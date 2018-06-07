Apple блокирует отслеживание активности пользователей Facebook

Копірайт зображення AFP

В следующей версии операционных систем iOS и Mac компания Apple будет пытаться блокировать работу инструментов, которые использует Facebook для автоматического отслеживания активности своих пользователей.

"Мы положим этому конец", - заявил на конференции разработчиков компании Крейг Федериги, старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения.

И добавил, что браузер Safari теперь будет спрашивать разрешение пользователя устройства перед тем, как разрешить этой социальной сети мониторить активность.

Вероятнее всего, что это решение приведет к усилению напряженности между двумя компаниями.

Генеральный директор Apple Тим Кук и раньше называл средства Facebook "вмешательством в частную жизнь". А потом основатель Facebook Марк Цукерберг назвал это мнение "неглубоким".

На Всемирной конференции разработчиков WWDC Apple заранее сообщает о своих многомесячных планах в области программного обеспечения. Г-н Федериги рассказал, что пользователи могут даже не догадываться об этом, но их действия в интернете отслеживает Facebook.

"Все мы видели кнопки "Нравится", "Поделиться", поля для комментариев.

Оказывается, их можно использовать для того, чтобы следить за вами, нажимаете вы на них или нет".

Далее докладчик в презентации показал на экранный запрос: "Хотите ли вы разрешить Facebook.com использовать файлы куки и доступные данные во время просмотра?"

Копірайт зображення Apple Image caption На конференции Apple говорили о Facebook

"Это позволит вам решать, сохранять ли конфиденциальность своей информации", - пояснил он.

Один эксперт по кибербезопасности очень лестно отозвался о таком шаге.

"Apple внесет изменения в ядро ​​веб-обозревателя - удивительно большие изменения, гарантирующие большую конфиденциальность", - прокомментировал Кевин Бомонт.

"Обычно, если компании что-то и меняют в плане конфиденциальности, то эти изменения незначительные, пошаговые, они не вызывают больших сдвигов на рынке.

А здесь Apple позволяет пользователям увидеть, когда на сайте работает отслеживание. Собственно, сам экранный запрос как возможность узнать об этом - уже начало нового этапа".

Эксперт заметил, что компания всерьез настроена выдавать много экранных запросов - даже несмотря на то, что чрезмерное их количество может раздражать пользователя.

"Возможно, Apple делает ставку на то, что веб-сайты будут воздерживаться от трекинга активности, и пользователям не придется постоянно давать разрешение на слежку за их устройством", - добавил он.

Также, по словам представителей Apple, операционная система MacOS Mojave будет бороться с методиками "цифровых отпечатков устройств", с помощью которых рекламщики пытаются отслеживать пользователей, которые удаляют их файлы куки.

Этот метод заключается в том, чтобы идентифицировать компьютеры с установленными шрифтами и плагинами, а также другими деталями конфигурации.

Чтобы этому противостоять, Apple представит веб-страницы, на которых будет меньше детальной информации о компьютере.

"В результате ваш Mac станет похожим на любой другой Mac. Это значительно усложнит компаниям, которые собирают данные, задачу идентифицировать устройство", - пояснил г-н Федериги.

Skip Twitter post by @BenBajarin Key takeaway from WWDC today. Apple really dislikes the free service with advertising business model. — Ben Bajarin (@BenBajarin) 4 июня 2018 г.

Анализ

Копірайт зображення Reuters

Дэйв Ли, репортер по вопросам технологий в Северной Америке

Попытки Apple блокировать отслеживание данных, пока пользователь бродит по сети, больно ударят по компаниям, которые полагаются на вашу личную информацию, зарабатывая на ней свои миллиарды.

А за Apple, конечно, потянутся и другие. Поэтому, если этот ключевой тезис начнет тренд, у Facebook появятся причины для беспокойства.

Для каждой демонстрации этих новых инструментов компания использовала Facebook и Instagram (которым владеет Facebook) - в качестве примеров нежелательных программ, деятельность которых надо блокировать или хотя бы ограничивать.

Теперь вопрос в том, попытаются ли Facebook и другие рекламно-технологические компании перехитрить Apple и искать новые способы отслеживания нашей веб-активности.

Совершенствование Siri

Также компания Apple модернизировала виртуального ассистента Siri, который теперь сможет самостоятельно контролировать мобильные приложения сторонних производителей, поэтому пользователю не придется их открывать.

Новая функция "Ярлыки" позволит владельцам устройств назначать разным командам собственные кодовые фразы.

Кроме того, можно будет выбрать вариант, когда одна команда, например, "Я еду домой", запускает ряд действий.

