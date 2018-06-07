Год безвиза: куда, как и зачем ездили украинцы
За год безвизового режима миллионы украинцев получили необходимые для путешествий биометрические паспорта. Однако столь же массового безвизового паломничества украинцев в ЕС не произошло.
11 июня исполняется год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.
Этой возможностью они успели воспользоваться более полумиллиона раз, а большинство желающих продолжали ездить в ЕС по старым визам.
Украина шла к безвизу десять лет, и на этом пути было множество скандалов, сознательных манипуляций и мифов.
Сначала украинцев пугали, что безвиз так никогда и не заработает, потом говорили о возможных массовых отказах во въезде в ЕС и предсказывали проблемы с документами.
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Однако безвизовая практика развеяла эти предсказания, а большинство украинцев в итоге начали положительно воспринимать возможность свободно путешествовать по Европейскому Союзу.
Мы собрали все аспекты годовалого действия безвизового режима и попытались разобраться, могут ли Украину лишить его или сделать платным.
Биометрические паспорта "про запас"
Когда весной 2017 года в ЕС все же приняли решение о безвизе, десятки тысяч украинцев выстроились в очереди для получения биометрических паспортов. Именно они дают право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.
Поток людей в паспортные столы вырос в десятки раз. Желающие должны были занимать очередь на рассвете или еще с вечера.
Время выдачи документов увеличилось в разы. До ажиотажа паспорт можно было получить через две недели. А уже летом 2017-го - этот процесс занимал не менее нескольких месяцев.
В апреле 2017 года, когда украинцы только начинали осознавать реальность безвизового режима, на руках было чуть больше 3 млн биометрических паспортов.
Биометрических паспортов у украинцев
по состоянию на 31 мая 2018 года
8,5 млн
паспортов
-
2 млн выданы за 2018 год
Как сообщили ВВС News Украина в миграционной службе, на конец мая 2018 года уже 8,5 млн украинцев получили биометрические паспорта.
В 2017 году был пик их выдачи - за год их сделали около 4 млн. В 2018 году - еще 2 млн.
За год ажиотаж на биометрические паспорта спал, а в мае 2018 года их уже можно было получить за три недели.
Полумиллионный безвиз
Однако отчеты пограничников о выезде украинцев в ЕС за "безвизовый год" ярко свидетельствуют, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за паспортом, так им и не воспользовались.
В Государственной пограничной службе рассказали ВВС News Украина, что за год украинцы воспользовались безвизовом 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.
Однако это количество въездов, а не людей. Пограничники говорят, что не могут точно посчитать, сколько именно людей путешествовали.
Большинство украинцев за год безвиза ездили в ЕС по старым правилам.
В целом с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз, и из них около 4 млн - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.
Количество безвизовых путешествий украинцев
с начала действия безвиза
517
тысяч
-
По состоянию на 31 мая 2018 года
Постепенно срок действия этих виз заканчивается, и безвизовых путешественников становится все больше.
В первые месяцы безвиза им пользовались в среднем по 80 тысяч раз в месяц, осенью и зимой ажиотаж спал, а уже с весны 2018-го количество безвизовых путешествий снова стремительно растет, отмечают пограничники.
Долгосрочные шенгенские визы преимущественно выдавались на год или два, поэтому в ближайшее время эти активные любители ездить в ЕС станут по "безвизу".
Такое предположение пограничников фактически подтверждают и данные Еврокомиссии по просителям виз из Украины.
Общественная организация "Европа без барьеров", опираясь на данные ЕС, подсчитала, что в 2017 году, когда безвиз действовал уже полгода, количество запросов от украинцев на визы сократилось вдвое - с 1,4 млн до 720 тысяч.
Как и куда едут по безвизу?
"Безвизовые украинцы" в Европу преимущественно летят.
По данным пограничников, 36% безвизовых путешественников в ЕС воспользовались самолетами.
"Безвизовыми воротами" в ЕС из Украины неожиданно стала Румыния, в которую за год въехали 23% украинцев, и Польша - 21%.
За год социологи также изучили безвизовые настроения в Украине.
Ряд исследований, проводимых еще до начала действия безвиза, показывали, что украинцы в положительном и отрицательном отношении к нему делились поровну.
Однако одно из последних исследований группы "Рейтинг" показало, что первые безвизовые поездки несколько изменили эти настроения. 55% украинцев заявили, что лично заинтересованы в безвизовом режиме, а 38% - не заинтересованы.
Туристы и трудовые мигранты
Пограничники указали еще на один тренд - всего за время действия безвиза общее количество путешествий украинцев в страны ЕС существенно возросло.
Если в 2016 году выехавших из Украины в ЕС украинцев было 14,6 млн, то в 2017-м, когда безвиз действовал уже полгода, - таких было 15,25 млн.
