Как извергался вулкан Фуэго и как спасали людей: фото

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Вулкан Фуэго расположен в 40 км от столицы Гватемалы

Самое мощное за последнее столетие в Гватемале извержение вулкана Фуэго унесло по меньшей мере 25 человеческих жизней.

Извержение началось накануне, в воскресенье: вулкан, расположенный всего в 40 км от одноименной столицы Гватемалы, выбрасывал облака черного дыма, столбы пепла и потоки камней.

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Копірайт зображення EPA Image caption Пострадавшая от извержения деревня Эль Порвенир

Стремительный поток горячей лавы "проглатывал" и испепелял на своем пути целые деревни вместе с их жителями. Сотни людей пострадали, десятки - пропали без вести.

Президент Гватемалы Джимми Моралес объявил трехдневный траур по погибшим.

Копірайт зображення EPA Image caption В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим

Насколько мощным было извержение?

Фуэго - один из самых активных вулканов Латинской Америки. В 1974 году его извержение опустошило близлежащие деревни, однако о погибших тогда не сообщалось.

Еще одно извержение Фуэго произошло ранее в этом году - в феврале. Тогда вулкан выбрасывал в небо столбы горячего пепла на высоту 1,7 км.

Но на этот раз извержение приобрело небывалые масштабы. Пепел вылетал из жерла вулкана на высоту более 6 км. Смесь раскаленной породы и газа, известная как пирокластический поток, разлеталась во все стороны, уничтожая деревни и поселения, расположенные вблизи вулкана. В отличие от медленных потоков лавы, от которых люди могут убежать даже без авто, пирокластические потоки очень быстрые, и спастись от них очень трудно.

Это извержение - самое мощное с 1902 года в Гватемале, когда извержение вулкана Санта-Мария унесло жизни сотен людей.

Как спасали людей?

К спасательной операции в пораженных извержением районах были привлечены сотни полицейских, военных и работников неотложных служб. Многим из них пришлось находить обгоревшие тела в дымящихся остатках пирокластических потоков.

Уцелевших, покрытых пеплом с ног до головы, забирали для оказания неотложной помощи.

Одна деревня - Эль Родео - полностью утонула в потоках лавы.

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Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Жители деревни Эль Родео, которая полностью утонула в раскаленных потоках

Копірайт зображення EPA Image caption Деревня Эль Родео

Копірайт зображення EPA Image caption Семьи, чьи дома разрушил вулкан, разместили во временных приютах

Спасательные службы до сих пор пытаются получить доступ к некоторым отдаленным деревням. Ожидается, что число погибших еще может возрасти.

Среди погибших уже есть несколько детей, а также работников неотложных служб.

Столицу страны извержение, в основном, не задело, однако пепел покрыл город. Власти советуют жителям носить защитные маски для дыхания.

Копірайт зображення Reuters Image caption Главный аэропорт "Ла Аурора" закрыли. На этом фото солдаты сгребают пепел, которым засыпало аэропорт

По официальным данным, от извержения Фуэго пострадало около 1,7 млн человек.

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