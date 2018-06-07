Как ожило украинское кино

Копірайт зображення film.ua Image caption Съемки фильма "Гарет Джонс" в Черниговской области

В этом году почти ежемесячно на экраны выходят украинские ленты. Украинские фильмы привезли награды с самого престижного кинофестиваля мира - Каннского.

Можно ли говорить о буме украинского кино и как отечественные фильмы воспринимают зрители, узнавала ВВС News Украина.

"Есть, что показать"

Звезда сериала "Война и мир" и "Макмафия" Джеймс Нортон дрожит от холода на железнодорожной станции Великая Дочь, что в Черниговской области.

Британский актер оказался в украинской глубинке благодаря съемкам исторического триллера о Голодоморе "Гарет Джонс", в котором также играет звезда сериала "Корона" Ванесса Кирби (принцесса Маргарет).

Копірайт зображення EPA Image caption Жан Рено в Киеве

Французский актер Жан Рено на пресс-конференции в Киеве рассказывает, какой красивый лес в украинских Карпатах.

Звезда культового "Леона-киллера" любовался им во время съемок фильма еще об одном киллере, "Последний шаг", который снимали не только в Карпатах, но и на Подоле в Киеве.

Копірайт зображення kinorob.com Image caption В мае в Карпатах начнутся съемки боевика "Захар Беркут" с участием голливудских звезд

Сейчас в Украине, по данным Украинской киноассоциации, на разных студиях снимают порядка 30 фильмов, в которых играют украинские, голливудские и европейские актеры.

В 2011 году в украинских кинотеатрах показали только один фильм украинского производства.

В 2017-м их было уже 45.

А в 2018 году должны выйти 46 украинских лент. Все они частично профинансированы государством.

Копірайт зображення facebook.com/posyvnyibanderas Image caption Осенью в прокат выйдет еще один фильм о войне "Позывной Бандерас"

"Нам есть что показать. Это возрождение украинского кино, его новая волна", - говорит Филипп Ильенко, глава "Госкино", организации, которая отвечает за распределение госфинансирования в кино.

В 2017 году "Госкино" в поддержку украинских лент выделило 500 млн грн. Для сравнения, в 2011 году эта сумма была в пять раз меньше и составляла 95 млн грн.

А на 2018 год, по словам министра культуры Евгения Нищука, на кинопроизводство выделили 1 млрд грн - этой суммой будет распоряжаться Министерство культуры и Госкино.

Копірайт зображення facebook.com/CrazyWedding.movie Image caption В мае в Киеве начались съемки комедии "Бешеная свадьба". Одну из ролей в фильме сыграет певец Олег Винник

Увеличение государственного финансирования, отказ от российского контента и законодательная поддержка киноотрасли - именно это, по словам г-на Ильенко, основные причины нынешнего успеха украинского кино.

Копірайт зображення facebook.com/pg/thebobotmovie/ Image caption Летом на экраны выйдет фантастическая лента "Бобот и Энергия Вселенной"

"Увеличение количества украинских фильмов в наших кинотеатрах - радующий факт. И вызван он несколькими факторами: увеличением количества лент, снятых как государственным, так и частным образом", - отмечает независимый киножурналист и член общественного совета "Госкино" Олеся Анастасьева.

Кроме того, дистрибьюторы и кинотеатры стали охотнее брать отечественные фильмы.

По ее словам, многие продюсеры начали понимать важность продвижения и рекламы фильма, чтобы потенциальные зрители о нем, по крайней мере, знали.

Также одним из факторов она называет изменения, которые произошли в сознании самих украинцев после событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе.

"Украинцы захотели смотреть больше украинского кино", - говорит Анастасьева.

Украинское приносит деньги?

Украинский зритель полюбил украинские фильмы - об этом говорит и советник министра культуры Виктория Ярмощук, которая является исполнительным директором Украинской киноассоциации.

Копірайт зображення facebook.com/kiborhy Image caption Лента "Киборги" стала лидером проката прошлого года

Г-жа Ярмощук называет беспрецедентным тот факт, что в прошлом году три украинских фильма, которые получили госфинансирование, собрали в прокате чуть ли не по миллиону долларов каждый.

Речь идет о военной драме "Киборги: Герои не умирают", комедии "DZIDZIO Контрабас" и фэнтези "Сторожевая застава".

Копірайт зображення kinorob.com Image caption Фэнтези "Сторожевая застава" сняли по книге, которая победила в конкурсе "Книга года ВВС Украина" в 2011 году

В целом украинские фильмы, по данным медиаконсалтинговой компании Media Resources Management, заработали в прокате в около 3,5 млн долларов в год.

Киноиндустрию в Украине наконец-то можно назвать бизнесом, считает продюсер компании Solar Media Entertainment Сергей Лавренюк.

