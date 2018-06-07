Как ожило украинское кино
В этом году почти ежемесячно на экраны выходят украинские ленты. Украинские фильмы привезли награды с самого престижного кинофестиваля мира - Каннского.
Можно ли говорить о буме украинского кино и как отечественные фильмы воспринимают зрители, узнавала ВВС News Украина.
"Есть, что показать"
Звезда сериала "Война и мир" и "Макмафия" Джеймс Нортон дрожит от холода на железнодорожной станции Великая Дочь, что в Черниговской области.
Британский актер оказался в украинской глубинке благодаря съемкам исторического триллера о Голодоморе "Гарет Джонс", в котором также играет звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби (принцесса Маргарет).
Французский актер Жан Рено на пресс-конференции в Киеве рассказывает, какой красивый лес в украинских Карпатах.
Звезда культового "Леона-киллера" любовался им во время съемок фильма еще об одном киллере, "Последний шаг", который снимали не только в Карпатах, но и на Подоле в Киеве.
Сейчас в Украине, по данным Украинской киноассоциации, на разных студиях снимают порядка 30 фильмов, в которых играют украинские, голливудские и европейские актеры.
- "Киборги": "честное кино", которое трудно смотреть бойцам
- Канны: Лозница - лучший режиссер в программе "Особый взгляд"
В 2011 году в украинских кинотеатрах показали только один фильм украинского производства.
В 2017-м их было уже 45.
А в 2018 году должны выйти 46 украинских лент. Все они частично профинансированы государством.
"Нам есть что показать. Это возрождение украинского кино, его новая волна", - говорит Филипп Ильенко, глава "Госкино", организации, которая отвечает за распределение госфинансирования в кино.
В 2017 году "Госкино" в поддержку украинских лент выделило 500 млн грн. Для сравнения, в 2011 году эта сумма была в пять раз меньше и составляла 95 млн грн.
А на 2018 год, по словам министра культуры Евгения Нищука, на кинопроизводство выделили 1 млрд грн - этой суммой будет распоряжаться Министерство культуры и Госкино.
Увеличение государственного финансирования, отказ от российского контента и законодательная поддержка киноотрасли - именно это, по словам г-на Ильенко, основные причины нынешнего успеха украинского кино.
"Увеличение количества украинских фильмов в наших кинотеатрах - радующий факт. И вызван он несколькими факторами: увеличением количества лент, снятых как государственным, так и частным образом", - отмечает независимый киножурналист и член общественного совета "Госкино" Олеся Анастасьева.
Кроме того, дистрибьюторы и кинотеатры стали охотнее брать отечественные фильмы.
По ее словам, многие продюсеры начали понимать важность продвижения и рекламы фильма, чтобы потенциальные зрители о нем, по крайней мере, знали.
Также одним из факторов она называет изменения, которые произошли в сознании самих украинцев после событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе.
"Украинцы захотели смотреть больше украинского кино", - говорит Анастасьева.
Украинское приносит деньги?
Украинский зритель полюбил украинские фильмы - об этом говорит и советник министра культуры Виктория Ярмощук, которая является исполнительным директором Украинской киноассоциации.
Г-жа Ярмощук называет беспрецедентным тот факт, что в прошлом году три украинских фильма, которые получили госфинансирование, собрали в прокате чуть ли не по миллиону долларов каждый.
Речь идет о военной драме "Киборги: Герои не умирают", комедии "DZIDZIO Контрабас" и фэнтези "Сторожевая застава".
В целом украинские фильмы, по данным медиаконсалтинговой компании Media Resources Management, заработали в прокате в около 3,5 млн долларов в год.
- Сожженое село и крепость на Троещине: как снимали первое украинское фэнтези
- Бюджетное кино: Анна Ярославна, Довбуш и Голодомор
Киноиндустрию в Украине наконец-то можно назвать бизнесом, считает продюсер компании Solar Media Entertainment Сергей Лавренюк.
Лента его кинокомпании "DZIDZIO Контрабас", созданная без государственной поддержки, за 13 недель проката собрала 22,15 млн грн и покрыла все расходы.
Однако украинские ленты в целом еще далеки от того, чтобы "отбивать" потраченные на них деньги, особенно если речь идет о бюджетах в миллионы долларов.
Больше всех приблизился к этому моменту мультфильм "Похищенная принцесса", полностью созданный украинской командой.
В Украине и за рубежом историю о приключениях Руслана и Людмилы из Киева посмотрели 800 тысяч зрителей, что принесло ее создателям уже более 2,5 млн долларов.
"Этот успех связан как с качеством продукта, так и с мощной промо-кампанией", - говорит продюсер "Похищенной" Егор Олесов.
Прокат мультфильма в мире продолжается, его планируют показать еще в 50-ти странах и надеются вернуть потраченные на производство 3,7 млн долларов.
"Где остальная аудиория?"
"2017-й следует рассматривать как год, в котором одновременно на экраны вышло несколько украинских фильмов, привлекших внимание большого количества зрителей", - отмечает г-жа Анастасьева.
В то же время, добавляет она, если проанализировать, что наиболее кассовые украинские фильмы приводят в кинотеатр 300-400 тысяч зрителей, то это повод задуматься над тем, "где остальная аудитория нашей многомиллионной страны и почему эти люди не ходят на наше кино в кинотеатры?"
"Что именно этому мешает: экономический фактор ли, отсутствие кинотеатра или отсутствие интереса к кино в целом?" - спрашивает она.
Всего, по данным Госкино, в Украине работает 177 кинотеатров с общим количеством экранов 512. Для сравнения, в Великобритании в 2017 году было 4300 экранов.
Фестивальный успех
"Мы можем уверенно заявлять, что возвращаем себе статус кинематографической страны, и наше кино становится успешным", - гордо заявил по окончании нынешнего Каннского кинофестиваля Филипп Ильенко.
Глава "Госкино" говорит о фестивальном успехе украинских фильмов. Впервые сразу две украинские ленты, которые частично снимали на государственные деньги, попали в конкурсные программы Канн и получили там три награды.
Картина режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" получила приз за лучшую режиссерскую работу в программе "Особый взгляд" и ряд громких отзывов в мировой прессе: его называли и "оруэлловской антиутопией", и "криком сердца".
- Что пишут о "Донбассе" Сергея Лозницы иностранные СМИ
- Режиссер Лозница: "Фабрика смерти стала фабрикой туризма"
В фильме "Женщина на войне" - истории о том, как женщина усыновляет ребенка из Украины - звучат украинские народные песни, тексты к которым адаптировали в Национальной музыкальной академии.
В Каннах этот фильм получил награду за лучшую музыку вместе с государственной премией Каннского кинофестиваля "Золотая железная дорога".
А на Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Когда падают деревья", частично созданного украинской командой.
"Почти на каждом из крупных кинофестивалей в мире есть украинские фильмы", - говорит г-жа Ярмощук из Минкульта и приводит список из 13 фильмов, которые выиграли награды и были номинированы на международных кинофестивалях в 2014-2017 годах.
К тому же, в прошлом году три фильма частично украинского производства были выдвинуты на соискание премии "Оскар" от трех стран. От Украины - "Уровень черного", от Литвы - "Иней", от Словакии - "Граница".
С 2019 году в Украине должны заработать все нормы закона о поддержке кинематографии. В том числе и норма о том, что иностранные производители смогут вернуть до 17% расходов на кино, произведенных на территории Украины, рассказала Виктория Ярмощук.
В украинской киноассоциации надеются, что благодаря этомуу объем совместного производства фильмов возрастет.