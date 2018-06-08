Почему в Украине громят таборы ромов?

Копірайт зображення С14 Image caption Стихийные цыганские поселения недавно стали объектом усиленного внимания радикальных групп в Украине

Волна уничтожения стихийных цыганских таборов с весны охватила различные регионы Украины - от Киева до Тернополя и Львова.

Правозащитники, полиция обещают жесткую реакцию, а радикальные группы оправдываются - они действуют там, где не действуют официальные инстанции.

BBC News Украина подготовила обзор обо всех недавних погромах цыганских таборов.

На Лысой горе в Киеве

Первым из серии конфликтов вокруг стихийных цыганских поселений ( "таборов") стал погром на Лысой горе в Киеве в конце апреля.

Перед этим в соцсетях продолжались дискуссии о массовом приезде ромов из Закарпатья в столицу на майские праздники.

21 апреля представитель С14 Сергей Мазур разместил в Facebook фото с горящими палатками с подписью "Ци... ан на Лысой горе больше нет".

Копірайт зображення С14 Image caption О сожжении палаток в поселении ромов 21 апреля сообщили представители националистической организации С14

По его словам, жители табора "не выполнили требование" покинуть это место, поэтому по ним предприняли соответствующие действия.

Само поселение там находилось незаконно и, по словам правых активистов, правоохранители на это не реагировали.

"Вчера они (ромы. - Ред.) не выполнили требование, лишь часть их покинула табор в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории", - отметил Сергей Мазур, без уточнения аргументов.

"Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", - добавил он.

Но позже появилось видео, на котором видно, как группа мужчин бежит за цыганами, среди которых женщины и дети. Нападавшие при этом использовали газовые баллончики.

Полиция открыла производство по двум статьям: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности и хулиганство.

Подо Львовом

9 мая сожгли цыганский табор в поселке Рудное подо Львовом.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на местных общественных активистов.

"В пожаре сгорело все имущество цыган, которые были вынуждены покинуть поселение", - написала она в Facebook.

Полиция возбудила дело по статье о хулиганстве и начала устанавливать причастных.

Людмила Денисова тогда заметила, что это уже второй подобный случай "на почве нетерпимости в отношении представителей цыганского национального меньшинства" и призвала правоохранителей обратить особое внимание на проблему и не допустить повторения таких случаев.

Однако на этом они не прекратились.

Под Тернополем

Копірайт зображення Отдел коммуникации полиции Тернопольской области

22 мая группа людей - более десяти человек - с битами напала на цыганский табор под Тернополем в поселке Большая Березовица.

"В таборе жили как взрослые, так и дети. На момент нападения там находилось семеро взрослых и 15 детей. В областной центр они приехали из Закарпатской области. На жизнь зарабатывали сбором и сдачей металлолома", - сообщили тогда в полиции.

Ромы заявили, что нападавшие "стреляли, кричали и пытались их избить", поэтому им пришлось бежать.

Во время столкновения загорелись палатки.

Впоследствии на месте происшествия обнаружили четыре гильзы, как предположили в полиции, от пневматического оружия.

Копірайт зображення Відділ комунікації поліції Тернопільщини

За медицинской помощью никто не обращался.

Тогда полиция задержала группу нападавших, по данным местных СМИ - 12 человек.

Начали расследование по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или другого оружия.

"Полиция рассматривает несколько версий данного события. В первую очередь - это конфликт между местным населением и цыганами, потому что накануне были жалобы на негативное поведение цыганской общины на Тернопольщине", - отметили в тамошней полиции.

На этот случай отреагировал также председатель Нацполиции Украины Сергей Князев: "Подобные хулиганские проявления будут жестко пресекаться. Виновные лица будут привлечены к ответственности независимо от взглядов и принадлежности к каким-либо организациям."

Национальний парк "Голосеевский" (Святошинский район Киева)

Копірайт зображення Facebook Олександра Соколенка

Последний случай вокруг цыганских таборов снова касается столицы.

Ему предшествовало опубликованное видео одного из сотрудников национального парка "Голосеевский" (той его части, что в Святошинском районе Киева) о том, что цыгане незаконно там поселились, повредили и засорили ландшафт.

На видео также видно, как жители незаконного табора пытаются выгнать представителей парка и бросают в них различные предметы.

7 июня после "профилактических мер" со стороны полиции, цыгане покинули поселение.

По данным правоохранителей, в стихийном таборе проживали около полусотни человек, и именно они вызвали полицию из-за того, что почувствовали себя в опасности.

"Представители поселения попросили обеспечить правопорядок, пока они соберут свои вещи и уедут домой. Поэтому, когда на место приехали около 50 активистов, полиция не допустила никаких нарушений и конфликтов", - говорилось в сообщении полиции.

Однако позже представители "Нацдружин" все же демонтировали все незаконные конструкции там.

Они опубликовали видео, на котором видно, что лагерь пуст, но в нем оставались несколько женщин, которым авторы в грубой форме посоветовали "грузиться и уезжать".

Также на ролике видны люди, которых называют "представителями лесхоза".

