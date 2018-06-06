История неудачного аборта: "Моя мама 30 лет была уверена, что я умерла"
Когда Мелиссе Огден было 14, она узнала, что мать пыталась избавиться от нее. Девочку спасла медсестра, услышавшая детский крик, доносившийся из контейнера с медицинским мусором в больнице США. Это история о том, как ребенок выжил, и о его матери, которая думала, что он умер.
"Я знала, что родилась преждевременно, - рассказывает 41-летняя Мелисса Огден в программе Виктории Дербишир. - Но то, что меня ждала смерть, а не жизнь, стало настоящим шоком".
В 1977 году 19-летняя мать Мелиссы решилась на медикаментозный аборт на 8-м месяце беременности.
Процедура длилась 5 дней, когда Мелисса появилась на свет, то весила всего 1,3 кг.
Девочку поместили среди медицинских отходов в больнице штата Айова. Там она и лежала, пока медсестра не услышала ее слабые крики и движения.
Мелиссу быстро отнесли в отдел интенсивной терапии, где, несмотря ни на что, девочка выжила.
Врачи думали, что она слепая и имеет смертельный порок сердца.
Однако ее удочерили, и она росла практически здоровым ребенком.
"Это невероятно, - признает Мелисса. - Просто не могу поверить в это".
Мелисса, которая написала книгу о своем опыте, утверждает, что узнала о том, что выжила после аборта, когда ее сестра в ее приемной семье случайно проговорилась.
"Знаешь, Мелисса, мои родители меня хотя бы хотели", - выпалила она во время одной из ссор.
Сначала Мелисса не поняла о чем речь, а когда осознала и поговорила об этом со своими родителями, ее психика не выдержала.
"Я направила свою боль на себя, - объясняет она. - Внутри была абсолютная пустота. Я не хотела быть собой. У меня началась булимия и проблемы с алкоголем".
Эта постоянная невыносимая боль была частью ее жизни следующие пять лет, пока в 19 лет она твердо не решила найти свою родную мать.
Поиски продолжались более десяти лет, однако в конце концов Мелисса нашла ее и обнаружила ошеломляющую правду.
"Моя мама в течение тридцати лет была убеждена, что я умерла в больнице. Ей не сказали, что я выжила, - рассказывает женщина. - Она даже не знала, кого родила - мальчика или девочку".
Именно по этой причине они и встретились - только через три года после того, как начали переписываться. Мелисса была потрясена "сожалением" в глазах матери, которое, по ее словам, преследовало ее некоторое время.
Она пытается описать их первую встречу: "Это был абсолютный сюрреализм. Один из моментов, определяющих дальнейшую жизнь".
Однако потрясения продолжались.
Ее биологическая мать, имя которой Мелисса отказалась называть, рассказала, что не хотела делать аборт.
"Я узнал, что моя бабушка - ее мать - была опытной и уважаемой медсестрой, а местный акушер-гинеколог - ее другом".
"Вместе они в прямом смысле заставили мою мать избавиться от ребенка против ее воли. Они смогли обойти правила, поэтому работники больницы думали, что это ее выбор".
То, что Мелисса выжила - абсолютное чудо, потому что ее бабушка, которая работала в больнице, где она родилась, сказала своим коллегам "оставить ребенка в комнате умирать". Она открыто рассказала об этом своей семье.
"Мне было нелегко с этим жить, - говорит Мелисса, комментируя слова своей бабушки. - Но я не сержусь на нее. Все мы делаем ошибки".
"Мне ее очень жаль. И я всегда буду спрашивать себя, что заставило ее поступить именно так, какой жизненный опыт?"
Везучая
Мелисса убеждена, что фортуна улыбнулась ей - сначала, когда она выжила, а потом - когда получила и приемных, и биологических родителей.
Так получилось, что Мелисса, ее родная мама и сводная сестра живут в Канзас-Сити.
Они видятся, "когда позволяет время", говорит Мелисса. И добавляет: "Моя биологическая семья - огромная часть моей жизни".
Увидев сожаление в глазах матери во время первой встречи, она в конце концов стала источником ее радости.