Киев без горячей воды: не только летом?
Очередное лето для многих жителей столицы Украины началось без горячей воды. Однако если в прошлые годы это объясняли "профилактикой" сетей, после которых трубы все равно лопались, то сейчас причина связана со сменой компании, которая поставляет киевлянам горячую воду и отопление.
Более того - есть риски, что с 1 августа без горячей воды может остаться весь Киев. Об этом сказала ВВС News Украина пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.
"Мы еще не вернули из управления "Киевэнерго" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По решению Киевсовета, возвращение этих двух объектов и завода "Энергия" должно состояться 1 августа. Они поставляют горячую воду в более 6000 домов. Эти дома пока с водой, потому что действует соглашение между "Нафтогазом" и "Киевэнерго", - сказала она.
Но, добавляет г-жа Грамотная, "как только это соглашение прекратится, необходимо будет - как и в случае с котельными - заключать новое соглашение между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом", есть риск что "Нафтогаз" так же займет позицию "не будем заключать соглашение".
"Тогда весь Киев останется без горячей воды. Более того - это ставит под угрозу подготовку к зиме и отопительному сезону в целом", - сказала пресс-секретарь заместителя председателя КГГА.
Как до этого дошло?
В конце апреля истек срок действия соглашения, по которому "Киевэнерго" с 2001 года управляло тепловым хозяйством Киева и поставляло горячую воду и отопление.
С 1 мая тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики отошли новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". А вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместе с мусоросжигательным заводом "Энергия" до августа останутся в управлении "Киевэнерго".
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Это совпало с началом отключения горячей воды, которая в некоторых районах столицы пропала еще в апреле - вместе с отоплением.
Тогда в КГГА говорили, что традиционная "профилактика" в этом году началась чуть раньше, и еще до начала лета горячая вода снова вернется в дома киевлян. Однако этого не произошло.
Киевляне "в заложниках"
В конце мая столичная власть сообщила, что некоторых потребителей переключили с районных котельных на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Именно оттуда "более везучие" киевляне получают сейчас горячую воду.
Однако почти 3000 домов так и остаются без нее.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил это "отказом НАК "Нафтогаз" заключить договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа".
Как выразился первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, киевляне "стали заложниками и остаются без горячего водоснабжения".
По его словам, городская власть обращалась к "Нафтогазу" с просьбой заключить необходимые соглашения - и параллельно решать спорные вопросы в суде.
"Однако пока ситуация остается неизменной, и мы вынуждены обратиться в Кабинет Министров с просьбой оказать поддержку Киеву", - заявил Николай Поворозник.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время проблему удастся решить, разделив соглашение на поставку на две части - собственно, о самих поставках и об урегулировании проблемы долгов.
Что это за долги?
Перед тем, как передать управление теплосетями другому хозяину, "Киевэнерго" завершило предыдущий отопительный сезон с более 5 млрд грн долгов перед "Нафтогазом".
Когда управление тепловым хозяйством столицы перешло от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго", вместе с ним перешли и эти долги.
Из-за этого "Нафтогаз" отказался подписывать соглашение и поставлять газ коммунальному предприятию, пока не урегулируют проблему долгов.
В "Нафтогазе" объяснили это тем, что по закону "О теплоснабжении", договоры с правопреемниками компаний, которые поставляют тепло, можно подписывать только при условии, если будет согласован порядок возвращения предыдущих долгов.
При этом в "Нафтогазе" утверждают, что готовы на рассрочку платежей, но хотят знать принцип, по которому это будет происходить.
"Компания готова заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства по долговым обязательствам", - говорят в "Нафтогазе".
Зато мэр Владимир Кличко заявил, что проблема задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" должна решаться отдельно, а для "Киевтеплоэнерго" первоочередной задачей должна стать подготовка столицы к следующей зиме.
Поэтому Киевсовет запретил "Киевтеплоэнерго" брать на себя долги "Киевэнерго".
23 мая за это решение проголосовали 94 из зарегистрированных в зале 95 депутатов.
Кто кому должен?
За май задолженность "Киевэнерго" за газ несколько уменьшилась, и, по данным "Нафтогаза", на конец мая превысила 4 млрд грн.
В то же время, говорят в КГГА, в долгах "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" значительную долю составляют:
• долги населения за горячую воду и отопление,
• долги государства за льготы и субсидии (1,1 млрд грн),
• начисленные "Нафтогазом" штрафные санкции (1,2 млрд грн).
Между тем, "Киевэнерго" обнародовало свои данные по многомиллиардному долгу.
По этим данным, долг потребителей за горячую воду и отопление перед компанией составляет 4,8 млрд грн, тогда как долг за газ перед "Нафтогазом" - меньше и равен 3,8 млрд грн.
Что с этим делать?
Какой бы ни была точная цифра долга, ясно, что он составляет несколько миллиардов гривен, и по сути новое коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не имеет к нему никакого отношения, считает директор Института города Александр Сергиенко.
Он также утверждает, что нормы закона "О теплоснабжении", на которые ссылаются в "Нафтогазе", касаются ситуации с изменением права собственности, а потому не касаются ситуации, возникшей в Киеве.
"Киевэнерго" не имело никакой собственности, собственность не меняется. Поэтому применять эту статью в этом случае юридически некорректно. Есть долговые обязательства "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", и никаких долгов у "Киевтеплоэнерго" нет", - говорит эксперт.
В "Нафтогазе" же настаивают, что кто имеет активы, тот и берет на себя погашение долгов.
Но отмечают: "Логично, что, беря на себя задолженность перед "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" должно получить и право требования к должникам "Киевэнерго".
Столичные же власти ожидают, что в ситуацию вмешается правительство. Мэр города Виталий Кличко считает, что поскольку долги "Киевэнерго" "накапливались годами", то и их судьба "должна решаться на национальном уровне".
Однако пока финансово-имущественный спор между "Нафтогазом", "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" продолжается, жители Киева и обозреватели начинают обсуждать вероятность зимы без отопления на фоне лета без горячей воды.