Год безвиза: куда, как и зачем ездили украинцы

Копірайт зображення UNIAN Image caption Год назад начало безвиза праздновали с огромным размахом и с участием президента Украины

За год безвизового режима миллионы украинцев получили необходимые для путешествий биометрические паспорта. Однако столь же массового безвизового паломничества украинцев в ЕС не произошло.

11 июня исполняется год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Этой возможностью они успели воспользоваться более полумиллиона раз, а большинство желающих продолжали ездить в ЕС по старым визам.

Украина шла к безвизу десять лет, и на этом пути было множество скандалов, сознательных манипуляций и мифов.

Сначала украинцев пугали, что безвиз так никогда и не заработает, потом говорили о возможных массовых отказах во въезде в ЕС и предсказывали проблемы с документами.

Однако безвизовая практика развеяла эти предсказания, а большинство украинцев в итоге начали положительно воспринимать возможность свободно путешествовать по Европейскому Союзу.

Мы собрали все аспекты годовалого действия безвизового режима и попытались разобраться, могут ли Украину лишить его или сделать платным.

Биометрические паспорта "про запас"

Когда весной 2017 года в ЕС все же приняли решение о безвизе, десятки тысяч украинцев выстроились в очереди для получения биометрических паспортов. Именно они дают право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Большинство украинцев, которые формально воспользовались безвизом, покидали Украину самолетами

Поток людей в паспортные столы вырос в десятки раз. Желающие должны были занимать очередь на рассвете или еще с вечера.

Время выдачи документов увеличилось в разы. До ажиотажа паспорт можно было получить через две недели. А уже летом 2017-го - этот процесс занимал не менее нескольких месяцев.

В апреле 2017 года, когда украинцы только начинали осознавать реальность безвизового режима, на руках было чуть больше 3 млн биометрических паспортов.

Биометрических паспортов у украинцев по состоянию на 31 мая 2018 года 8,5 млн паспортов 2 млн выданы за 2018 год UNIAN

Как сообщили ВВС News Украина в миграционной службе, на конец мая 2018 года уже 8,5 млн украинцев получили биометрические паспорта.

В 2017 году был пик их выдачи - за год их сделали около 4 млн. В 2018 году - еще 2 млн.

За год ажиотаж на биометрические паспорта спал, а в мае 2018 года их уже можно было получить за три недели.

Полумиллионный безвиз

Однако отчеты пограничников о выезде украинцев в ЕС за "безвизовый год" ярко свидетельствуют, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за паспортом, так им и не воспользовались.

В Государственной пограничной службе рассказали ВВС News Украина, что за год украинцы воспользовались безвизовом 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Однако это количество въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали.

Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.

В целом с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз, и из них около 4 млн - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

Количество безвизовых путешествий украинцев с начала действия безвиза 517 тысяч По состоянию на 31 мая 2018 года Reuters

Постепенно срок действия этих виз заканчивается, и безвизовых путешественников становится все больше.

В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тысяч раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018-го количество безвизовых путешествий снова стремительно растет, отмечают пограничники.

Долгосрочные шенгенские визы преимущественно выдавались на год или два, поэтому в ближайшее время эти активные любители ездить в ЕС станут по "безвизу".

Такое предположение пограничников фактически подтверждают и данные Еврокомиссии по просителям виз из Украины.

Общественная организация "Европа без барьеров", опираясь на данные ЕС, подсчитала, что в 2017 году, когда безвиз действовал уже полгода, количество запросов от украинцев на визы сократилось вдвое - с 1,4 млн до 720 тысяч.

Как и куда едут по безвизу?

"Безвизовые украинцы" в Европу преимущественно летят.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Большинство путешествующих в ЕС украинцев до сих пор ездят по визам

По данным пограничников, 36% безвизовых путешественников в ЕС воспользовались самолетами.

"Безвизовыми воротами" в ЕС из Украины неожиданно стала Румыния, в которую за год въехали 23% украинцев, и Польша - 21%.

За год социологи также изучили безвизовые настроения в Украине.

Ряд исследований, проводимых еще до начала действия безвиза, показывали, что украинцы в положительном и отрицательном отношении к нему делились поровну.

Однако одно из последних исследований группы "Рейтинг" показало, что первые безвизовые поездки несколько изменили эти настроения. 55% украинцев заявили, что лично заинтересованы в безвизовом режиме, а 38% - не заинтересованы.

Туристы и трудовые мигранты

Пограничники указали еще на один тренд - всего за время действия безвиза общее количество путешествий украинцев в страны ЕС существенно возросло.

Если в 2016 году выехавших из Украины в ЕС украинцев было 14,6 млн, то в 2017-м, когда безвиз действовал уже полгода, - таких было 15,25 млн.

В туристической сфере также быстро заметили изменения в связи с введением безвизового режима для украинцев.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинцы получили возможность работать в Польше в том числе благодаря безвизу

Как рассказал ВВС News Украина председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, благодаря безвизу существенно увеличились официальные туристические потоки в ЕС.

