О MH17, Крыме и фото топлес: Путин ответил на жесткие вопросы

Копірайт зображення http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во вторник посетит Австрию. Накануне он дал интервью австрийскому телеканалу ORF. Вопросы ведущего Армина Вольфа оказались жестче, чем обычно задают Путину.

В частности, журналист предложил признать, что именно повстанцы, а не украинские военные сбили в 2014 году пассажирский "Боинг" над Донбассом ракетой, доставленной из Курска. И спросил, правы ли те, кто считает Путина царем.

О крушении MH17

Вопрос: "В 2014 году был сбит рейс MH17 в Украине, 290 человек погибли. Международная следственная комиссия заявила несколько дней назад, что этот самолет был сбит ракетной системой российской армии, что это был конвой из России, который прибыл к украинским повстанцам на востоке Украины. Есть видео, есть телефонные разговоры и десятки свидетелей. Вы уже год говорите, что это не соответствует правде, но практически никто не верит этим словам.

Разве вы тем самым не ставите на кон достоверность российских заявлений? Может быть, стоит после многих лет действительно признать, что повстанцы на востоке Украины использовали российское вооружение, для того чтобы совершить это ужасное преступление?"

Ответ: "Хочу отметить, что обе конфликтующие стороны: и украинская армия, и даже украинские националистические батальоны, которые никому не подчиняются, кроме своих лидеров, и донбасская милиция, вооруженные формирования Донбасса - они все используют оружие советского и российского производства. Все. И у одной, и у второй стороны стоят на вооружении в том числе всякие различные комплексы: и стрелковое оружие, и авиация, и комплексы борьбы с авиацией. Все это российского производства".

После этого вы много раз признавали, что это были представители российской армии, хотя до того вы отрицали. Почему вам верить в этот раз? Армин Вольф, журналист

Вопрос: "Но сейчас уже знают, какая именно ракета - ракета комплекса "Бук". Это была бригада российской армии в Курске. Это уже доподлинно известно, тем не менее вы это отрицаете. Но разве не стоит признать, что эта ракета действительно российского происхождения? Не стоит ли официально признать, что Россия поддерживала вооружением повстанцев на востоке Украины?"

Ответ: "Если вы наберетесь терпения и дослушаете меня, то вы узнаете мою точку зрения по этому вопросу, хорошо? Так вот я уже сказал, что с обеих сторон используется оружие российского производства, и на вооружении российской армии стоят точно такие же системы, о которых говорят эксперты, точно такие же, произведенные наверняка в бывшем Советском Союзе либо в России. Это во‑первых.

Во-вторых, российских экспертов не допускают к расследованию, наши аргументы в расчет не принимаются, нас никто в этой комиссии слушать не хочет. Наоборот, украинская сторона, которая является заинтересованной в результатах этого расследования, допущена к этому расследованию. А она несет как минимум ответственность за то, что в нарушение международных правил ИКАО не запретила пролет гражданских воздушных судов в зоне конфликта..."

Вопрос: "...Но какой интерес у Голландии, у Австралии или Малайзии в том, чтобы свалить вину на Россию, если это была не российская ракета, которая принадлежала российским вооруженным силам?"

Ответ: "Нет, мы так не думаем, у нас другая точка зрения. Вы сейчас перечислили страны, которые якобы считают, что это российская ракета и что Россия причастна к этой ужасной трагедии. Должен вас разочаровать и огорчить. Совсем недавно официальные лица Малайзии заявили, что они не видят причастности России к этому ужасному трагическому событию, что у них нет доказательств того, что Россия к этому причастна".

Об аннексии Крыма

Вопрос: "...Многие люди не верят в российские аргументы, поскольку много лет назад в Крыму вы говорили, что знаменитые "зеленые человечки", бойцы в зеленой униформе без опознавательных знаков, - это все были местные силы самообороны. И через некоторое время вдруг выяснилось, что это действительно были российские солдаты. После этого вы много раз признавали, что это были представители российской армии, хотя до того вы отрицали. Почему вам верить в этот раз?"

