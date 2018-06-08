"Хронопитание": когда и сколько мы едим и как это влияет на здоровье?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стоит ли нам есть раньше, чтобы быть здоровыми?

Нас уже неоднократно предупреждали об опасностях для здоровья, угрожающих людям, которые живут не по своим биологическим часам. Правильно ли мы едим согласно нашим циркадным ритмам, и может ли изменение пищевых привычек улучшить здоровье и помочь похудеть?

Завтракай как король

Что вы ели сегодня утром на завтрак?

Скорее всего, не стейк с картофелем, цыпленка карри или что-нибудь другое, что вы, как правило, едите на обед.

Однако некоторые ученые считают, что потреблять большую часть наших ежедневных калорий раньше - и вообще сместить приемы пищи на более раннее время - полезно для нашего здоровья.

Одно из исследований выявило, что женщины, которые пытаются похудеть, теряют больше веса, если обедают раньше, тогда как другое исследование связало поздние завтраки с более высоким индексом массы тела.

"Есть старая поговорка: завтракай как король, обедай как принц и ужинай как нищий, и я думаю, что в этом есть доля правды", - говорит доктор Герда Пот, приглашенный лектор по трофологии в Королевском колледже Лондона.

Сейчас ученые пытаются узнать больше о том, что стоит за этими результатами, и изучают связь между едой и нашими биологическими часами, получившую название "хронопитание", в поиске ответов.

Когда вы едите

Вам может показаться, что биологические часы - это определенный механизм, определяющий, когда нам надо спать.

Но на самом деле часы есть буквально в каждой клетке тела.

Они помогают нам выполнять ежедневные задачи, например, просыпаться утром, регулируют артериальное давление, температуру тела, уровень гормонов и тому подобное.

Теперь специалисты пытаются выяснить, естественны или нет для наших внутренних ритмов наши пищевые привычки - в частности нерегулярное питание или слишком поздние ужины.

Доктор Пот, изучающая хронопитание, говорит: "У нас есть часы, которые определяют, что каждые 24 часа для каждого метаболического процесса - оптимальное время".

"Это говорит о том, что есть много вечером - это, с точки зрения метаболизма, не совсем правильно, ведь ваше тело уже готовится к ночи", - добавляет она.

Доктор Джонатан Джонстон, преподаватель хронобиологии и интегративной физиологии в Университете Суррея, отмечает, что, хотя исследования и показывают, что наш организм не очень хорошо переваривает пищу вечером, до сих пор не понятно, почему так происходит.

Одна теория состоит в том, что это связано со способностью организма тратить энергию.

Есть определенные предварительные свидетельства того, что большая часть энергии, идущей на переваривание пищи, используется утром, поэтому на вечер ее остается меньше, говорит д-р Джонстон.

Должное понимание связи между тем, когда мы едим, и нашим здоровье - очень важно, считает он, так как это может существенно помочь в борьбе с эпидемией ожирения.

"Если мы сможем дать совет: "На самом деле, не обязательно так сильно менять то, что вы едите, если вы измените то, когда вы едите", это маленькое изменение может стать очень важной частью улучшения здоровья", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Прием пищи в фиксированное время может помочь людям с нарушением биологических часов - например, тем, кто работает посменно

Кроме того, время наших приемов пищи также может иметь последствия для людей с нарушениями биологических часов, например, для тех, кто работает посменно. А они, по оценкам, составляют около 20% рабочей силы, говорит д-р Джонстон.

Исследования на животных показали, что приемы пищи в определенные часы может помочь восстановить циркадные ритмы, и сейчас исследователи изучают, касается ли это также и людей.

В ходе исследования 10 мужчин д-р Джонстон выяснил, что задержка времени приема пищи на 5 часов явно сместила биологический маркер их внутренних часов.

Хотя это было небольшое исследование, д-р Джонстон говорит, что оно позволяет предположить, что прием пищи в определенное время может стать частью стратегии, которая поможет людям с нарушениями биологических часов, что, как оказалось, особенно вредно для здоровья.

Все больше вопросов

Так стоит ли нам всем начать есть раньше?

Эксперты говорят, что есть много вопросов, которые до сих пор требуют ответа.

Например, в какое время лучше поесть, а когда лучше избежать пищи?

Как это зависит от индивидуальных биологических часов - утреннего жаворонка, ночной совы или тех, кто по своим биологическим ритмам находится где-то посередине?

И есть ли продукты, которых стоит избегать в определенные часы?

Как д-р Джонстон, так и д-р Пот говорят, что доказательства свидетельствуют, что мы должны потреблять больше калорий как можно раньше - например, сделав обед главной трапезой.

Однако профессор Александра Джонстоун, диетолог, которая сейчас начала заниматься хронопитанием, относится к этому с осторожностью.

По ее словам, хотя и существуют исследования, которые показывают, что перенос приемов пищи на более раннее время может улучшить наше здоровье, она хочет видеть более четкие объяснения, почему так происходит.

Но она надеется, что будущие исследования дадут ответ на этот вопрос, и тогда можно будет давать людям более четкие советы по питанию.

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