"За год после начала безвизового режима рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%", - рассказал он.

Г-н Голубаха объяснил, что безвиз упростил возможности продажи туров.

Раньше из-за необходимости оформления визы продажи закрывали где-то за 10 дней до поездки. А сейчас продают до последнего дня. Имеет значение и то, что не надо платить за визу.

По данным туроператоров, в следующем году рост будет еще больше.

Г-н Голубаха объяснил это тем, что туроператоры заранее подготовились к летнему сезону уже с учетом безвиза.

"Запланировано много разных чартерных программ в Италию, Испанию или на Канарские острова. Думаю, это добавит к туристическому потоку в Европу рост еще на 15-20%", - спрогнозировал г-н Голубаха.

Но далеко не только туристы пользуются прелестями безвизового режима. Даже украинское правительство признало, что безвизовый режим способствует трудовой миграции из Украины.

Формально безвизовое пребывание в странах ЕС не дает права на официальное трудоустройство.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Румыния стала самой популярной среди безвизовых украинцев для въезда в ЕС

Однако, как выяснила ВВС News Украина в исследовании польского рынка труда, местные власти нашли способ, как легально трудоустраивать украинцев.

Безвизовый режим дает право находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней каждые полгода.

Чтобы легально устроиться на краткосрочную работу в Польше, украинцам не нужно получать специальную рабочую визу, а можно въехать по безвизу и работать в стране три месяца.

На практике это привело к тому, что десятки тысяч украинцев, которые раньше и не задумывались о поездках на Запад, оформили себе "безвизовые" паспорта и перешли на режим "три месяца работы - три месяца дома".

Также некоторые собеседники ВВС News Украина рассказали, что въезжают в другие страны ЕС по безвизу, находят там работу, а потом получают постоянную рабочую визу.

По разным оценкам, на временных заработках в Польше постоянно могут находиться более 1 млн украинцев.

Лишат ли Украину безвиза?

Копірайт зображення Wizzair.com Image caption С началом безвиза полеты в Украину активизировала лоукост-компания Wizzair, а Ryanair заявила о выходе на рынок осенью 2018 года

С самого начала действия безвизового режима в Украине и ЕС допускали возможность его приостановления.

Перед предоставлением Украине и Грузии безвизового режима ЕС как раз принял специальный механизм приостановления, который касается всех стран с безвизом.

Это стало своеобразным предохранителем для европейцев на случай, если какая-то из стран будет грубо нарушать соглашение о визовой либерализации.

Специальным законом ЕС предоставил Еврокомиссии право восстанавливать визовый режим при чрезвычайных условиях.

Это может произойти из-за существенного роста количества граждан страны, которым отказывают во въезде в ЕС или которые незаконно остаются на его территории.

Основанием будет резкое увеличение необоснованных заявок о предоставлении убежища в странах ЕС или проблемы с возвращением нелегальных мигрантов в родную страну.

Процедуру приостановления могут инициировать и отдельные страны-члены, и сама Еврокомиссия.

Еврокомиссия также мониторит ситуацию в странах, которые получили безвизовый режим, и делает ежегодные отчеты.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Европейские руководители критикуют Украину за недостаточную борьбу с коррупцией, однако угрозы безвизу пока нет

Первый отчет по мониторингу в ЕС был в декабре 2017 года. Там отметили, что в целом Украина выполняет обязательства, и оснований для приостановления безвиза не было.

Однако там отметили некоторые проблемы, которые могут вызвать проблемы в будущем. Преимущественно это требования по борьбе с коррупцией и созданию независимого антикоррупционного суда.

Однако пока, как рассказали собеседники ВВС News Украина, говорить о серьезной угрозе безвизу рано.

Платный безвиз

Еще до начала безвизового режима в Украине ходили слухи, что за безвизовые поездки в ЕС нужно будет платить чуть ли не больше, чем за визу.

Эти слухи были связаны с инициативой Евросоюза усилить безопасность при въезде в ЕС безвизовых путешественников.

Систему назвали "Европейская система авторизации информации о путешествиях".

Этот проект еще не приняли окончательно, тем не менее он уже на финальной стадии. Новые правила должны начать действовать с 2021 года.

Сначала система заработает для въезда в ЕС самолетами и кораблями, а еще позже - поездами или автотранспортом.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Плата за безвиз вскоре составит 7 евро на три года

Вскоре граждане более 60 стран мира стран, имеющих право на безвизовые путешествия, должны будут проходить информационную авторизацию - заполнять электронную анкету с общими данными о себе.

Авторизация будет стоить 7 евро и действовать в течение трех лет или до момента окончания срока действия авторизованного паспорта.

Для абсолютного большинства заявителей авторизация пройдет быстро - не более 4 дней и с "позитивным результатом".

Если же возникнут проблемы, то вас заставят предоставить дополнительные данные. Дети до 12 лет будут проходить авторизацию бесплатно.

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