Копірайт зображення Apple Image caption Пользователи могут установить собственные голосовые команды, чтобы контролировать различные функции сторонних приложений

Несмотря на то, что Apple одной из первых технологических компаний предложила смарт-ассистента, за последние годы Siri, по мнению многих, заметно отстает от своих конкурентов.

Кажется, что новые функции Siri - это попытка расширить возможности, не требуя при этом доступа к личным данным, как это делает Android, чтобы получить максимум пользы от работы Google Assistant.

"Голосовые ассистенты, например Siri, чрезвычайно важны, потому что они становятся орудием доступа к сервисам", - прокомментировал Бен Стэнтон, аналитик консалтингового агентства Canalys.

"В таких делах, как заказ такси, еды или пользование социальной сетью, голос имеет потенциал рано или поздно оставить далеко позади современные магазины приложений.

Копірайт зображення Apple Image caption Родители смогут увидеть, сколько времени их дети тратят на различные приложения

"Это расширяет перспективы. Вот почему в голосовых ассистентов сегодня инвестируют такие большие средства".

Базой для новой функциональности Siri стал Workflow, инструмент автоматизации, который Apple приобрела в прошлом году.

Другая важная объявленная функция iOS 12 - Time Limit (Лимит времени). Она позволит пользователям предварительно выбирать параметры времени, которое они могут потратить на пользование тем или иным приложением. А когда это время будет исчерпано, на экране появится предупреждение.

Копірайт зображення Apple Image caption Apple отдельно выделила службы Facebook на странице, где объясняется, каким образом в iOS 12 будет сокращено время, проведенное перед экраном

Взрослые смогут увеличивать себе этот период. А вот своим детям они смогут в этом препятствовать.

Skip Twitter post by @BradStone Apple's new parental monitoring tools look great and I can't wait to start constantly fighting with my kids about them. — Brad Stone (@BradStone) 4 июня 2018 г.

Также родители смогут увидеть, сколько времени их дети тратят на то или иное приложение, заблокировать доступ к пользованию в определенное время дня и ограничивать тип контента, который могут просматривать несовершеннолетние.

"Люди знают, что им нельзя много вредной пищи, но все равно едят. Так же и с телефонами: знают, что нельзя целый день смотреть на экран, но смотрят", - прокомментировал Нил Моустон из технологического консалтингового агентства Strategy Analytics.

"Поэтому производители устройств и приложений имеют обязанность: позаботиться о том, чтобы их продукты не вызвали у потребителей зависимость".

Аналогичные инструменты представила в прошлом месяце на I/O, собственной конференции разработчиков, компания Google.

Копірайт зображення Apple Image caption Пользователи теперь смогут одновременно просматривать элементы дополненной реальности на различных устройствах, как было продемонстрировано с помощью модели Lego

Другие анонсы от iOS 12:

• Мемоджи - анимированные смайлики, которые можно сделать внешне похожими на владельцев устройств, подобно технологии AR Emoji, представленной в Galaxy S9 от Samsung

• Функция Group Facetime, благодаря которой в одном аудио- или видеовызове могут принять участие до 32 человек

• Совместное использование дополненной реальности - можно пользоваться несколькими устройствами одновременно, и они будут показывать графику, добавленную к реальному миру, с разных углов обзора.

Копірайт зображення Apple Image caption Отныне в одном видеочате Facetime смогут участвовать десятки людей, и некоторые могут иметь вид анимированных смайликов

Следующая версия WatchOS, операционной системы, на которой работают смарт-часы Apple, также будет иметь новые функции.

В частности, это способность автоматически определять момент начала спортивной тренировки. И если нажать кнопку "Старт" на несколько минут позже, пользователю все равно будет засчитана вся активность.

Компания также пообещала запустить Walkie-Talkie - часовое приложение для переговоров по рации между двумя пользователями через 4G или Wi-Fi.

Впервые эту возможность анонсировали в сентябре 2014 года, но с тех пор, казалось, о ней забыли.

Для Apple TV также пообещали функцию, которой ранее заинтересовали пользователей. С Dolby Atmos совместное аудиооборудование будет иметь улучшенное объемное звучание благодаря тому, что звук будет отражаться от потолка.

Копірайт зображення Apple Image caption По словам представителей Apple, в новом темном режиме изображения становятся более выразительными

А в следующей версии Mac OS будет представлен новый режим - темный, для людей, которые любят все черное.

"Некоторые из нас захотят запустить темный режим просто потому, что он такой крутой. Эмоджи в нем выглядят круто", - заверил г-н Федериги.

Skip Twitter post by @eli_schiff Prediction: 43 designers are already writing articles about how revolutionary Dark Mode is.



(When in reality it adds unnecessary complexity and only needs to exist because all Apple UIs are blindingly white.) — Eli Schiff @ WWDC / AltConf (@eli_schiff) 4 июня 2018 г.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram