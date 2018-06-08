Как природа вернула себе китайское "село-призрак" - фото
Это - китайский остров Шенгшан, расположенный в восточной провинции Чжэцзян. Именно здесь расположено заброшенное селение Хаутаувань, которое заросло пышной зеленью.
Фотожурналист агентства AFP Йоханнес Эйсел отправился в Хаутаувань, чтобы сделать эти потрясающие аэрофотоснимки.
На этом крошечном острове когда-то был оживленный рыболовецкий поселок. Там в 500 домах жили более 2000 рыбаков с семьями.
Но из-за удаленности острова страдало качество образования, с доставкой продуктов также были проблемы.
В начале 90-х годов жители начали покидать остров в поисках лучшей жизни.
До 1994 года уехали почти все. Сейчас здесь живут лишь несколько человек.
За это время здания обвила пышная растительность. Поэтому изолированный остров стал популярным туристическим направлением.