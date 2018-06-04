Блог историка: Городецкий - самый химерный киевский архитектор

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Памятник Владиславу Городецкому в Киеве

155 лет назад - 4 июня 1863 года - родился самый известный киевский архитектор Владислав Городецкий, автор и владелец необычного дома на улице Банковой, который обычно называют "Домом с химерами".

Городецкий был не только чудаком и романтиком, каким его обычно представляют.

Он, скорее, прагматик с эксцентричным нравом. И предприниматель, потому что имел строительную фирму, завод по производству углекислоты, был совладельцем цементного завода.

Он также умел "устраивать дела", не раз помогало ему в жизни.

Под криминалом

20 августа 1904 года газета "Киевлянин" напечатала статью "Катастрофа в усадьбе нового костела" - о том, что 18-летний рабочий Яков Кевлич, который работал на строительстве костела св. Николая, упал с лесов и разбился насмерть.

Зодчим, который наблюдал за строительством, был Владислав Городецкий. Против него возбудили уголовное дело.

Следователь взял с архитектора подписку о невыезде и назначил экспертизу.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Владислав Городецкий

Эксперт А. Феокритов пришел к выводу: в смерти рабочего виноват архитектор. Доказательства привел в документах, которые были приобщены к материалам дела.

Городецкому светила "статья".

Он настоял на проведении повторной экспертизы. Сумел включить в экспертную комиссию своих знакомых: губернского инженера Владимира Бессмертного и архитекторов Александра Кобелева и Эдуарда Брадтмана.

С Брадтманом он в 1895-1901 годах успешно "освоил" застройку огромной усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева. А с Бессмертным и Кобелевым заседал в строительной комиссии Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставки.

Экспертная комиссия оправдала Городецкого. Вину за смерть возложила на самого погибшего - мол, аккуратнее должен был обращаться с лебедкой.

Уголовное дело закрыли.

Вернуть утраченный комфорт

Подобно другим выходцам из состоятельных семей, которые разорились, Городецкий всю жизнь стремился к реваншу.

Шляхтич, родившийся в Шолудьках (ныне Немировский район Винницкой области), он провел детство в другом родовом имении - Жабокричи. Запомнил дворец, кирпичный завод, мельницу, четырехместную карету с кучером, четверку лошадей серой масти для упряжи, лошадь для верховой езды, конюшню, фортепиано венской фабрики Зейтнера...

Все это родителям пришлось продать за долги. Мальчику тогда было 10 лет. Семья вернулась в более скромные Шолудьки, где и рос Владислав.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Владислав Городецкий во время охоты в Африке

Среднее образование получил в Одессе, высшее - в Петербурге.

В Киев приехал в 1889-м. Отчаянно пытался вернуть утраченный жизненный комфорт.

Женился на Корнелии Марр, дочери купца I гильдии, владельца двух дрожжево-винокуренных заводов на Куреневке. Брак оказался крепким - с Корнелией прожил всю жизнь. У них родилась дочь Елена.

Отдав дочь за обедневшего шляхтича, Иосиф Марр существенно повысил ее статус - Корнелия стала дворянкой (мечта большинства купеческих семей). А жених получил немалое приданое.

Владелец фирмы

Статус зятя Марра позволил стать "своим человеком" в высших кругах киевских предпринимателей.

Неслучайно "железнодорожный король" Рудольф Штейнгель выбрал именно Городецкого - начинающего, не имевшего никаких реализованных проектов в Киеве, - для сооружения семейной усыпальницы на кладбище возле Аскольдовой могилы.

А Киевское акционерное общество канализации в 1894 году заказало Владиславу сантехнические работы. Он зарегистрировал "Строительную контору домовой канализации архитектора В. В. Городецкого", заявив о себе не только как о зодчем, но и как о предпринимателе, владельце фирмы.

Новоиспеченный бизнесмен проектировал и строил дворовые туалеты. И подключал эти деревянные "домики" к системе городской канализации.

"Туалетная история" доказала, что Городецкий - отличный профессионал.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Национальный художественный музей, построенный по проекту Городецкого

В следующем году он был приглашен в состав Домостроительного общества, владевшего монополией на застройку крупного объекта - бывшей усадьбы профессора Меринга.

Речь шла о значительной территории напротив Городской думы - от Крещатика до Банковой.

К работам Домостроительное общество допустило только четверку "своих" - Георгия Шлейфера, он же директор-распорядитель этого общества, Эдуарда Брадтмана, Мартина Клуга и Владислава Городецкого.

Именно Городецкому поручили разработать карту территории и спроектировать расположение улиц - одна из них носит сейчас его имя.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Так выглядела нынешняя ул. Городецкого в начале ХХ в. Зодчий поселился в доме №3 (второй от угла по левой стороне улицы) на втором этаже. В этом доме он проектировал свой Дом с химерами, куда переехал позже

В бывшей профессорской усадьбе возводили объекты элит-класса - например, отель "Континенталь", самый дорогой в Киеве.

Городецкий заработал немалые деньги. Именно они позволили ему стать акционером Киевского цементного завода "Фор".

