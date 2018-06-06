Amazon и eBay отзывают из продажи "игрушки-шпионы"

Копірайт зображення Spiral Toys Image caption Владельцы игрушек могли записывать и воспроизводить звуки, нажимая на лапы зверей

Amazon и eBay отзывают смарт-игрушки CloudPets из продажи из-за опасений, что они могут шпионить за своими владельцами.

Первая критика появилась в феврале 2017 года, когда выяснилось, что миллионы голосов владельцев игрушек хранились онлайн без надлежащей защиты.

Один из производителей, Spiral Toys, заявил, что принял "срочные меры", чтобы это исправить.

Однако исследование, которое после этого было проведено Mozilla, выявило другие слабые места.

Производитель игрушек, базирующийся в Калифорнии, не ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Независимый эксперт заявила ВВС, что "приятно видеть ответственность продавцов", но добавила: жаль, что они не отреагировали раньше.

"Кажется, что отказ в продаже товаров, которые ставят под угрозу безопасность и приватность людей - единственный путь заставить дизайнеров и производителей думать о возможных рисках", - заявила Анжела Сэсси, профессор технологий в Университетском колледже Лондона.

"То, что Mozilla смогла побудить продавцов к действиям только через год после того, как о потенциальных опасностях начали говорить, не очень хорошо. Будем надеяться, что в будущем продавцы будут реагировать, как только станет известно о проблемах".

Игрушки, которые можно "взломать"

CloudPets - мягкие игрушки, в которые встроены микрофон и динамик.

Они позволяют детям записывать и проигрывать голоса друзей и членов семьи, которые можно загрузить в сеть через приложение, связанное с Bluetooth.

Копірайт зображення Spiral Toys Image caption Игрушки нравились маленьким детям

Хотя Spiral Pets в конце концов признали, что звуки из игрушек попали в сеть, специалист по кибербезопасности Трой Хант заявил, что они сделали это лишь после четырех обращений.

За это время, утверждает он, данные многократно использовали те, кто не должен был иметь на это разрешение. В частности, за данные даже требовали выкуп.

В то же время базирующаяся в Лондоне исследовательская компания Context Information Security заметила другую проблему с игрушками, - оказалось, что за их владельцами можно шпионить без авторизованного доступа.

"Любой может подключиться к игрушке, когда она включена и не подключена к другому устройству", - сообщили в Context Information Security.

"Bluetooth LE обычно работает на расстоянии от 10 до 30 метров, поэтому любой вне дома может подключиться к игрушке, скачать аудио и получить аудио с микрофона".

Неприбыльная Mozilla Foundation, которая разрабатывает браузер Firefox, в этом году заказала немецкой исследовательской компании дополнительные проверки. Они обнаружили, что второй "прокол" в безопасности игрушек так и не был устранен.

Более того, была обнаружена новая проблема: приложение в игрушках перенаправляло пользователей на интернет-сайт, регистрационный домен которого исчез.

Опасность этого заключается в том, что хакеры могут использовать этот адрес, чтобы осуществлять дальнейшие кибератаки на семьи, имеющие "игрушки-шпионы".

Копірайт зображення Cure53 Image caption Несколько игрушек были исследованы в Берлине специалистами Cure53

"Я сама - мама двух маленьких детей", - рассказала ВВС вице-президент Mozilla Эшли Бойд.

"Когда в мире, где кража и слив персональных данных становятся рутиной, а товары вроде CloudPets могут оставаться на полках магазинов, безопасность и приватность моих детей оказываются под все большей угрозой", - добавила она.

Хотя игрушки уже изъяты из продажи на Amazon в США, они все еще продаются в Британии.

Копірайт зображення Amazon

Amazon отказался от комментариев.

Walmart и Target, как сообщают, также вошли в число компаний, которые прекратили продажи "игрушек-шпионов" в США.

Британские Tesco и The Entertainer также имели CloudPets на складах, но отказались от продаж после того, как появились первые претензии к их безопасности.

BBC также обратилась к Google и Apple, которые все еще предлагают приложения для CloudPets.

Обе компании заявили, что изучают проблему.

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