Лента его кинокомпании "DZIDZIO Контрабас", созданная без государственной поддержки, за 13 недель проката собрала 22,15 млн грн и покрыла все расходы.

Копірайт зображення Постер фильма Image caption Пользовалась успехом среди украинских зрителей и украинская комедия "Свингеры", которая собрала в прокате 22,15 млн грн при бюджете в 2,5 млн грн

Однако украинские ленты в целом еще далеки от того, чтобы "отбивать" потраченные на них деньги, особенно если речь идет о бюджетах в миллионы долларов.

Больше всех приблизился к этому моменту мультфильм "Похищенная принцесса", полностью созданный украинской командой.

В Украине и за рубежом историю о приключениях Руслана и Людмилы из Киева посмотрели 800 тысяч зрителей, что принесло ее создателям уже более 2,5 млн долларов.

"Этот успех связан как с качеством продукта, так и с мощной промо-кампанией", - говорит продюсер "Похищенной" Егор Олесов.

Копірайт зображення facebook.com/StolenPrincess/ Image caption "Похищенная принцесса" с успехом идет в зарубежном прокате

Прокат мультфильма в мире продолжается, его планируют показать еще в 50-ти странах и надеются вернуть потраченные на производство 3,7 млн долларов.

Копірайт зображення facebook.com/pg/ukrainefilmagency Image caption Осенью в прокат выйдет фильм "Дикое поле", снятый по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", ставшему Книгой десятилетия ВВС

"Где остальная аудиория?"

"2017-й следует рассматривать как год, в котором одновременно на экраны вышло несколько украинских фильмов, привлекших внимание большого количества зрителей", - отмечает г-жа Анастасьева.

В то же время, добавляет она, если проанализировать, что наиболее кассовые украинские фильмы приводят в кинотеатр 300-400 тысяч зрителей, то это повод задуматься над тем, "где остальная аудитория нашей многомиллионной страны и почему эти люди не ходят на наше кино в кинотеатры?"

"Что именно этому мешает: экономический фактор ли, отсутствие кинотеатра или отсутствие интереса к кино в целом?" - спрашивает она.

Всего, по данным Госкино, в Украине работает 177 кинотеатров с общим количеством экранов 512. Для сравнения, в Великобритании в 2017 году было 4300 экранов.

Фестивальный успех

"Мы можем уверенно заявлять, что возвращаем себе статус кинематографической страны, и наше кино становится успешным", - гордо заявил по окончании нынешнего Каннского кинофестиваля Филипп Ильенко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После просмотра фильма Лозницы некоторые зрители были настолько поражены, что отказывались давать ему оценку. Говорили, что им еще нужно время, чтобы его "переварить"

Глава "Госкино" говорит о фестивальном успехе украинских фильмов. Впервые сразу две украинские ленты, которые частично снимали на государственные деньги, попали в конкурсные программы Канн и получили там три награды.

Копірайт зображення Фото предоставлено Госкино Image caption Премьера фильма Сергея Лозницы "Донбасс" в Каннах в мае 2018 года

Картина режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" получила приз за лучшую режиссерскую работу в программе "Особый взгляд" и ряд громких отзывов в мировой прессе: его называли и "оруэлловской антиутопией", и "криком сердца".

В фильме "Женщина на войне" - истории о том, как женщина усыновляет ребенка из Украины - звучат украинские народные песни, тексты к которым адаптировали в Национальной музыкальной академии.

В Каннах этот фильм получил награду за лучшую музыку вместе с государственной премией Каннского кинофестиваля "Золотая железная дорога".

Копірайт зображення Фото предоставлено Госкино Image caption Продюсер фильма "Женщина на войне" Сергей Лавренюк и представители украинской съемочной группы фильма в Каннах

А на Берлинском кинофестивале состоялась мировая премьера фильма "Когда падают деревья", частично созданного украинской командой.

"Почти на каждом из крупных кинофестивалей в мире есть украинские фильмы", - говорит г-жа Ярмощук из Минкульта и приводит список из 13 фильмов, которые выиграли награды и были номинированы на международных кинофестивалях в 2014-2017 годах.

Копірайт зображення Данные Украинской киноассоциации Image caption Список фильмов украинского и частично украинского производства, которые получили награды и были номинированы в 2014-2017 годах

К тому же, в прошлом году три фильма частично украинского производства были выдвинуты на соискание премии "Оскар" от трех стран. От Украины - "Уровень черного", от Литвы - "Иней", от Словакии - "Граница".

С 2019 году в Украине должны заработать все нормы закона о поддержке кинематографии. В том числе и норма о том, что иностранные производители смогут вернуть до 17% расходов на кино, произведенных на территории Украины, рассказала Виктория Ярмощук.

В украинской киноассоциации надеются, что благодаря этомуу объем совместного производства фильмов возрастет.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram