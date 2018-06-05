"Список 47-ми": что говорят СБУ и фигуранты

Копірайт зображення AFP Image caption В обнародованном СМИ списке людей, которым якобы угрожают киллеры, нет Аркадия Бабченко, которого якобы хотели убить первым

Служба безопасности Украины никаких списков никому не передавала, сказала ВВС News Украина пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская.

Так она ответила на вопрос о подлинности опубликованного прессой списка украинских журналистов, блогеров и писателей, которым якобы угрожает смерть от рук киллеров.

"Список - тайна следствия, поэтому я с ним не знакома и поэтому не могу комментировать его подлинность", - сказала она.

Комментировать подлинность списка отказались и в Генпрокуратуре, отметив, что это дело ведет СБУ.

Ранее снимки двух листов с перечнем имен, фамилий, дат рождения и других данных опубликовали украинские СМИ.

Издание "СТРАНА.ua" отметило, что получило этот список от своего источника в спецслужбах.

Как пишет издание, по словам источника, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал этот документ своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая.

Издание обращает внимание, что в списке нет Аркадия Бабченко, которого якобы хотели убить первым.

Впервые о существовании списка сообщили 30 июня на пресс-конференции с участием руководителей силовых структур и Аркадия Бабченко. Однако тогда речь шла о 30-ти фигурантах.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в списке - 47 человек.

"В результате этой оперативной комбинации следствие получило список из 47 человек, которые могли быть следующими жертвами террористов. Преимущественно это - известные украинские и экс-российские журналисты", - отметил он.

Генпрокурор добавил, что всем тем людям сообщили об опасности, силовые структуры начали заботиться об их защите.

Официальной информации о его фигурантах до сих пор нет.

"Мне не показали доказательств"

Комментировать официально не подтвержденный список и события, которые происходят вокруг его появления, уже начали его фигуранты. Некоторые из них отметили, что уже находятся под охраной.

По информации некоторых СМИ, люди из списка встречались с председателем Службы безопасности Василием Грицаком и генпрокурором Юрием Луценко.

Несколько человек подтвердили ВВС News Украина, что действительно были в СБУ, но отметили, что не видели оригинального списка.

"На встрече его (список. - Ред.) показали издалека и в плохом качестве. К тому же, было сказано, что там есть не только журналисты, но и политики", - рассказала ВВС News Украина журналистка Татьяна Даниленко.

"Просили не разглашать материалы дела, имена - это уже вопрос этики каждого", - добавила она.

А руководитель проекта "Заборона" Екатерина Сергацкова, имя которой также фигурирует в "списке", отметила, что также была в СБУ, но доказательств, что ей грозит опасность, не увидела.

"Формально это был допрос. Мне не показали доказательств того, что мне грозит опасность", - сказала она ВВС News Украина.

"Сборная солянка"

Появление "списка" уже активно комментируют в соцсетях и другие его "фигуранты".

"Мы сами требовали у СБУ обнародовать этот список. Так что это секрет Полишинеля. Нам сказали, что каждый из нас может сам для себя решить, заявить ли о себе, а с полным списком подождут", - написал писатель Юрий Винничук в комментариях на странице журналиста Вахтанга Кипиани в Facebook.

"О полном списке 47-ми. Всех в нем знаю - многих уважаю. Очень надеюсь, что это написано без намерения совершить преступление. Сборная солянка, созданная за пару минут, где действительно весомые общественные фигуры находятся рядом с теми, кого никто не знает и кто никакой деятельности, опасной для Кремля, не ведет (а некоторые наоборот - "полезные идиоты" Москвы). Так что здесь что-то другое", - написал сам Кипиани.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Юрий Винничук и несколько писателей - также в неподтвержденном списке

"Но самое страшное в этой фразе - "Как утверждает источник "Страны" в СБУ". Это настоящая катастрофа - если в СБУ на пятом году войны есть кто-то, кто сливает материалы Гужве - тут есть поле деятельности для контрразведки", - добавил он.

"Вот так буднично в лексикон Facebook вошло словосочетание "расстрельный список". Мама дорогая, где я и где мои вещи", - высказался еще один фигурант списка, журналист Сергей Щербина.

"Список обреченных журналистов", "расстрельный список". Коллеги, вы такие отзывчивые", - отметила автор портала Texty.org.ua Ольга Худецкая.

"Возможно, этот #список47 заключала Фреймут?" - написала руководитель сайта "Заборона" Екатерина Сергацкова.

"Итак, Путин не знает, какое у меня отчество. Зато знает дату рождения. Может, подарит пару нефтедолларов на ДР. Если серьезно, то больше раздражает, чем пугает", - написал медиаэксперт Отар Довженко.

"Трудно понять логику тех, кто список 47 считает выдумкой СБУ. Дескать, здесь цель взять этих журналистов, а там есть и писатели, под пресс, чтобы они под угрозой покушения стали лояльными к власти. Но это бред, потому что большинство из списка как раз лояльны к власти", - также написал Юрий Винничук.

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