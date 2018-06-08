Ученые НАСА нашли возможные следы органической жизни на Марсе

Копірайт зображення NASA/JPL-CALTECH/MSSS Image caption На борту марсохода "Кьюриосити" - лаборатория, которая измеряет химический состав атмосферы

Ученые нашли новые свидетельства органических соединений на Марсе - это должно помочь понять, действительно ли на этой планете когда-то была жизнь. А может быть, она и до сих пор там есть?

Марсоход "Кьюриосити" обнаружил несколько типов органических молекул, когда взял образцы со дна древнего озера на глубине нескольких сантиметров.

В НАСА говорят, что в будущем, если копнуть глубже, возможно, удастся найти еще более сложные органические соединения - такие, например, которые есть в живых организмах.

Если бы на Марсе существовала жизнь, то наличие таких органических соединений, которые нашел марсоход, было бы неизбежно. Но проблема их поиска заключается в том, что на поверхности планеты радиация мгновенно их расщепляет.

Возможности "Кьюриосити" ограничены - он не может копать глубже нескольких сантиметров. Но через три года на Марс прибудет марсоход Европейского космического агентства, который сможет брать образцы с глубины до двух метров.

Новые находки НАСА опубликованы в двух статьях для журнала Science. А еще в одной статье ученые рассказали, что концентрация газа метана в атмосфере Марса меняется со сменой времени года.

Эта находка также важна - она ​​может помочь установить источники метана на планете.

На Земле метан, в основном, производится органической жизнью - из заболоченных угодий, рисовых полей и крупного рогатого скота.

Пока невозможно напрямую связать метан на Марсе с органической жизнью, однако сезонные изменения в его концентрации исключают некоторые геологические источники его наличия в атмосфере.

"Впервые в истории измерений уровней метана на Марсе мы получили нечто повторяющееся", - заявил ученый НАСА Крис Уэбстер.

"Это все равно, что пытаться найти поломку в автомобиле. Если это что-то прерывистое - вы никогда это не найдете, но если сможете обнаружить какую-то повторяемость, то есть шанс понять, что происходит", - заявил он BBC News.

Image caption На Земле подземный метан может храниться в "горючем льду". А на Марсе?

Метан в атмосфере Марса захватывает воображение. Этот газ сам по себе - нестойкий, поэтому его наличие в атмосфере планеты указывает на то, что есть какой-то постоянный его источник. Поэтому, учитывая связь метана с органической жизнью на Земле, ученым очень важно найти разгадку этой тайны.

"Кьюриосити" искал метан с тех пор, как приземлился на Марс в 2012 году, а также измерял его динамику.

Он выяснил, что концентрация этого газа на Марсе в разы ниже, чем на Земле, однако она также уменьшается зимой и увеличивается летом. Лучшее объяснение этому, которое нашли в НАСА, - что метан попадает в атмосферу из-под поверхности, возможно, подземных ледников, которые нагреваются и испаряются с ростом температуры на поверхности.

Точно установить происхождение метана пока невозможно - однако ученые уже могут полностью вычеркнуть одно из своих предположений: что он попадает в атмосферу из обогащенных углеродом (то есть органических) молекул, попавших на поверхность Марса вместе с метеоритами.

По словам доктора Уэбстера, изменений объемов ультрафиолета, существующих из-за смены сезонов, недостаточно, чтобы привести к таким изменениям в концентрации метана, которые зафиксировал "Кьюриосити".

"Мы знаем, что увеличение интенсивности солнечного света летом может привести к 20% увеличению концентрации метана, однако здесь мы видим увеличение концентрации в несколько раз", - пояснил он.

Копірайт зображення ESA Image caption Европейское космическое агентство запусило на орбиту Марса новый модуль, который поможет определить источники выбросов метана

Все это оставляет открытым вопрос: откуда происходят эти выбросы метана на Марсе? Из какого-то геохимического процесса под поверхностью или это результат жизнедеятельности каких-то микробных форм? Это метан, появившийся недавно, или это - запасы каких-то старых химических процессов?

"Сейчас мы не можем это узнать. Но важно, что мы не можем исключить и биологическое происхождение", - сказал д-р Уэбстер BBC News.

Над загадкой работает еще одна команда - из Европейского космического агентства, которое запустило вокруг орбиты Марса свой модуль. Он тоже ищет метан в атмосфере и может определить места, где этот газ выбрасывается в больших количествах.

Если такие места найти - какая-то из будущих миссий на Марс может посетить их и проверить, тот ли это тип CH₄, который обычно ассоциируют с органической жизнью. На Земле органика предпочитает более легкую форму атома углерода при создании молекулы.

Большие молекулы

"Кьюриосити" сделал свои последние находки - органические соединения - внутри скал в кратере Гейл. Как и метан, они не указывают направления на наличие жизни, но жизнь точно не может существовать без таких молекул - хороший пример этому ДНК и белки.

Поэтому эти находки и вызывают так много интереса - ведь они могут помочь подтвердить наличие жизни на Марсе, пусть даже в прошлом.

Ранее команда НАСА сообщала, что "Кьюриосити" находил простые карбоновые соединения - названные хлорированными углеводородами из-за наличия атомов хлора в углеводородных структурах.

Те же соединения, что найдены "Кьюриосити" в глинистых породах возрастом в 3 млрд лет на дне древнего озера, - более сложные и разнообразные.

В некоторых структурах некоторых из них есть сера; это важно, потому что сера помогает в сохранении таких соединений.

Команда НАСА надеется, что если молекулы, которые нашел марсоход, это только части еще больших структур, - то следующим космическим миссиям, возможно, удастся больше углубиться в грунт и найти их.

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