Киев без горячей воды: не только летом?

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Очередное лето для многих жителей столицы Украины началось без горячей воды. Однако если в прошлые годы это объясняли "профилактикой" сетей, после которых трубы все равно лопались, то сейчас причина связана со сменой компании, которая поставляет киевлянам горячую воду и отопление.

Более того - есть риски, что с 1 августа без горячей воды может остаться весь Киев. Об этом сказала ВВС News Украина пресс-секретарь заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная.

"Мы еще не вернули из управления "Киевэнерго" ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. По решению Киевсовета, возвращение этих двух объектов и завода "Энергия" должно состояться 1 августа. Они поставляют горячую воду в более 6000 домов. Эти дома пока с водой, потому что действует соглашение между "Нафтогазом" и "Киевэнерго", - сказала она.

Но, добавляет г-жа Грамотная, "как только это соглашение прекратится, необходимо будет - как и в случае с котельными - заключать новое соглашение между "Киевтеплоэнерго" и "Нафтогазом", есть риск что "Нафтогаз" так же займет позицию "не будем заключать соглашение".

"Тогда весь Киев останется без горячей воды. Более того - это ставит под угрозу подготовку к зиме и отопительному сезону в целом", - сказала пресс-секретарь заместителя председателя КГГА.

Как до этого дошло?

В конце апреля истек срок действия соглашения, по которому "Киевэнерго" с 2001 года управляло тепловым хозяйством Киева и поставляло горячую воду и отопление.

С 1 мая тепловые сети, тепловые пункты, котельные и счетчики отошли новому коммунальному предприятию "Киевтеплоэнерго". А вот ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вместе с мусоросжигательным заводом "Энергия" до августа останутся в управлении "Киевэнерго".

Image caption Недавнее интервью ВВС NEWS Украина с мэром Киева о подготовке к матчу Лиги чемпионов получило много комментариев. Многие из них касались не футбола, а отсутствия в столице горячей воды

Это совпало с началом отключения горячей воды, которая в некоторых районах столицы пропала еще в апреле - вместе с отоплением.

Тогда в КГГА говорили, что традиционная "профилактика" в этом году началась чуть раньше, и еще до начала лета горячая вода снова вернется в дома киевлян. Однако этого не произошло.

Киевляне "в заложниках"

В конце мая столичная власть сообщила, что некоторых потребителей переключили с районных котельных на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Именно оттуда "более везучие" киевляне получают сейчас горячую воду.

Однако почти 3000 домов так и остаются без нее.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил это "отказом НАК "Нафтогаз" заключить договор с КП "Киевтеплоэнерго" на поставку природного газа".

Как выразился первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, киевляне "стали заложниками и остаются без горячего водоснабжения".

По его словам, городская власть обращалась к "Нафтогазу" с просьбой заключить необходимые соглашения - и параллельно решать спорные вопросы в суде.

"Однако пока ситуация остается неизменной, и мы вынуждены обратиться в Кабинет Министров с просьбой оказать поддержку Киеву", - заявил Николай Поворозник.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время проблему удастся решить, разделив соглашение на поставку на две части - собственно, о самих поставках и об урегулировании проблемы долгов.

Что это за долги?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Столичный мэр Виталий Кличко считает, что проблема коммунальных долгов Киева должна решаться "на национальном уровне"

Перед тем, как передать управление теплосетями другому хозяину, "Киевэнерго" завершило предыдущий отопительный сезон с более 5 млрд грн долгов перед "Нафтогазом".

Когда управление тепловым хозяйством столицы перешло от "Киевэнерго" к "Киевтеплоэнерго", вместе с ним перешли и эти долги.

Из-за этого "Нафтогаз" отказался подписывать соглашение и поставлять газ коммунальному предприятию, пока не урегулируют проблему долгов.

В "Нафтогазе" объяснили это тем, что по закону "О теплоснабжении", договоры с правопреемниками компаний, которые поставляют тепло, можно подписывать только при условии, если будет согласован порядок возвращения предыдущих долгов.

При этом в "Нафтогазе" утверждают, что готовы на рассрочку платежей, но хотят знать принцип, по которому это будет происходить.

"Компания готова заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства по долговым обязательствам", - говорят в "Нафтогазе".

Зато мэр Владимир Кличко заявил, что проблема задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" должна решаться отдельно, а для "Киевтеплоэнерго" первоочередной задачей должна стать подготовка столицы к следующей зиме.

Поэтому Киевсовет запретил "Киевтеплоэнерго" брать на себя долги "Киевэнерго".

23 мая за это решение проголосовали 94 из зарегистрированных в зале 95 депутатов.

Кто кому должен?

За май задолженность "Киевэнерго" за газ несколько уменьшилась, и, по данным "Нафтогаза", на конец мая превысила 4 млрд грн.

В то же время, говорят в КГГА, в долгах "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" значительную долю составляют:

• долги населения за горячую воду и отопление,

• долги государства за льготы и субсидии (1,1 млрд грн),

• начисленные "Нафтогазом" штрафные санкции (1,2 млрд грн).

Между тем, "Киевэнерго" обнародовало свои данные по многомиллиардному долгу.

По этим данным, долг потребителей за горячую воду и отопление перед компанией составляет 4,8 млрд грн, тогда как долг за газ перед "Нафтогазом" - меньше и равен 3,8 млрд грн.

Что с этим делать?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Для многих киевлян вопрос, покупать ли бойлер, уже не стоит. Но за дополнительное электричество для подогрева воды они платят тому же "Киевэнерго"

Какой бы ни была точная цифра долга, ясно, что он составляет несколько миллиардов гривен, и по сути новое коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не имеет к нему никакого отношения, считает директор Института города Александр Сергиенко.

Он также утверждает, что нормы закона "О теплоснабжении", на которые ссылаются в "Нафтогазе", касаются ситуации с изменением права собственности, а потому не касаются ситуации, возникшей в Киеве.

"Киевэнерго" не имело никакой собственности, собственность не меняется. Поэтому применять эту статью в этом случае юридически некорректно. Есть долговые обязательства "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз", и никаких долгов у "Киевтеплоэнерго" нет", - говорит эксперт.

В "Нафтогазе" же настаивают, что кто имеет активы, тот и берет на себя погашение долгов.

Но отмечают: "Логично, что, беря на себя задолженность перед "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" должно получить и право требования к должникам "Киевэнерго".

Столичные же власти ожидают, что в ситуацию вмешается правительство. Мэр города Виталий Кличко считает, что поскольку долги "Киевэнерго" "накапливались годами", то и их судьба "должна решаться на национальном уровне".

Однако пока финансово-имущественный спор между "Нафтогазом", "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" продолжается, жители Киева и обозреватели начинают обсуждать вероятность зимы без отопления на фоне лета без горячей воды.

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