть всей процедуры.

Вторая составляющая - легализация статуса этих детей и получение гражданства в стране их биологических родителей. И именно с этим могут возникать проблемы - из-за нехватки контроля со стороны украинского государства и юридических коллизий.

На кону - права новорожденного ребенка. В Украине уголовная ответственность со стороны родителей может наступить только в случае, если они попытаются перевезти его незаконно через границу - вплоть до применения статьи о торговле людьми.

За альтруизм не платят

"Мои близнецы сейчас спят, лежат передо мной - можем поговорить", - с этого начинаем разговор с Бьянкой Смит, писательницей, которая сейчас живет во Флориде.

Ее десятимесячные сыновья Максимус-Винсент и Алекс-Феликс родились в Украине, получили гражданство Великобритании, откуда родом их родители. Сейчас вся семья живет в США.

"Мы с мужем решили рожать наших детей в Украине, потому что там суррогатное материнство значительно дешевле, чем, например, в США. Но прежде чем начать весь процесс, очень тщательно исследовали эту тему, самостоятельно разобрались во всех нюансах", - рассказывает Бьянка. Она убеждена, именно поэтому у них все прошло хорошо.

Image caption Близнецы супругов Смит родились в Украине в 2017 году

Чтобы стать официально родителями рожденного суррогатной мамой малыша, британское супруги должны получить от тамошнего суда "родительский ордер" (parental order).

При этом они обязаны доказать, что возместили все расходы женщине, вынашивавшей их ребенка. Иными словами, юридически суррогатная мама должна получать не гонорар, а компенсацию.

Связано это с тем, что в Великобритании разрешено только альтруистическое суррогатное материнство.

Иначе британский суд будет иметь все основания не признать биологических родителей. Как следствие, возникает коллизия.

По украинскому законодательству, в таком случае суррогатная мать не будет иметь никаких прав на ребенка, его отцом и мамой будут признаваться иностранцы. А по британским - последние не будут иметь родительских прав, а мамой младенца будет считаться женщина, которая, выносив малыша, подписала согласие на его передачу иностранцам.

В итоге ребенок по законам Великобритании не будет иметь ни гражданства, ни юридических родителей.

В 2008 году лондонский суд рассматривал подобный случай - и вынес решение "в лучших интересах ребенка", то есть таки признал родителями британцев, учитывая все их личные обстоятельства.

Младенец, рожденный суррогатной мамой для иностранных родителей, получает украинское свидетельство о рождении в местном ЗАГСе. Они - от суррогатной мамы соответствующее согласие, а от клиники - справку о генетической связи с ребенком.

Image caption Украина как государство не проверяет, смогут ли биологические родители-иностранцы выношенного суррогатной матерью ребенка узаконить свой статус. И это на фоне все большей популярности этой репродуктивной технологии

Эти и другие документы родители обычно подают в посольство своей страны, чтобы получить разрешение на перевозку ребенка и паспорт для него. Но это все возможно только тогда, когда на их родине суррогатное материнство разрешено.

Все это время иностранцам приходится жить в Украине вместе с малышом. Родители из США и Канады в среднем задерживаются для оформления всех документов на три недели, из Ирландии - на две-три недели, из Австралии - на семь-восемь недель. Дольше всего эти процедуры длятся для британцев - около четырех месяцев.

"Забыли" о правах ребенка, но не о деньгах

Наибольшие же риски для ребенка возникают тогда, когда любое суррогатное материнство запрещено в стране, чье гражданство имеет его биологическая мать или отец.

Проблема в том, что в Украине никто не проверяет, смогут ли родители ребенка узаконить свой статус в стране своего гражданства. А украинские агентства и клиники ничего не нарушают, если оказывают услуги гражданам стран, где ни коммерческое, ни альтруистическое суррогатное материнство не допускается.

А это, к примеру, более десяти стран Европы. Среди них - Дания, Италия, Германия, Венгрия, Франция, Финляндия.

Image caption Украинские клиники и посреднические агентства могут принимать иностранных родителей, в чьих странах суррогатное материнство запрещено. Закон их в этом не ограничивает

Украина как государство предусмотрела подробные правила для суррогатного материнства, но минимизировала риски для новорожденных детей. Она перевела всю ответственность на биологических родителей. И при этом не учла, смогут ли они выполнить свои обязанности.

В то же время, суррогатная мать, по украинскому закону, не имеет никаких прав на выношенного ею ребенка.

Иными словами, по-настоящему урегулирована только та часть процесса, где зарабатывают деньги, но не та, где речь идет об интересах и правах детей.

"В Украине нет баз данных или статистики по суррогатному материнству. Нет контроля и проверки документации, предоставляемой иностранными супружескими парами. А требования относительно нее как раз должны быть более строгими", - отмечает Ирина Мороз, адвокат юридической фирмы A.G.A. Partners.

Она считает, что, в частности, нужно было бы обязательно проверять, смогут ли они легализовать свой статус и ребенка у себя в стране.

Image caption Суррогатная мать, по украинскому закону, не имеет на ребенка прав. Однако, по законам стран, где суррогатное материнство запрещено или допускается только как некоммерческая помощь, именно она является полноправной матерью, если суд не примет решение в пользу биологических родителей

Юристы и агенты, которые занимаются сопровождением иностранных пар, отмечают, что те иногда вообще не учитывают запреты в своих странах. Особенно когда очень сильно стремятся во что бы то ни стало стать родителями.

Так, юрист агентства New Hope Олег Мариненко рассказывает, что они сознательно не сотрудничают с гражданами Франции. Хотя формально вполне могли бы это делать.

В 2011-м резонанс получила история французской пары. Отец рожденных украинской суррогатной мамой младенцев Патрис Ле Рош пытался вывезти их во Францию ​​нелегально.

Этому предшествовал отказ посольства этой страны предоставить им гражданство и все необходимые документы. Украинские пограничники нашли детей при осмотре микроавтобуса, в котором ехал Ле Рош.

Закарпатский суд наложил на французского гражданина штраф за попытку незаконно пересечь границу и приказал конфисковать транспортное средство. Украинские судьи не решились наказать отца за такой отчаянный шаг более строго.

В конце концов, задержавшись в Украине более чем на полгода, Патрис Ле Рош оформил малышам украинское гражданство, после чего смог выехать из страны вместе с ними.

Если рожденного суррогатной мамой ребенка вывозят из Украины незаконно, теоретически эти действия могут подпасть под статью о торговле людьми. Но это только в тех случаях, когда произошли существенные нарушения процедуры, объясняет Ирина Мороз.

В 2012-м в Верховной Раде попытались изменить украинское законодательство относительно репродуктивных технологий именно в интересах детей. Парламент принял закон, по которому суррогатное материнство могли бы осуществлять иностранцы только тех стран, где эта процедура разрешена.

Экс-президент Виктор Янукович наложил вето на этот закон. Преодолеть его Верховная Рада VII созыва так и не смогла. С тех пор к этому вопросу не возвращались.

Юристы утверждают, что случаи, подобные произошедшему с семьей Ле Рош, редкость.

Впрочем, Украина должна брать на себя ответственность за судьбу каждого ребенка, получающего ее свидетельство о рождении.

С тех пор, как была сделана первая попытка урегулировать этот вопрос, репродуктивная технология суррогатного материнства используется все чаще.

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