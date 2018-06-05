Кто лидирует в президентской гонке - новые рейтинги
Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова обнародовали очередные рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.
Среди тех, кто планирует пойти на президентские выборы весной 2019 года, голоса распределились так:
- Юлия Тимошенко - 13,3%
- Анатолий Гриценко - 9,4%
- Юрий Бойко - 8,4%
- Петр Порошенко - 7,6%
- Олег Ляшко - 7,4%
- Святослав Вакарчук - 5,6%
- Вадим Рабинович - 5,5%
- Владимир Зеленский - 5%.
Еще 14,6% из тех, кто пойдет на выборы, не определились, за кого голосовать.
Социологи отмечают, что, учитывая статистическую погрешность в 2,3%, на самом деле можно говорить о двух группах кандидатов: условных лидерах (Тимошенко и Гриценко) и всех остальных.
Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина обращает внимание, что Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, согласно этому опросу, действительно будут иметь преимущество, однако оно не является столь существенным.
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Особенно учитывая то, что избирательная кампания еще не началась.
"Такого, чтобы так кучно шли кандидаты, еще не было ... Ситуация очень шаткая", - добавляет социолог.
Так идут и партии, сравнивают авторы исследования:
- "Батькивщина" - 12,6%
- "Гражданская позиция" - 10,7%
- "Оппозиционный блок" - 8,5%
- "За жизнь" - 8,1%
- "Радикальная партия" - 7,9%
- "БПП - Солидарность" - 7,8%
- "Самопомощь" - 5,1%
- "Слуга народа" - 5%
- "Свобода" - 3,3%.
13,3% респондентов, планирующих идти на избирательные участки в октябре 2019 года, еще не знают, за кого отдадут свой голос.
Региональное и имущественное разделение
Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко говорит, что в опросе можно увидеть несколько региональных лидеров на Востоке в целом и на Донбассе в частности: это Юрий Бойко и Вадим Рабинович (при том, что и Юлия Тимошенко здесь имеет существенную поддержку).
По мнению социолога, это - тенденция к возвращению в политику существенных региональных различий, которые существовали до 2014 года.
"Пока это не та абсолютная поддержка, которая была у Януковича, но картина уже серьезно отличается", - обращает внимание Андрей Быченко.
Ирина Бекешкина отмечает предпочтения избирателей с различным материальным положением: "Среди беднейших абсолютным лидером является Тимошенко ... относительно благополучных - Порошенко".
Новые кандидаты
Более 60% респондентов ответили утвердительно на вопрос, нужны ли Украине новые политические лидеры.
По мнению опрошенных, они должны:
- быть некоррумпированными;
- честными;
- защищать интересы простых людей.
Программы, профессионализм, патриотизм, независимость от финансово-экономических групп и наличие команды, которая их поддерживала, интересует избирателей меньше.
Респонденты имели возможность самостоятельно вписать фамилии тех людей, которых они считают потенциальными "новыми лидерами".
Здесь, говорят авторы, четко лидируют трое:
- Святослав Вакарчук;
- Владимир Зеленский;
- Евгений Мураев.
Предыдущие исследования
Обнародованные ранее исследования показывали в целом схожие тенденции.
26 апреля масштабный опрос политических предпочтений украинцев опубликовала группа "Рейтинг".
Тогда среди всех опрошенных лидером президентских симпатий также была Юлия Тимошенко, за которую готовы были проголосовать 8,8% граждан.
На втором месте оказался руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 6,6%.
Далее почти вплотную целая группа политиков, разница между которыми была меньше статистической погрешности. Один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Святослав Вакарчук - по 6%, Владимир Зеленский - 5,8%, Петр Порошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,5%.
За этой группой условных лидеров были председатель партии "За жизнь" Вадим Рабинович - 3,8% и мэр Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый - 1,9%.
Так же много было тех, кто планирует идти на выборы, но не определился с кандидатом.
"Это будут самые интересные выборы в истории Украины, у нас будут самые разнообразные кандидаты. Думаю, что на каком-то этапе борьба между лидерами будет за 1-2%. Однотуровых выборов точно не будет", - спрогнозировал основатель группы "Рейтинг" Игорь Тищенко.