Впоследствии полиция заявила, что "группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами ... разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию".

Правоохранители добавили, что в результате таких действий никто не пострадал.

В то же время в полиции возбудили дело по статье о хулиганстве и пообещали установить и привлечь к ответственности всех "активных участников".

Безнаказанность?

Копірайт зображення "Національні дружини" Image caption На видео из Голосеевского парка - несколько десятков человек с топорами и молотами, которые крушат остатки стихийного цыганского табора

По данным последней переписи, которая состоялась еще в 2001 году, количество ромов в Украине - почти 48 тысяч. Они в основном проживают в Закарпатской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областях.

Правозащитники считают, что агрессию против цыган порождает безнаказанность радикалов за предыдущие нападения.

"Причина увеличения количества таких нападений заключается в тотальной безнаказанности в Украине по совершенно разным вопросам: от резонансных преступлений во время Майдана и до более локальных событий", - рассказывает пресс-секретарь Amnesty International Украина Мария Гурьева.

"За последние полгода мы зафиксировали более 300 нападений на активистов за права женщин, представителей ЛГБТ-движения, писателей, поэтов, цыганские семьи. Из этого числа только одно дело находится в суде - о нападении на "Фестиваль равенства" в Запорожье", - добавляет она в беседе с BBC News Украина.

По ее данным, по уничтожению табора на Лысой горе пока только "проходят допросы".

В группе С14 подтвердили BBC News Украина, что повестки на эти допросы получили многие люди, связанные с организацией.

"Видим, что правоохранительные органы могут действовать, но на практике это почти никогда не происходит. Поэтому радикальные группировки чувствуют свою безнаказанность", - считает Мария Гурьева.

Она также отмечает - по отношению к ромам среди украинцев в целом существует предвзятое отношение.

"Когда вопрос заходит о ромах, то многие украинцы занимают преувеличенно агрессивную позицию. Такое отношение активно подпитывается радикальными группировками, вплоть до прямого разжигания межэтнической вражды", - говорит правозащитница и предполагает, что радикалы могут использовать подобные страхи для манипуляций в собственных целях.

По ее словам, рядовые граждане на самом деле мало знают о реальной жизни цыганских общин: "В большинстве они собирают и сортируют мусор, ищут металл и, в принципе, никаких преступлений не совершают. Да, они живут в бедности, но это не повод на них нападать".

Мария Гурьева признает, "есть разные ромы", в том числе и те, которые совершают преступления - действия конкретно таких людей должна расследовать полиция.

"Но наказывать большие группы людей за преступления, совершенные отдельными индивидами, очень неправильно", - отмечает представитель Amnesty International Украина.

Она также считает, что в ситуации с уничтожением таборов ромов многих украинцев больше беспокоят поступки радикальных групп: "Людей пугают такие неконтролируемые и грубые действия радикалов. Это пугает больше, чем какой-то цыганский табор в лесу".

Обратили внимание?

Копірайт зображення Facebook Mitya Gerasimov Image caption Представитель "Нацкорпуса" отрицает причастность организации к этим листовкам

Представители радикальных групп оправдывают свои действия тем, что вынуждены ликвидировать незаконные поселения, ведь этого не делают официальные инстанции.

"Когда полиция не справляется, "Национальные дружины" берут ситуацию под свой контроль", - говорилось в сообщении движения накануне событий в Голосеевском парке.

Один из лидеров группы С14 Евгений Карась рассказал BBC News Украина, что считает - таким образом они на самом деле привлекли внимание к проблеме незаконных действий цыган.

"Есть определенная этническая группировка, которая, пользуясь своим самоэтническим признаком - что они якобы являются этническим меньшинством - полностью безнаказанна со стороны правоохранителей. Если люди просто боятся их появления на улице - это не нормально", - считает он.

По его словам, конфликты вокруг таборов "привлекли внимание к этой проблеме".

"Сейчас полиции придется реагировать на заявления сотен людей, которые стали жертвами краж и мошенничества", - добавляет Евгений Карась.

В то же время в соцсетях появилось фото листовок с символикой "Нацкорпуса" и "Нацдружин" в которых говорилось о том, какими незаконными действиями занимаются цыгане в украинских городах.

Авторы листовок пообещали "позаботиться о безопасности и порядке нашего города".

Копірайт зображення С14 Image caption Табор на Лысой горе

Указанный в листовке номер телефона на звонок BBC News Украина не ответил.

А в пресс-службе "Национального корпуса" рассказали, что не причастны к таким листовкам и назвали их "подставой".

Между тем, по итогам событий в Голосеевском парке правоохранители снова пообещали "жесткую реакцию".

"Никто не имеет права осуществлять незаконные действия, ставить псевдоультиматумы или ради пиара проводить показательные погромы в отношении других граждан. В частности, и в отношении представителей этнических меньшинств", - говорится в сообщении столичной полиции.

"За такие действия предусмотрена установленная законом ответственность, к которой будут привлечены все нарушители. Независимо от того, в составе каких общественных организаций или формирований они находятся", - повторили киевские полицейские слова Князева после инцидента в Тернополе.

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