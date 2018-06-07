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"Моя мечта - вообще исчезнуть, и чтобы остались только фильмы. Мне не нравится, чтобы меня открывали, как консервную банку, и смотрели, что у меня там внутри. А пусть будет загадка! Вот была такая - и исчезла, вообще на свалку выбросили труп, ни креста, ничего. Фильмы - вот есть. Кому-то нравится, а вообще большинству - и нет".

Так о себе говорила Кира Муратова в 1997 году. Она не любила давать интервью, не видела себя нигде, кроме кино, и хотела запомниться своими фильмами.

BBC News Украина собрала ее цитаты - о творчестве, искусстве и хаосе жизни.

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О кино: "Это царство свободы"

"Я очень узкий человек, запрограммированный на кино. Я себя воспринимаю, как некий автомат, запрограммированный на кино", - рассказывала она в фильме "Кира" режиссера Владимира Непевного.

"Съемка (для меня это в любом творчестве есть) - это царство свободы, когда тебе уже дали делать, что хочешь. Я могу делать все. Здесь нет законов нравственных, нет препятствий, здесь нет чувства долга, которое давит на меня всю жизнь... Вот тут я ничего не должна - я хочу".

Муратова часто говорила, что один из ее самых любимых процессов в ее работе - монтаж: "Что касается монтажа, то без монтажа мне просто неинтересно. Вообще снимать фильм перестает быть интересным, если я его не монтирую", - говорила она в интервью ВВС в 2004 году.

"Я не просто люблю это, я это обожаю. Это то, что я люблю больше всего на свете", - рассказывала режиссер в другом интервью.

Искусство - это часть жизни. Искусство означает играть жизнь

"Что такое, в конце концов, монтаж? Это драматургия, но не драматургия слов, а драматургия кинокадров. Вы просматриваете отснятый материал бесчисленное количество раз и вдруг замечаете то, чего не замечали до сих пор. Ритм или особую черту, звук или движение, как падает свет на том или ином кадре, и внезапно этот кадр требует кадра совсем другого. Мне приходится пересматривать мой отснятый материал тысячи раз, потому что о таком невозможно заранее. Это процесс, и его ни с чем не сравнить".

Об искусстве: "Это опиум"

"Искусство - это часть жизни. Искусство значит играть жизнь. Жизнь - это игра. Когда дети играют, они говорят: ты будешь мамой, а я буду папой. Они кричат ​​друг другу: садись, ешь свой обед как должен. Они играют в жизнь. И искусство - это тоже игра в жизнь. Актеры играют, пианисты играют, мы все играем. Мы все играем в жизнь".

"Искусство вообще - это радость, отрада и опиум. Оно вообще лакирует все в принципе. Ни одно искусство, мрачное, самое ужасное, не может быть таким мрачным и таким ужасным, как жизнь, как реальность, которую оно отражает. Но отражает или вроде, или почти, или все равно гармонизируя, приукрашивая. Даже самые ужасные и трагические произведения все равно хотя бы своей формой, если они не закончены, дают отраду, удовольствие. А жизнь в таких случаях удовольствие не содержит. Это как опиум, как наркотик, как опиум для народа", - говорила она в беседе с "Эхо Москвы".

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Об одиночестве: "Это моя жизненная катастрофа"

Муратова не считала себя общительным человеком: "Я бываю очень общительной, но в принципе мне это не всегда нужно. Чаще мне нужно побыть одной".

"Одиночество - этого так не хватает, так мало. Так все время его хочется, и так его все время нет, что это просто моя жизненная катастрофа", - говорила она в 1997 году, в разгар своего творчества.

О Советском Союзе: "Нельзя было показывать смерть"

Фильмы Киры Муратовой не одобрялись в Советском Союзе. Некоторые, например, ленты "Короткие встречи" и "Долгие проводы", попали "на полку" - то есть, фактически были запрещены.

"Все мои фильмы критиковали. Их считали пессимистичными, мрачными. Они якобы искажали советскую реальность. Мои фильмы этого не делали, даже наоборот, я тогда думала и до сих пор верю, что эти фильмы - это светлые фильмы, изображающие реальность очень реалистичным и даже оптимистическим способом. "Короткие встречи" и "Долгие проводы", и "Познавая белый свет". Я никогда не понимала, что эти критики хотели от меня. В Советском Союзе вы должны были показывать, как прекрасна жизнь, что она лучше, чем где-либо в мире. Вам нельзя было показывать больницу, кладбище, вам нельзя было показывать смерть".

Украинцев так же, как и молдаван, в России считали дураками... Пришел момент, народ решил восстать и изменить свою жизнь

Об Украине: "Я на стороне этого народа"

Кира Муратова часто говорила о своей любви к Одессе - городу, в котором она не родилась, но прожила почти всю свою жизнь.

Весной 2014 года Кира Муратова дала интервью российскому изданию "Сноб". В нем она говорила о своем отношении к протестам на Майдане и украинцам.

"Я хорошо понимаю людей - их достали, их слишком долго угнетали и унижали. Украинцев так же, как и молдаван, в России считали дураками, анекдоты рассказывали об их глупости, а они улыбались - да, мы дураки. Пришел момент, народ решил восстать и изменить свою жизнь - они имели на это право. Я на стороне этого народа, мне понятно их стремление изменить систему".

О жизни и смерти: "Я - часть хаоса"

"Я вижу свое искусство как способ защититься от хаоса, иначе хаос меня задушит. Я придумываю себе интересные задания, игры, которые защищают меня от хаоса", - говорила она в 2013 году в интервью немецкому режиссеру Исе Виллинджер.

Стечения обстоятельств бывают разные, плохие, хорошие, смешные, но их нужно приветствовать - пока на это хватает сил

"Нельзя принять хаос. Хаос - это ужас существования"

"Взаимосвязь между атомами и молекулами - это основа всего. Хаос происходит оттуда. Все происходит оттуда. Все контакты и взаимодействия. Не может быть так, как в Библии: овцы и львы будут жить в гармонии друг с другом, и все будут счастливы. никогда так не будет. Ни один социализм не приведет нас к этому, ни один либерализм. Можно временно это создать. А потом вдруг придет фашизм. Были Бетховен и Бах - и потом вдруг концентрационные лагеря. Ой, как же это возможно, немцы, культурный народ? Потому что внутри это все равно есть, понимаете? Чем дольше все хорошо - тем с более разрушительной силой прорывается хаос. Это как вулкан. Иногда у меня появляются иллюзии: я другая. Да, я другая. Но потом видишь, что ты не другая. Возможно, немного менее жестокая или просто хорошо воспитанная, но на дне - я такая же, как все. Я - часть хаоса".

Кира Муратова считала, что жизнь и творчество - это совокупность стечения обстоятельств: "Стечения обстоятельств бывают разные, плохие, хорошие, смешные, но их нужно приветствовать - пока на это хватает сил. Не следует говорить: "Хватит. Этот процесс закончился. Все уже решено". Нет, не закончился. Никогда не закончится".

"Смерть - это конец. Смерть - это стечение обстоятельств, которое разрывает все на куски".