Технология Страуса

Обстоятельства приобретения земельного участка на Банковой, 10 и возведение шестиэтажного жилого дома характеризует Городецкого как чрезвычайно прагматичного человека.

Речь идет о так называемом Доме с химерами.

Стоимость земли и строительных работ составила 133 тысячи рублей. Значительная сумма: килограмм картофеля стоил на базаре 3 копейки, соли - 2, ведро помидоров - 8 копеек.

Но Владислав умудрился реализовать этот дорогой проект, не истратив ни копейки!

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption На таком крутояре ул. Банковой (на переднем плане справа) никто не решался строить. Поэтому стоимость участка периодически снижалась

Дело в том, что Домостроительное общество, приобретя бывшую усадьбу Меринга, разделило ее на 18 участков. Два из них - на крутом склоне Банковой улицы - не пользовались спросом. Там невозможно было строить.

Зодчий знал профессиональный секрет: строить можно - на бетонных сваях по новейшей технологии авторства киевского инженера Антона Страуса. Городецкий уже имел опыт такого строительства.

Однако покупать землю не спешил - ждал.

Когда стоимость участка, постепенно снижаясь, упала до минимума - наконец приобрел. Но! Договорился с директором-распорядителем Домостроительного общества Георгием Шлейфером, что покупает в долг - рассчитается позже, когда построит дом и сдаст помещение арендаторам.

Итак, купчую подписали, а денег на этом этапе платить не пришлось.

Проект дома архитектор разработал самостоятельно. Обычному застройщику это обошлось бы в круглую сумму, но Городецкий и этот этап обошел без затрат.

Поэтому обратился в Общество взаимного кредита - под залог земельного участка получил деньги на строительство первого этажа. Затем, заложив первый этаж, взял кредит на второй, а заложив второй - на третий...

По этой схеме возвел все шесть этажей и крышу за один строительный сезон - с весны до осени 1901-го.

Откуда дельфины с русалками

Далее разразился экономический кризис - отделочные работы приостановили. Спрос на аренду жилья упал.

Городецкий решил: его дом будет кардинально отличаться от других, чтобы арендаторы выбрали именно его. Решил украсить фасады африканскими животными, рыбами, дельфинами, лягушками, русалками и тому подобное.

В первоначальном проекте этого не было.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Сейчас в Доме с химерами проходят официальные приемы президента Украины

Лучший материал для украшений - цемент. Городецкий воспользовался статусом акционера цементного завода "Фор", который располагался на Куреневке: взял дивиденды не деньгами, а продукцией.

Скульптурное убранство - знаменитые "химеры" (в кавычках, потому что на самом деле на доме нет химер!) создал итальянец Элио Саля.

Весной 1903 года архитектор отпраздновал новоселье в "чудо-доме". Так позже об этом сооружении отозвался Максим Рыльский.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Николаевский костел в Киеве - тоже работа Городецкого

Теперь он должен рассчитаться за землю с Домостроительным обществом и вернуть долги Обществу взаимного кредита с учетом 7% годовых.

Для этого он сдал в аренду шесть квартир (в седьмой поселился сам с семьей): двухкомнатную - за 420 рублей в год, трехкомнатную - за 540, шестикомнатную - за 1200, восьмикомнатную - за 2000, девятикомнатную - за 2750, а десятикомнатную - за 3500 рублей.

Конвейер истуканов

Архитектор не гнушался конъюнктурой для заработка.

В 1911 году, например, "клепал" один за другим памятники Александру II - охотно осваивал бюджетные средства, выделенные к 50-летию отмены крепостного права.

Вряд ли Городецкий симпатизировал императору, реформы которого разорили его семью. Но юбилейные истуканы хорошо оплачивались - маэстро "украсил" ими едва ли не все сельские управы и волости Киевской губернии.

Копірайт зображення Станислав Цалик Image caption Караимская кенаса на нынешнем Ярославовом Валу. Возможно, караимская община предложила разработать проект Городецкому, потому что он ведет родословную из крымских татар. Его предок перешел из ислама в католицизм

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Владислав Городецкий много работал в провинции. Это построенная им больница в селе Мошны Черкасской области

Занимался также делами, далекими от искусства. Например, приобрел завод по производству углекислоты и искусственного льда в Симферополе.

Пионер-автолюбитель

Деловая хватка Городецкого странным образом сочеталась с эксцентричностью натуры.

Он стильно и со вкусом одевался.

Был среди киевских пионеров-автолюбителей - носился по городу на "железном коне", пугая лошадей, запряженных в фаэтоны.

Интересовался авиацией, дружил с авиаконструктором Игорем Сикорским. Стал первым в Киеве зодчим, который летал на аэроплане.

Ездил охотиться в дальние края, привозил оттуда многочисленные трофеи. В частности, подарил киевским музеям чучела 179 экзотических птиц и 25 животных.

Создатель киевских архитектурных шедевров эмигрировал весной 1920-го - жить под большевиками не захотел.

Последние десять лет прожил на чужбине.

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