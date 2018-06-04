Блог историка: Городецкий - самый химерный киевский архитектор
155 лет назад - 4 июня 1863 года - родился самый известный киевский архитектор Владислав Городецкий, автор и владелец необычного дома на улице Банковой, который обычно называют "Домом с химерами".
Городецкий был не только чудаком и романтиком, каким его обычно представляют.
Он, скорее, прагматик с эксцентричным нравом. И предприниматель, потому что имел строительную фирму, завод по производству углекислоты, был совладельцем цементного завода.
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Он также умел "устраивать дела", не раз помогало ему в жизни.
Под криминалом
20 августа 1904 года газета "Киевлянин" напечатала статью "Катастрофа в усадьбе нового костела" - о том, что 18-летний рабочий Яков Кевлич, который работал на строительстве костела св. Николая, упал с лесов и разбился насмерть.
Зодчим, который наблюдал за строительством, был Владислав Городецкий. Против него возбудили уголовное дело.
Следователь взял с архитектора подписку о невыезде и назначил экспертизу.
Эксперт А. Феокритов пришел к выводу: в смерти рабочего виноват архитектор. Доказательства привел в документах, которые были приобщены к материалам дела.
Городецкому светила "статья".
Он настоял на проведении повторной экспертизы. Сумел включить в экспертную комиссию своих знакомых: губернского инженера Владимира Бессмертного и архитекторов Александра Кобелева и Эдуарда Брадтмана.
С Брадтманом он в 1895-1901 годах успешно "освоил" застройку огромной усадьбы профессора Федора Меринга в самом центре Киева. А с Бессмертным и Кобелевым заседал в строительной комиссии Киевской сельскохозяйственной и промышленной выставки.
Экспертная комиссия оправдала Городецкого. Вину за смерть возложила на самого погибшего - мол, аккуратнее должен был обращаться с лебедкой.
Уголовное дело закрыли.
Вернуть утраченный комфорт
Подобно другим выходцам из состоятельных семей, которые разорились, Городецкий всю жизнь стремился к реваншу.
Шляхтич, родившийся в Шолудьках (ныне Немировский район Винницкой области), он провел детство в другом родовом имении - Жабокричи. Запомнил дворец, кирпичный завод, мельницу, четырехместную карету с кучером, четверку лошадей серой масти для упряжи, лошадь для верховой езды, конюшню, фортепиано венской фабрики Зейтнера...
Все это родителям пришлось продать за долги. Мальчику тогда было 10 лет. Семья вернулась в более скромные Шолудьки, где и рос Владислав.
Среднее образование получил в Одессе, высшее - в Петербурге.
В Киев приехал в 1889-м. Отчаянно пытался вернуть утраченный жизненный комфорт.
Женился на Корнелии Марр, дочери купца I гильдии, владельца двух дрожжево-винокуренных заводов на Куреневке. Брак оказался крепким - с Корнелией прожил всю жизнь. У них родилась дочь Елена.
Отдав дочь за обедневшего шляхтича, Иосиф Марр существенно повысил ее статус - Корнелия стала дворянкой (мечта большинства купеческих семей). А жених получил немалое приданое.
Владелец фирмы
Статус зятя Марра позволил стать "своим человеком" в высших кругах киевских предпринимателей.
Неслучайно "железнодорожный король" Рудольф Штейнгель выбрал именно Городецкого - начинающего, не имевшего никаких реализованных проектов в Киеве, - для сооружения семейной усыпальницы на кладбище возле Аскольдовой могилы.
А Киевское акционерное общество канализации в 1894 году заказало Владиславу сантехнические работы. Он зарегистрировал "Строительную контору домовой канализации архитектора В. В. Городецкого", заявив о себе не только как о зодчем, но и как о предпринимателе, владельце фирмы.
Новоиспеченный бизнесмен проектировал и строил дворовые туалеты. И подключал эти деревянные "домики" к системе городской канализации.
"Туалетная история" доказала, что Городецкий - отличный профессионал.
В следующем году он был приглашен в состав Домостроительного общества, владевшего монополией на застройку крупного объекта - бывшей усадьбы профессора Меринга.
Речь шла о значительной территории напротив Городской думы - от Крещатика до Банковой.
К работам Домостроительное общество допустило только четверку "своих" - Георгия Шлейфера, он же директор-распорядитель этого общества, Эдуарда Брадтмана, Мартина Клуга и Владислава Городецкого.
Именно Городецкому поручили разработать карту территории и спроектировать расположение улиц - одна из них носит сейчас его имя.
