Кто лидирует в президентской гонке - новые рейтинги

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Выборы президента и Верховной Рады состоятся весной и осенью 2019 соответственно

Фонд "Демократические инициативы" и Центр Разумкова обнародовали очередные рейтинги возможных кандидатов в президенты, а также политических партий.

Среди тех, кто планирует пойти на президентские выборы весной 2019 года, голоса распределились так:

Юлия Тимошенко - 13,3% Анатолий Гриценко - 9,4% Юрий Бойко - 8,4% Петр Порошенко - 7,6% Олег Ляшко - 7,4% Святослав Вакарчук - 5,6% Вадим Рабинович - 5,5% Владимир Зеленский - 5%.

Еще 14,6% из тех, кто пойдет на выборы, не определились, за кого голосовать.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Тимошенко и Гриценко - лидеры еще не начавшейся президентской гонки

Социологи отмечают, что, учитывая статистическую погрешность в 2,3%, на самом деле можно говорить о двух группах кандидатов: условных лидерах (Тимошенко и Гриценко) и всех остальных.

Директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина обращает внимание, что Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, согласно этому опросу, действительно будут иметь преимущество, однако оно не является столь существенным.

Особенно учитывая то, что избирательная кампания еще не началась.

"Такого, чтобы так кучно шли кандидаты, еще не было ... Ситуация очень шаткая", - добавляет социолог.

Так идут и партии, сравнивают авторы исследования:

"Батькивщина" - 12,6% "Гражданская позиция" - 10,7% "Оппозиционный блок" - 8,5% "За жизнь" - 8,1% "Радикальная партия" - 7,9% "БПП - Солидарность" - 7,8% "Самопомощь" - 5,1% "Слуга народа" - 5% "Свобода" - 3,3%.

13,3% респондентов, планирующих идти на избирательные участки в октябре 2019 года, еще не знают, за кого отдадут свой голос.

Региональное и имущественное разделение

Копірайт зображення УНІАН Image caption На Востоке - тенденция к поддержке отдельных лидеров, говорят социологи

Директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко говорит, что в опросе можно увидеть несколько региональных лидеров на Востоке в целом и на Донбассе в частности: это Юрий Бойко и Вадим Рабинович (при том, что и Юлия Тимошенко здесь имеет существенную поддержку).

По мнению социолога, это - тенденция к возвращению в политику существенных региональных различий, которые существовали до 2014 года.

"Пока это не та абсолютная поддержка, которая была у Януковича, но картина уже серьезно отличается", - обращает внимание Андрей Быченко.

Ирина Бекешкина отмечает предпочтения избирателей с различным материальным положением: "Среди беднейших абсолютным лидером является Тимошенко ... относительно благополучных - Порошенко".

Новые кандидаты

Копірайт зображення УНІАН Image caption Шоумен Зеленский у части избирателей является "новым политическим лидером"

Более 60% респондентов ответили утвердительно на вопрос, нужны ли Украине новые политические лидеры.

По мнению опрошенных, они должны:

быть некоррумпированными;

честными;

защищать интересы простых людей.

Программы, профессионализм, патриотизм, независимость от финансово-экономических групп и наличие команды, которая их поддерживала, интересует избирателей меньше.

Респонденты имели возможность самостоятельно вписать фамилии тех людей, которых они считают потенциальными "новыми лидерами".

Здесь, говорят авторы, четко лидируют трое:

Святослав Вакарчук;

Владимир Зеленский;

Евгений Мураев.

Предыдущие исследования

Обнародованные ранее исследования показывали в целом схожие тенденции.

26 апреля масштабный опрос политических предпочтений украинцев опубликовала группа "Рейтинг".

Тогда среди всех опрошенных лидером президентских симпатий также была Юлия Тимошенко, за которую готовы были проголосовать 8,8% граждан.

На втором месте оказался руководитель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко - 6,6%.

Далее почти вплотную целая группа политиков, разница между которыми была меньше статистической погрешности. Один из лидеров "Оппозиционного блока" Юрий Бойко и Святослав Вакарчук - по 6%, Владимир Зеленский - 5,8%, Петр Порошенко и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко - 5,5%.

За этой группой условных лидеров были председатель партии "За жизнь" Вадим Рабинович - 3,8% и мэр Львова и лидер "Самопомощи" Андрей Садовый - 1,9%.

Так же много было тех, кто планирует идти на выборы, но не определился с кандидатом.

"Это будут самые интересные выборы в истории Украины, у нас будут самые разнообразные кандидаты. Думаю, что на каком-то этапе борьба между лидерами будет за 1-2%. Однотуровых выборов точно не будет", - спрогнозировал основатель группы "Рейтинг" Игорь Тищенко.

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