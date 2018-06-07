Рада одобрила антикоррупционный суд: почему это важно

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Новый суд будет специализироваться на делах о коррупции и финансовых махинациях

Верховная Рада после долгих споров и согласований приняла закон о создании Высшего антикоррупционного суда. Этого от Украины требовали западные партнеры и доноры.

За закон проголосовали 315 депутатов: фракции БПП, "Народный фронт" и "Самопомощь", а также группы "Воля народа" и "Возрождение".

Убеждать депутатов голосовать за проект закона в Раду пришел президент Петр Порошенко. Экс-глава правительства Арсений Яценюк приходил в Раду убеждать фракцию "Народный фронт".

"Это победа Украины, украинского народа, моя победа, победа парламента и правительства", - заявил после голосования в Раде Петр Порошенко.

Переговоры о последних важных поправках к проекту закона между украинской властью и представителями западных партнеров продолжались всю ночь на 7 июня.

Как заявила представитель президента в парламенте Ирина Луценко, компромиссное решение президент согласовал с международными партнерами в 5:00 утра.

Перед этим жесткие условия МВФ публично поддержал Государственный департамент США.

Вето преткновения

Главным камнем преткновения для создания антикоррупционного суда было предоставление решающего влияния на отбор судей международным экспертам.

Петр Порошенко в парламенте заявил, что в переговорах с международными партнерами удалось найти компромиссное решение по этому вопросу.

"Хотел бы отдельно подчеркнуть, мы его принимаем не для МВФ, как некоторые могут подумать. Мы его принимаем и не для Венецианской комиссии. Не для Совета Европы, не для ЕС или для США. Мы его принимаем для Украины", - заявил Петр Порошенко.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Петр Порошенко заявил депутатам, что проект закона согласовали с западными партнерами и он не противоречит Конституции

Международный валютный фонд настаивал, чтобы совет международных экспертов мог ветировать тех кандидатов в судьи, которые не соответствуют "критериям добропорядочности".

Украинская сторона указывала, что такое право противоречит Конституции Украины и подрывает суверенитет, а потому настаивала на компромиссной формулировке о праве вето на кандидатов.

Важнейшая поправка

Верховная Рада две пленарные недели рассматривала около двух тысяч поправок к проекту, а потому профильный комитет должен был согласовать окончательный текст до финального голосования.

Кроме того, комитет должен был внести в проект закона формулировку поправки относительно фактического "права вето", которое согласовала Украина с МВФ.

Утром 7 июня депутат Мустафа Найем сообщил о сути компромисса вокруг законопроекта об антикоррупционном суде.

По его словам, совет международных экспертов таки сможет накладывать фактическое "вето" на кандидатов в судьи антикоррупционного суда, которых будут назначать Высшая квалификационная комиссия судей.

Ранее украинская сторона настаивала, что ВККС сможет нивелировать это "вето" международных экспертов двумя третями своего состава.

Однако во время переговоров пришли к компромиссу, что самостоятельно Высшая квалификационная комиссия судей это "вето" преодолеть не сможет.

Изменить решение международных экспертов сможет совместная комиссия совета международных экспертов и ВККС. Причем решение этой совместной комиссии должно поддержать не менее половины международных экспертов.

Судьями могут быть исключительно граждане Украины, которые будут отвечать ряду профессиональных требований.

Копірайт зображення NABU Image caption НАБУ будет расследовать дела, а антикоррупционный суд их рассматривать

Совет международных экспертов будет состоять из 6 членов, а ВККС - из 16 членов. Поэтому, фактически, большинство членов совета международных экспертов сможет блокировать прохождение "нечестных" кандидатов, не отвечающие критериям добропорядочности.

Член рабочей группы по антикоррупционному суду Георгий Вашадзе, который участвовал в согласовании поправок между властью Украины и западными партнерами, подтвердил, что международные партнеры согласились на компромисс.

Новый суд

Антикоррупционный суд будет рассматривать коррупционные дела, которые будет расследовать Национальное антикоррупционное бюро. Суд будет рассматривать дела по существу, а также будет апелляционной инстанцией.

Фактически в Украине создается независимая от власти и поддерживаемая западными партнерами антикоррупционная вертикаль - НАБУ расследует дела, а антикоррупционный суд их будет рассматривать.

Многие политики и депутаты остерегались, что такая неподконтрольная власти вертикаль может в будущем наказать их самих.

"Часть противников суда - это те, кто считает, что НАБУ и антикоррупционный суд могут посадить любого, независимо от того, виновен человек или не виновен", - рассказывал депутат Вадим Денисенко.

Копірайт зображення SSU.gov.ua Image caption Антикоррупционный суд будет рассматривать дела о коррупции на самом высоком уровне

Несмотря на то, что президент поддерживал создание суда, именно часть депутатов от БПП выступали против принятия закона.

Создание антикоррупционного суда является требованием к Украине со стороны западных партнеров и Международного валютного фонда, в том числе и для получения следующих траншей кредитов и финансовой помощи.

Уже в этом году Украина планировала получить от МВФ до 2 миллиардов долларов.

Европейский Союз также привязал к созданию антикоррупционного суда предоставление миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Без этих средств, как отмечали эксперты, правительство может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами в конце года.

Назначение судей

Проект закона предусматривает, что судей антикоррупционного суда будут выбирать на открытом конкурсе.

Похожую процедуру проходили вновь избранные судьи Верховного суда.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Кто будет иметь решающий голос при отборе судей - таким был главный спор при создании антикоррупционного суда

Судьей антикоррупционного суда может быть кандидат не моложе 35 лет с большим опытом работы в юридической сфере.

Кандидат на должность судьи должен соответствовать нескольким критериям: стаж работы судьей не менее пяти лет, или научная степень в области права и стаж работы в сфере права не менее семи лет, или адвокатский опыт не менее семи лет.

Во время переговоров с международными партнерами в проект закона внесли поправки, которые несколько облегчили условия для кандидатов, а также ускорили процедуру создания суда.

В прошлом году при создании нового Верховного суда общественный совет добропорядочности, который работал при поддержке западных партнеров, также давал свои выводы относительно кандидатов.

Однако ВККС могла легко игнорировать негативные выводы и делала это, поэтому ко многим судьям Верховного суда у экспертов и западных партнеров были определенные претензии.

При создании антикоррупционного суда западные партнеры Украины решили убрать такую ​​возможность.

Давнее обещание

Украинские власти обещали создать этот суд еще в начале лета 2017 года.

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Руководитель МВФ Кристин Лагард и Петр Порошенко

Верховная Рада никак не могла отозвать старый проект закона об антикоррупционном суде, таким образом блокируя внесение президентом собственного проекта. За это решение не голосовала значительная часть президентской фракции БПП.

Согласно рекомендациям Венецианской комиссии, именно президент должен подать согласованный проект создания суда.

Президент внес свой проект закона о создании антикоррупционного суд еще в декабре 2017 года, впоследствии депутаты одобрили его в первом чтении, однако подали к нему около двух тысяч поправок.

Поэтому рассмотрение закона затянулось на несколько пленарных недель, параллельно с этим продолжались переговоры с западными партнерами об окончательных формулировках закона.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман даже заявил, что уйдет в отставку, если парламент не примет закон об антикоррупционном суде.

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