История неудачного аборта: "Моя мама 30 лет была уверена, что я умерла"

Когда Мелиссе Огден было 14, она узнала, что мать пыталась избавиться от нее. Девочку спасла медсестра, услышавшая детский крик, доносившийся из контейнера с медицинским мусором в больнице США. Это история о том, как ребенок выжил, и о его матери, которая думала, что он умер.

"Я знала, что родилась преждевременно, - рассказывает 41-летняя Мелисса Огден в программе Виктории Дербишир. - Но то, что меня ждала смерть, а не жизнь, стало настоящим шоком".

В 1977 году 19-летняя мать Мелиссы решилась на медикаментозный аборт на 8-м месяце беременности.

Процедура длилась 5 дней, когда Мелисса появилась на свет, то весила всего 1,3 кг.

Девочку поместили среди медицинских отходов в больнице штата Айова. Там она и лежала, пока медсестра не услышала ее слабые крики и движения.

Мелиссу быстро отнесли в отдел интенсивной терапии, где, несмотря ни на что, девочка выжила.

Врачи думали, что она слепая и имеет смертельный порок сердца.

Однако ее удочерили, и она росла практически здоровым ребенком.

"Это невероятно, - признает Мелисса. - Просто не могу поверить в это".

Копірайт зображення Melissa Ohden Image caption Врачи думали, что Мелисса будет страдать от тяжелых хронических заболеваний

Мелисса, которая написала книгу о своем опыте, утверждает, что узнала о том, что выжила после аборта, когда ее сестра в ее приемной семье случайно проговорилась.

"Знаешь, Мелисса, мои родители меня хотя бы хотели", - выпалила она во время одной из ссор.

Сначала Мелисса не поняла о чем речь, а когда осознала и поговорила об этом со своими родителями, ее психика не выдержала.

"Я направила свою боль на себя, - объясняет она. - Внутри была абсолютная пустота. Я не хотела быть собой. У меня началась булимия и проблемы с алкоголем".

Копірайт зображення MELISSA oHDEN Image caption Мелисса с сестрой

Эта постоянная невыносимая боль была частью ее жизни следующие пять лет, пока в 19 лет она твердо не решила найти свою родную мать.

Поиски продолжались более десяти лет, однако в конце концов Мелисса нашла ее и обнаружила ошеломляющую правду.

"Моя мама в течение тридцати лет была убеждена, что я умерла в больнице. Ей не сказали, что я выжила, - рассказывает женщина. - Она даже не знала, кого родила - мальчика или девочку".

Именно по этой причине они и встретились - только через три года после того, как начали переписываться. Мелисса была потрясена "сожалением" в глазах матери, которое, по ее словам, преследовало ее некоторое время.

Она пытается описать их первую встречу: "Это был абсолютный сюрреализм. Один из моментов, определяющих дальнейшую жизнь".

Image caption Мелисса была подростком, когда узнала правду о своем рождении

Однако потрясения продолжались.

Ее биологическая мать, имя которой Мелисса отказалась называть, рассказала, что не хотела делать аборт.

"Я узнал, что моя бабушка - ее мать - была опытной и уважаемой медсестрой, а местный акушер-гинеколог - ее другом".

"Вместе они в прямом смысле заставили мою мать избавиться от ребенка против ее воли. Они смогли обойти правила, поэтому работники больницы думали, что это ее выбор".

То, что Мелисса выжила - абсолютное чудо, потому что ее бабушка, которая работала в больнице, где она родилась, сказала своим коллегам "оставить ребенка в комнате умирать". Она открыто рассказала об этом своей семье.

"Мне было нелегко с этим жить, - говорит Мелисса, комментируя слова своей бабушки. - Но я не сержусь на нее. Все мы делаем ошибки".

"Мне ее очень жаль. И я всегда буду спрашивать себя, что заставило ее поступить именно так, какой жизненный опыт?"

Везучая

Мелисса убеждена, что фортуна улыбнулась ей - сначала, когда она выжила, а потом - когда получила и приемных, и биологических родителей.

Так получилось, что Мелисса, ее родная мама и сводная сестра живут в Канзас-Сити.

Они видятся, "когда позволяет время", говорит Мелисса. И добавляет: "Моя биологическая семья - огромная часть моей жизни".

Увидев сожаление в глазах матери во время первой встречи, она в конце концов стала источником ее радости.

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