Как природа вернула себе китайское "село-призрак" - фото

Это - китайский остров Шенгшан, расположенный в восточной провинции Чжэцзян. Именно здесь расположено заброшенное селение Хаутаувань, которое заросло пышной зеленью.

Копірайт зображення AFP

Фотожурналист агентства AFP Йоханнес Эйсел отправился в Хаутаувань, чтобы сделать эти потрясающие аэрофотоснимки.

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

На этом крошечном острове когда-то был оживленный рыболовецкий поселок. Там в 500 домах жили более 2000 рыбаков с семьями.

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP

Но из-за удаленности острова страдало качество образования, с доставкой продуктов также были проблемы.

В начале 90-х годов жители начали покидать остров в поисках лучшей жизни.

Копірайт зображення AFP

До 1994 года уехали почти все. Сейчас здесь живут лишь несколько человек.

Копірайт зображення AFP

За это время здания обвила пышная растительность. Поэтому изолированный остров стал популярным туристическим направлением.

Копірайт зображення AFP

Копірайт зображення AFP