Ответ: "...Там всегда находилась российская армия. Я хочу, понимаете, чтобы вы некоторые вещи не повторяли механически, а реально вникли в то, что там происходило. В Крыму всегда находилась российская армия. Там был наш воинский контингент.

Секунду, дайте мне сказать. Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?

И первое, что мы делали, когда начались события на Украине… А что за события такие? Я сейчас скажу - а вы скажете, да или нет. Это вооруженный антиконституционный переворот и захват власти. Да или нет? Вы можете мне сказать?"

Господин президент, наверное, это хорошо или плохо, но это неправда. Господин Пригожин занимается не только ресторанами, у него много фирм, которые заключили договоры с министерством обороны Армин Вольф, журналист

Вопрос: "Я не эксперт по украинской конституции".

Ответ: "А здесь не нужно быть специалистом по Украине, нужно быть просто специалистом по праву, по конституционному праву любой страны".

Вопрос: "Но я не хотел бы беседовать об украинской политике, скорее о российской политике. Давайте я сформулирую по‑другому. Что должно произойти, чтобы Россия вернула Крым Украине?"

Ответ: "Нет таких условий и быть не может".

О Навальном

Вопрос: "...Получилось так, что самый известный оппозиционер в России не смог выдвинуть своей кандидатуры, это блогер Алексей Навальный. Вы еще ни разу не называли открыто его имя, Алексея Навального. Почему?"

Ответ: "У нас ведь много бунтарей, так же как и у вас, так же как и в Соединенных Штатах. Я уже в разговоре с вашей коллегой упоминал: было такое движение в США - Occupy Wall Street. Где они теперь? Их нет.

У вас разве мало - и в Европе в целом, и в Австрии - людей, которые выступают с каких‑то крайних позиций, проповедуют какие‑то крайние точки зрения, пытаются манипулировать сложностями и проблемами в обществе? В частности, вопросами, связанными с коррупцией.

На Украине, например, о которой мы с вами говорили, один из лозунгов оппозиции при приходе к власти был борьба с коррупцией. Что там сейчас происходит с коррупцией? Что в Европе говорят про коррупцию на Украине? Все ругают руководство Украины за то, что они мало делают в этой сфере. Почему вы считаете, что мы… Секундочку…"

Вопрос: "Почему вы не называли его имя публично?"

Ответ: "Вы мне не даете фразу закончить, ведете себя так нетерпеливо. Мы не хотим, чтобы нам подсунули еще одного, второго, третьего или пятого Саакашвили, бывшего президента Грузии. Мы не хотим, чтобы у нас на нашей политической сцене появились Саакашвили во втором, третьем, четвертом издании. Вам нравятся такие фигуранты, якобы политические деятели?"

Путин - царь?

Вопрос: "Вы уже в течение 18 лет президент или премьер-министр. Некоторые говорят, что вы превратили страну, которая была на пути к демократии, в авторитарную систему, что вы якобы здесь царь. Верно ли это?"

Ответ: "Нет, неверно. Это, конечно, неверно и не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей конституции. В нашей конституции прописано (по‑моему, так же как в конституции Австрии) - два срока подряд, не больше, президент может избираться.

Поэтому после двух легитимных сроков моего президентства я оставил этот пост, не стал менять конституцию и перешел на другую позицию, работал председателем правительства Российской Федерации. После этого, как известно, в 2012 году вернулся, прошел через выборы, выборы выиграл".

О фотография Путина топлес

Вопрос: "Тогда у меня последний вопрос, может быть, немножко необычный. Есть очень много ваших фотографий в полуголом виде, что для главы государства действительно довольно необычно.

Эти фотографии делаются не папарацци или туристами, а публикуются самим Кремлем. Что это за фотографии?"

Ответ: "Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами и ничего в этом плохого не вижу".

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram