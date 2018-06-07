Как судят за убийство Олеся Бузины?

Image caption Андрей Медведько и Денис Полищук - официально обвиняемые по делу об убийстве Олеся Бузины. Сами они обвинения отвергают

Следствие и суд по делу об убийстве публициста Олеся Бузины продолжаются более трех лет, но процесс еще не дошел до рассмотрения дела по существу.

7 июня состоялось очередное подготовительное заседание, на котором дело начали слушать заново - из-за замены одного из судей процесс пришлось начинать сначала.

При этом и адвокаты семьи Бузины, и обвиняемые сетуют, что суд затягивается.

BBC News Украина пообщалась с обеими сторонами процесса.

Убийство и подозреваемые

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Публициста и бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" Олеся Бузину застрелили 16 апреля 2015 года во время пробежки возле его дома в Киеве.

Из-за противоречивых взглядов погибшего и его регулярного участия в российских ток-шоу эта смерть вызвала большой резонанс и противоположные версии относительно возможных убийц - от радикалов-националистов до "руки Кремля" и спецслужб то ли Украины, то ли России.

В результате через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что "убийство Олеся Бузины раскрыто", а подозреваемые задержаны.

Ими оказались двое приближенных к националистической группе С14 людей, которые входили также в подразделения АТО: Андрей Медведько (служил в спецбатальоне "Киев-2" и "Гарпун") и Денис Полищук (входил в состав 54-го разведбата).

По словам Арсена Авакова, правоохранители обнаружили возле места убийства автомобиль и другие доказательства, а причастность к ним задержанных установила ДНК-экспертиза.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Мать - Валентина Павловна Бузина - просит все стороны не затягивать судебный процесс

Впоследствии эту экспертизу пришлось повторять, вследствие чего Медведько и Полищук заявили, что правоохранители брали образцы силой и избили их.

Самих подозреваемых сначала держали под стражей, затем позволили возможность залога (и Денис Полищук ею воспользовался), затем залог отменили (Полищук вернулся в изолятор), а потом их выпустили под круглосуточный домашний арест, который впоследствии сократили до ночного.

Сейчас, как рассказали Денис Полищук и Андрей Медведько BBC News Украина, никаких мер пресечения в их отношении нет, поскольку следователи и прокуроры не смогли обосновать необходимость каких-либо ограничений.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Андрей Медведько во время заседания по избранию меры пресечения в Шевченковском районном суде, в Киеве, 18 июня 2015 года

Оба работают и говорят, что занимаются общественной деятельностью.

Свою вину отрицают, а всю ситуацию связывают с давлением со стороны "старых кадров" среди правоохранителей.

"За несколько месяцев до ареста определенные представители силовых структур передавали нам: Майдан - это все хорошо, но мы никуда не ушли, мы все помним и будем вас закрывать", - делится своей версией Андрей Медведько, однако добавляет, что пока раскрывать ее полностью не будет.

В МВД такие упреки отрицают.

"Эти ребята находятся в системном противостоянии с национальной полицией еще с тех времен, когда их друзья были заподозрены в убийстве Бузины. Они это восприняли как наезд на свое неформальное образование", - рассказывал BBC News Украина представитель МВД Артем Шевченко в разговоре об С14.

Затягивание процесса?

Image caption Адвокат Артем Захаров и мать Олеся Бузины Валентина Павловна

Последние заседания по делу Бузины происходили раз в месяц или несколько месяцев.

Так, например, предыдущее краткое рассмотрение было в начале мая, до этого - в апреле, а перед этим - в феврале.

Адвокат матери Олеся Бузины Артем Захаров в беседе с BBC News Украина говорит, что его сторона считает - весь процесс сознательно затягивается.

"У нас были претензии к государству относительно того, как расследовалось дело, и по этому поводу представлено ​​и рассматривается заявление в Европейский суд по правам человека", - говорит юрист.

По его словам, досудебное расследование длилось почти три года, а само дело даже передавали в Одессу - когда тамошним прокурором и одновременно заместителем генпрокурора был Давид Сакварелидзе.

В итоге дело вернули в Киев, но два месяца было потеряно, говорит Артем Захаров.

Прокуратура такие обвинения отрицает и настаивает, что весь процесс продвигается с нормальной скоростью.

Копірайт зображення Facebook Дениса Поліщука Image caption Медведько и Полищук входили в подразделения, которые принимали участие в АТО, но впоследствии оттуда уволились

Недавно генпрокурор Юрий Луценко вспомнил это дело как пример того, что правоохранителям удалось достичь прогресса: "Убийство Бузины - обвиняемые находятся в суде".

В то же время Артем Захаров говорит, что рассмотрение затягивается еще и защитой Медведько и Полищука: "Потерпевшая (мать Олеся Бузины. - Ред.) считает, что сторона обвиняемых затягивает процесс ... Наверное, это такая стратегия".

Это, по его словам, проявляется в сотнях поданных жалоб, которые иногда повторяются, а также попытках отвести судей.

Сами Полищук с Медведько любые попытки торможения суда отрицают.

"Наша сторона никоим образом не затягивает процесс. Мы делаем все, чтобы его ускорить, так быть в статусе подсудимого очень неудобно", - уверяет Андрей Медведько.

А жалобы он объясняет многочисленными нарушениями судебного процесса, которые могут поставить под сомнение его результаты.

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Защита Медведько и Полищука заявляет о многочисленных нарушениях в судебном процессе, что может быть основанием для апелляций по его завершению

"Выполняем все процессуальные нормы, приходим на каждое заседание ... Как-никак, приговор по статье предусматривает от 10 до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы", - добавляет Денис Полищук.

Что касается доказательств против них, то, как формулирует Артем Захаров, их хватает: "Там есть вопросы, которые свидетельствуют, что дело должно рассматриваться в суде".

Это подтверждает и прокурор по делу Александр Жила: "Сторона обвинения считает доказательства вины Медведько и Полищука достаточными для рассмотрения в суде".

Второе дело

Копірайт зображення УНІАН Image caption Задержание Медведько и Полищука в 2015 году вызвало акции в их поддержку в разных городах Украины. Сейчас на судебные заседания по их делу также приходят представители правых организаций. Оппоненты называют это давлением на суд

Артем Захаров также рассказал, что существует второе дело, которое, по его словам, призвано установить "заказчиков и организаторов" убийства Олеся Бузины.

Это дело выделили из процесса против Медведько и Полищука.

"Но оно просто не расследуется. Фигурантов нет", - сетует адвокат матери убитого публициста.

В прокуратуре говорят, что такое дело действительно расследуется, однако касается оно скорее возможных сообщников Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Передавать в суд его пока рано, отмечают там.

Суд присяжных

Image caption Состав коллегии судей изменился из-за того, что один из судей ушел в отставку

Защита Медведько и Полищука настояла, чтобы их судила не коллегия судей - "судебная тройка" - а суд присяжных.

"Мы требуем, чтобы нас судил суд присяжных - народ Украины и именем Украины", - пояснил в беседе с BBC News Украина Денис Полищук.

В конце концов, суд к этому прислушался и 15 июня обвинительный акт будет рассматривать уже новая коллегия, в которую войдут два обычных судьи и трое присяжных, которых выберет автоматизированная система.

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