Как извергался вулкан Фуэго и как спасали людей: фото
Самое мощное за последнее столетие в Гватемале извержение вулкана Фуэго унесло по меньшей мере 25 человеческих жизней.
Извержение началось накануне, в воскресенье: вулкан, расположенный всего в 40 км от одноименной столицы Гватемалы, выбрасывал облака черного дыма, столбы пепла и потоки камней.
Стремительный поток горячей лавы "проглатывал" и испепелял на своем пути целые деревни вместе с их жителями. Сотни людей пострадали, десятки - пропали без вести.
Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил трехдневный траур по погибшим.
Насколько мощным было извержение?
Фуэго - один из самых активных вулканов Латинской Америки. В 1974 году его извержение опустошило близлежащие деревни, однако о погибших тогда не сообщалось.
Еще одно извержение Фуэго произошло ранее в этом году - в феврале. Тогда вулкан выбрасывал в небо столбы горячего пепла на высоту 1,7 км.
Но на этот раз извержение приобрело небывалые масштабы. Пепел вылетал из жерла вулкана на высоту более 6 км. Смесь раскаленной породы и газа, известная как пирокластический поток, разлеталась во все стороны, уничтожая деревни и поселения, расположенные вблизи вулкана. В отличие от медленных потоков лавы, от которых люди могут убежать даже без авто, пирокластические потоки очень быстрые, и спастись от них очень трудно.
Это извержение - самое мощное с 1902 года в Гватемале, когда извержение вулкана Санта-Мария унесло жизни сотен людей.
Как спасали людей?
К спасательной операции в пораженных извержением районах были привлечены сотни полицейских, военных и работников неотложных служб. Многим из них пришлось находить обгоревшие тела в дымящихся остатках пирокластических потоков.
Уцелевших, покрытых пеплом с ног до головы, забирали для оказания неотложной помощи.
Одна деревня - Эль Родео - полностью утонула в потоках лавы.
Спасательные службы до сих пор пытаются получить доступ к некоторым отдаленным деревням. Ожидается, что число погибших еще может возрасти.
Среди погибших уже есть несколько детей, а также работников неотложных служб.
Столицу страны извержение, в основном, не задело, однако пепел покрыл город. Власти советуют жителям носить защитные маски для дыхания.
По официальным данным, от извержения Фуэго пострадало около 1,7 млн человек.
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