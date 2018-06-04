"Он не сломлен": режиссер Куров о встрече с Олегом Сенцовым в колонии

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение "Завтра это любой из нас". Звягинцев, Ахеджакова и другие о деле Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов 22-й день продолжает голодовку в российской колонии "Белый медведь", где он содержится по обвинению в терроризме. В понедельник к Сенцову приехали его адвокат Дмитрий Динзе, документалист Аскольд Куров и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

В беседе с ВВС Куров рассказал о состоянии Сенцова и о его решимости продолжать голодовку.

ВВС: Как вам удалось попасть к Сенцову?

Аскольд Куров: Удалось попасть очень неожиданным образом. Я не надеялся на то, что администрация разрешит нам свидание, но с нами был адвокат и архиепископ Климент, который хотел встретиться с администрацией колонии и пообщаться, если возможно, с Олегом Сенцовым. Но получилось, что Олег от встречи с архиепископом отказался, но почему-то администрация разрешила встретиться мне с Олегом.

Он выглядит, можно сказать, что хорошо - относительно для той ситуации, в которой он находится. Он достаточно бодрый, в хорошем настроении, говорил, что сейчас ему даже легче, чем в первые 10 дней.

ВВС: Не пытаются на него давить, заставить его есть?

А.К.: Нет-нет, на это он не жаловался. Он сказал, что принимает поддерживающую терапию. Это раз в два дня капельница - полтора литра раствора глюкозы, каких-то витаминов, просто для того, чтобы органы функционировали нормально. И сегодня утром его отвозили в больницу за пределы колонии, он проходил там обследование. Оно, слава богу, не выявило никаких отклонений в работе организма. Так что состояние у него пока нормальное.

ВВС: Он узнал о приговоре украинскому журналисту Олегу Сущенко?

А.К.: Нет, к сожалению, не было возможности ему эту новость зачитать, я сам этого не знал. Олег получает информацию, но с большим опозданием. Он ничего не знал ни о голодовке [активиста Александра] Кольченко, ни о той акции в его поддержку, которая проходила во всем мире. Конечно, для него эта поддержка была очень важна.

Что касается голодовки Кольченко - он знает, что у Кольченко дефицит веса. Он сказал, что никого не призывает присоединяться к голодовке, никого не втягивает, но солидарен с каждым, кто на это решился. И всех очень благодарил за поддержку, за то, что его не забывают.

То, что меня поразило, - это то, что он не сломлен. Он не колеблется и не сомневается. И это даже пугает, потому что я понимаю, что это его решимость пойти до конца. Он сегодня уточнил, что он не знает точного количества украинских политзаключенных в России, поэтому он не говорит про 64 человека - или больше, или меньше. И он не требует ничего от российской власти - не считает это возможным, он пытается привлечь внимание к той проблеме, которая никак не решается. И посыл такой: он прекратит голодовку, когда отпустят всех политзаключенных.

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден и левый активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвиняют в том, что весной 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний.

Правозащитные организации считают Олега Сенцова и Александра Кольченко политзаключенными. Власти Украины требуют их немедленного освобождения. В поддержку Сенцова выступали российские и западные кинематографисты, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мэрил Стрип.

В марте кандидат в президенты России Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину просьбу о помиловании 16 человек, которых она считает политзаключенными. В списке были в том числе имена Сенцова и Кольченко.

16 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки, заявив, что будет продолжать ее до освобождения из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

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