В бывшей профессорской усадьбе возводили объекты элит-класса - например, отель "Континенталь", самый дорогой в Киеве.
Городецкий заработал немалые деньги. Именно они позволили ему стать акционером Киевского цементного завода "Фор".
Технология Страуса
Обстоятельства приобретения земельного участка на Банковой, 10 и возведение шестиэтажного жилого дома характеризует Городецкого как чрезвычайно прагматичного человека.
Речь идет о так называемом Доме с химерами.
Стоимость земли и строительных работ составила 133 тысячи рублей. Значительная сумма: килограмм картофеля стоил на базаре 3 копейки, соли - 2, ведро помидоров - 8 копеек.
Но Владислав умудрился реализовать этот дорогой проект, не истратив ни копейки!
Дело в том, что Домостроительное общество, приобретя бывшую усадьбу Меринга, разделило ее на 18 участков. Два из них - на крутом склоне Банковой улицы - не пользовались спросом. Там невозможно было строить.
Зодчий знал профессиональный секрет: строить можно - на бетонных сваях по новейшей технологии авторства киевского инженера Антона Страуса. Городецкий уже имел опыт такого строительства.
Однако покупать землю не спешил - ждал.
Когда стоимость участка, постепенно снижаясь, упала до минимума - наконец приобрел. Но! Договорился с директором-распорядителем Домостроительного общества Георгием Шлейфером, что покупает в долг - рассчитается позже, когда построит дом и сдаст помещение арендаторам.
Итак, купчую подписали, а денег на этом этапе платить не пришлось.
Проект дома архитектор разработал самостоятельно. Обычному застройщику это обошлось бы в круглую сумму, но Городецкий и этот этап обошел без затрат.
Поэтому обратился в Общество взаимного кредита - под залог земельного участка получил деньги на строительство первого этажа. Затем, заложив первый этаж, взял кредит на второй, а заложив второй - на третий...
По этой схеме возвел все шесть этажей и крышу за один строительный сезон - с весны до осени 1901-го.
Откуда дельфины с русалками
Далее разразился экономический кризис - отделочные работы приостановили. Спрос на аренду жилья упал.
Городецкий решил: его дом будет кардинально отличаться от других, чтобы арендаторы выбрали именно его. Решил украсить фасады африканскими животными, рыбами, дельфинами, лягушками, русалками и тому подобное.
В первоначальном проекте этого не было.
Лучший материал для украшений - цемент. Городецкий воспользовался статусом акционера цементного завода "Фор", который располагался на Куреневке: взял дивиденды не деньгами, а продукцией.
Скульптурное убранство - знаменитые "химеры" (в кавычках, потому что на самом деле на доме нет химер!) создал итальянец Элио Саля.
Весной 1903 года архитектор отпраздновал новоселье в "чудо-доме". Так позже об этом сооружении отозвался Максим Рыльский.
Теперь он должен рассчитаться за землю с Домостроительным обществом и вернуть долги Обществу взаимного кредита с учетом 7% годовых.
Для этого он сдал в аренду шесть квартир (в седьмой поселился сам с семьей): двухкомнатную - за 420 рублей в год, трехкомнатную - за 540, шестикомнатную - за 1200, восьмикомнатную - за 2000, девятикомнатную - за 2750, а десятикомнатную - за 3500 рублей.
Конвейер истуканов
Архитектор не гнушался конъюнктурой для заработка.
В 1911 году, например, "клепал" один за другим памятники Александру II - охотно осваивал бюджетные средства, выделенные к 50-летию отмены крепостного права.
Вряд ли Городецкий симпатизировал императору, реформы которого разорили его семью. Но юбилейные истуканы хорошо оплачивались - маэстро "украсил" ими едва ли не все сельские управы и волости Киевской губернии.
Занимался также делами, далекими от искусства. Например, приобрел завод по производству углекислоты и искусственного льда в Симферополе.
Пионер-автолюбитель
Деловая хватка Городецкого странным образом сочеталась с эксцентричностью натуры.
Он стильно и со вкусом одевался.
Был среди киевских пионеров-автолюбителей - носился по городу на "железном коне", пугая лошадей, запряженных в фаэтоны.
Интересовался авиацией, дружил с авиаконструктором Игорем Сикорским. Стал первым в Киеве зодчим, который летал на аэроплане.
Ездил охотиться в дальние края, привозил оттуда многочисленные трофеи. В частности, подарил киевским музеям чучела 179 экзотических птиц и 25 животных.
Создатель киевских архитектурных шедевров эмигрировал весной 1920-го - жить под большевиками не захотел.
Последние десять лет прожил на чужбине.