В туристической сфере также быстро заметили изменения в связи с введением безвизового режима для украинцев.
Как рассказал ВВС News Украина председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь Голубаха, благодаря безвизу существенно увеличились официальные туристические потоки в ЕС.
"За год после начала безвизового режима рост туристического потока в европейские страны составил 7-8%", - рассказал он.
Г-н Голубаха объяснил, что безвиз упростил возможности продажи туров.
Раньше из-за необходимости оформления визы продажи закрывали где-то за 10 дней до поездки. А сейчас продают до последнего дня. Имеет значение и то, что не надо платить за визу.
По данным туроператоров, в следующем году рост будет еще больше.
Г-н Голубаха объяснил это тем, что туроператоры заранее подготовились к летнему сезону уже с учетом безвиза.
"Запланировано много разных чартерных программ в Италию, Испанию или на Канарские острова. Думаю, это добавит к туристическому потоку в Европу рост еще на 15-20%", - спрогнозировал г-н Голубаха.
Но далеко не только туристы пользуются прелестями безвизового режима. Даже украинское правительство признало, что безвизовый режим способствует трудовой миграции из Украины.
Формально безвизовое пребывание в странах ЕС не дает права на официальное трудоустройство.
Однако, как выяснила ВВС News Украина в исследовании польского рынка труда, местные власти нашли способ, как легально трудоустраивать украинцев.
Безвизовый режим дает право находиться в Шенгенской зоне в течение 90 дней каждые полгода.
Чтобы легально устроиться на краткосрочную работу в Польше, украинцам не нужно получать специальную рабочую визу, а можно въехать по безвизу и работать в стране три месяца.
На практике это привело к тому, что десятки тысяч украинцев, которые раньше и не задумывались о поездках на Запад, оформили себе "безвизовые" паспорта и перешли на режим "три месяца работы - три месяца дома".
Также некоторые собеседники ВВС News Украина рассказали, что въезжают в другие страны ЕС по безвизу, находят там работу, а потом получают постоянную рабочую визу.
По разным оценкам, на временных заработках в Польше постоянно могут находиться более 1 млн украинцев.
Лишат ли Украину безвиза?
С самого начала действия безвизового режима в Украине и ЕС допускали возможность его приостановления.
Перед предоставлением Украине и Грузии безвизового режима ЕС как раз принял специальный механизм приостановления, который касается всех стран с безвизом.
Это стало своеобразным предохранителем для европейцев на случай, если какая-то из стран будет грубо нарушать соглашение о визовой либерализации.
Специальным законом ЕС предоставил Еврокомиссии право восстанавливать визовый режим при чрезвычайных условиях.
Это может произойти из-за существенного роста количества граждан страны, которым отказывают во въезде в ЕС или которые незаконно остаются на его территории.
Основанием будет резкое увеличение необоснованных заявок о предоставлении убежища в странах ЕС или проблемы с возвращением нелегальных мигрантов в родную страну.
Процедуру приостановления могут инициировать и отдельные страны-члены, и сама Еврокомиссия.
Еврокомиссия также мониторит ситуацию в странах, которые получили безвизовый режим, и делает ежегодные отчеты.
Первый отчет по мониторингу в ЕС был в декабре 2017 года. Там отметили, что в целом Украина выполняет обязательства, и оснований для приостановления безвиза не было.
Однако там отметили некоторые проблемы, которые могут вызвать проблемы в будущем. Преимущественно это требования по борьбе с коррупцией и созданию независимого антикоррупционного суда.
Однако пока, как рассказали собеседники ВВС News Украина, говорить о серьезной угрозе безвизу рано.
Платный безвиз
Еще до начала безвизового режима в Украине ходили слухи, что за безвизовые поездки в ЕС нужно будет платить чуть ли не больше, чем за визу.
Эти слухи были связаны с инициативой Евросоюза усилить безопасность при въезде в ЕС безвизовых путешественников.
Систему назвали "Европейская система авторизации информации о путешествиях".
Этот проект еще не приняли окончательно, тем не менее он уже на финальной стадии. Новые правила должны начать действовать с 2021 года.
Сначала система заработает для въезда в ЕС самолетами и кораблями, а еще позже - поездами или автотранспортом.
Вскоре граждане более 60 стран мира стран, имеющих право на безвизовые путешествия, должны будут проходить информационную авторизацию - заполнять электронную анкету с общими данными о себе.
Авторизация будет стоить 7 евро и действовать в течение трех лет или до момента окончания срока действия авторизованного паспорта.
Для абсолютного большинства заявителей авторизация пройдет быстро - не более 4 дней и с "позитивным результатом".
Если же возникнут проблемы, то вас заставят предоставить дополнительные данные. Дети до 12 лет будут проходить авторизацию бесплатно.