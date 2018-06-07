Как судят за убийство Олеся Бузины?
Следствие и суд по делу об убийстве публициста Олеся Бузины продолжаются более трех лет, но процесс еще не дошел до рассмотрения дела по существу.
7 июня состоялось очередное подготовительное заседание, на котором дело начали слушать заново - из-за замены одного из судей процесс пришлось начинать сначала.
- Суд начинает процесс по убийству Бузины: подробности дела
- Резонансные убийства в Украине за три года
При этом и адвокаты семьи Бузины, и обвиняемые сетуют, что суд затягивается.
BBC News Украина пообщалась с обеими сторонами процесса.
Убийство и подозреваемые
Публициста и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года во время пробежки возле его дома в Киеве.
Из-за противоречивых взглядов погибшего и его регулярного участия в российских ток-шоу эта смерть вызвала большой резонанс и противоположные версии относительно возможных убийц - от радикалов-националистов до "руки Кремля" и спецслужб то ли Украины, то ли России.
В результате через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что "убийство Олеся Бузины раскрыто", а подозреваемые задержаны.
Ими оказались двое приближенных к националистической группе С14 людей, которые входили также в подразделения АТО: Андрей Медведько (служил в спецбатальоне "Киев-2" и "Гарпун") и Денис Полищук (входил в состав 54-го разведбата).
По словам Арсена Авакова, правоохранители обнаружили возле места убийства автомобиль и другие доказательства, а причастность к ним задержанных установила ДНК-экспертиза.
Впоследствии эту экспертизу пришлось повторять, вследствие чего Медведько и Полищук заявили, что правоохранители брали образцы силой и избили их.
Самих подозреваемых сначала держали под стражей, затем позволили возможность залога (и Денис Полищук ею воспользовался), затем залог отменили (Полищук вернулся в изолятор), а потом их выпустили под круглосуточный домашний арест, который впоследствии сократили до ночного.
Сейчас, как рассказали Денис Полищук и Андрей Медведько BBC News Украина, никаких мер пресечения в их отношении нет, поскольку следователи и прокуроры не смогли обосновать необходимость каких-либо ограничений.
Оба работают и говорят, что занимаются общественной деятельностью.
Свою вину отрицают, а всю ситуацию связывают с давлением со стороны "старых кадров" среди правоохранителей.
"За несколько месяцев до ареста определенные представители силовых структур передавали нам: Майдан - это все хорошо, но мы никуда не ушли, мы все помним и будем вас закрывать", - делится своей версией Андрей Медведько, однако добавляет, что пока раскрывать ее полностью не будет.
В МВД такие упреки отрицают.
"Эти ребята находятся в системном противостоянии с национальной полицией еще с тех времен, когда их друзья были заподозрены в убийстве Бузины. Они это восприняли как наезд на свое неформальное образование", - рассказывал BBC News Украина представитель МВД Артем Шевченко в разговоре об С14.
Затягивание процесса?
Последние заседания по делу Бузины происходили раз в месяц или несколько месяцев.
Так, например, предыдущее краткое рассмотрение было в начале мая, до этого - в апреле, а перед этим - в феврале.
Адвокат матери Олеся Бузины Артем Захаров в беседе с BBC News Украина говорит, что его сторона считает - весь процесс сознательно затягивается.
"У нас были претензии к государству относительно того, как расследовалось дело, и по этому поводу представлено и рассматривается заявление в Европейский суд по правам человека", - говорит юрист.
По его словам, досудебное расследование длилось почти три года, а само дело даже передавали в Одессу - когда тамошним прокурором и одновременно заместителем генпрокурора был Давид Сакварелидзе.
В итоге дело вернули в Киев, но два месяца было потеряно, говорит Артем Захаров.
Прокуратура такие обвинения отрицает и настаивает, что весь процесс продвигается с нормальной скоростью.
Недавно генпрокурор Юрий Луценко вспомнил это дело как пример того, что правоохранителям удалось достичь прогресса: "Убийство Бузины - обвиняемые находятся в суде".
В то же время Артем Захаров говорит, что рассмотрение затягивается еще и защитой Медведько и Полищука: "Потерпевшая (мать Олеся Бузины. - Ред.) считает, что сторона обвиняемых затягивает процесс ... Наверное, это такая стратегия".
Это, по его словам, проявляется в сотнях поданных жалоб, которые иногда повторяются, а также попытках отвести судей.
Сами Полищук с Медведько любые попытки торможения суда отрицают.
"Наша сторона никоим образом не затягивает процесс. Мы делаем все, чтобы его ускорить, так быть в статусе подсудимого очень неудобно", - уверяет Андрей Медведько.
А жалобы он объясняет многочисленными нарушениями судебного процесса, которые могут поставить под сомнение его результаты.
"Выполняем все процессуальные нормы, приходим на каждое заседание ... Как-никак, приговор по статье предусматривает от 10 до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы", - добавляет Денис Полищук.
Что касается доказательств против них, то, как формулирует Артем Захаров, их хватает: "Там есть вопросы, которые свидетельствуют, что дело должно рассматриваться в суде".
Это подтверждает и прокурор по делу Александр Жила: "Сторона обвинения считает доказательства вины Медведько и Полищука достаточными для рассмотрения в суде".
Второе дело
Артем Захаров также рассказал, что существует второе дело, которое, по его словам, призвано установить "заказчиков и организаторов" убийства Олеся Бузины.
Это дело выделили из процесса против Медведько и Полищука.
"Но оно просто не расследуется. Фигурантов нет", - сетует адвокат матери убитого публициста.
В прокуратуре говорят, что такое дело действительно расследуется, однако касается оно скорее возможных сообщников Андрея Медведько и Дениса Полищука.
Передавать в суд его пока рано, отмечают там.
Суд присяжных
Защита Медведько и Полищука настояла, чтобы их судила не коллегия судей - "судебная тройка" - а суд присяжных.
"Мы требуем, чтобы нас судил суд присяжных - народ Украины и именем Украины", - пояснил в беседе с BBC News Украина Денис Полищук.
В конце концов, суд к этому прислушался и 15 июня обвинительный акт будет рассматривать уже новая коллегия, в которую войдут два обычных судьи и трое присяжных, которых выберет автоматизированная система.