Первый украинец в Зале боксерской славы. Кто может последовать за Кличко

Копірайт зображення UNIAN Image caption Вслед за Виталием в Зал боксерской славы через несколько лет может попасть и Владимир

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко стал первым украинцем, вошедшим в Международный зал боксерской славы, который квартируется в поселке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

Торжественная церемония введения в зал славы продолжается четыре дня - с 7 по 10 июня.

46-летний политик с первой попытки победил в голосовании в номинации "Современные боксеры", куда входят бойцы, которые свой последний поединок провели не ранее 1989 года.

Вместе с Виталием респонденты отдали голоса за многократного чемпиона в легком и полулегком весе Эрика Моралеса из Мексики и американца Винки Райта, одного из сильнейших средневесов мира с середины 90-х годов прошлого столетия и по 2012 год.

Историческая когорта

Международный зал боксерской славы (BWAA) был открыт в 1990 году в честь двух уроженцев Канастоты, чемпионов мира по боксу Кармена Базилио и Билли Бакуса.

Лауреатов в Зал славы выбирают члены BWAA, а также историки бокса в пяти номинациях.

"Современными боксерами" до 2014 года считались те бойцы, которые закончили карьеру не раньше 1943 года. С 2015-го победителей в этой номинации выбирают среди спортсменов, которые закончили выступления не ранее 1989 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зал боксерской славы

Соответственно изменились условия и в другой категории - "Старожилы". До 2015-го туда могли войти бойцы, выступавшие в период с 1893 по 1942 год, а теперь временной интервал расширился до 1988.

Кроме того, победителей выбирают в номинациях "Обозреватели" (журналисты, писатели или историки), "Неспортсмены" (имеющие отношение к боксу люди, которые не выходили в ринг и не были обозревателями) и "Пионеры бокса".

Всего в трех номинациях, в которые входят спортсмены, избирались представители 29-ти стран.

Больше всего американцев - 164. На втором месте идут британские панчеры - 47, правда, сразу 32 из них отмечены как "Пионеры бокса".

Также более десяти представителей имеют только Мексика (15) и Канада (10).

Почему Виталий?

Появление Виталия Кличко в почетной компании, в которую входят такие выдающиеся боксеры как Мохаммед Али, Рокки Марчиано, Джо Луис, Майк Тайсон, Макс Шмеллинг, Ласло Папп, Джордж Форман, Ингемар Юганссон, Леннокс Льюис, Оскар де ла Гойя и Артуро Гатти совсем не случайно.

Профессиональную карьеру Виталий вместе с братом Владимиром начал в 25-летнем возрасте - в 1996 году, вскоре после олимпийского чемпионства в Атланте-1996.

Первые шаги на профи-ринге украинцы делали под эгидой гамбургского клуба Universum Box-Promotion, тогдашний руководитель которого Краус-Петер Коль тоже в этом году вошел в Зал боксерской славы в номинации "Неспортсмены".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виталий Кличко и его легендарный удар

На профессиональном ринге Кличко-старший провел 47 поединков, из которых выиграл 45. Из них 41 бой он завершил досрочно нокаутами.

Оба поражения Виталия довольно неоднозначны. Бой с американцем Крисом Бердом за полученный за год до того пояс чемпиона мира версии WBО в 2000 году Кличко-старший вынужден был прекратить в десятом раунде из-за травмы плеча.

У великого британца Леннокса Льюиса в 2003-м Виталий по судейским запискам после шести раундов по очкам выигрывал. Однако рефери в ринге прекратил бой, поскольку акцентированные удары британца превратили лицо украинца в районе скулы в кровавое месиво.

Кличко потребовал у Леннокса реванша, однако прагматичный британец ямайского происхождения предпочел на этом карьеру завершить. Его пояс WBC Кличко-старший выиграл в апреле 2004-го, нокаутировав в восьмом раунде южноафриканца Корри Сандерса.

Проведя одну защиту пояса, украинец должен был встретиться с американцем Хасимом Рахманом. Однако бой трижды отменяли из-за травмы Виталия. Наконец, в декабре 2005-го уставший от длительного лечения Кличко объявил о завершении карьеры.

Копірайт зображення UNIAN Image caption На победах Виталия Кличко выросло целое поколение украинских болельщиков

Попытку вернуться 36-летний боец ​​сделал в 2007-м. Однако бой против нового чемпиона WBC Олега Маскаева из Узбекистана снова отменили, потому что Виталий в очередной раз почувствовал рецидив старой травмы.

Вернулся украинец лишь в октябре 2008-го, после почти четырехлетней паузы в выступлениях. Победив нокаутом нигерийца Сэмюэля Питера, который отобрал пояс WBC у Маскаева, Виталий этот титул не отдавал больше никому. В течение следующих четырех лет Кличко провел девять успешных защит.

Последний свой поединок 41-летний украинец провел 8 сентября 2012 года в Москве (Россия), нокаутировав в четвертом раунде немца сирийского происхождения Мануэля Чарра. После того Виталий с некоторыми колебаниями решил уйти из бокса, полностью посвятив себя политической деятельности.

Брат за братом

Виталий Кличко стал первым украинцем, которому выпала честь войти в Международный зал боксерской славы.

Впрочем, есть все основания говорить, что в течение следующего десятилетия в когорте избранных появятся и другие украинские представители. В первую очередь - Владимир Кличко.

"Владимир должен войти в Зал боксерской славы как один из лучших боксеров, - сказал в свежем интервью другой экс-чемпион мира в супертяжелом весе американец Эвандер Холифилд, которого ввели в BWAA прошлом году. - Владимир был чемпионом 10 лет, и никто не мог побить его. Он сделал много великих вещей за свою карьеру".

Учитывая, что свой последний поединок против Энтони Джошуа Кличко провел в апреле 2017 года, в Зале славы его стоит ожидать не ранее 2023 года.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Кличко - следующий в очереди в Зал боксерской славы

Среди более поздних украинских претендентов на BWAA стоит выделить прежде всего нынешнего чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Он был двукратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира и Европы в любительском боксе.

Василий уже вошел в историю профессионального бокса как боец, который стал чемпионом мира в трех разных весовых категориях за минимальное количество проведенных боев - всего 11.

Многие боксерские аналитики США уже называют Ломаченко одним из сильнейших боксеров в истории.

В течение ближайших двух лет украинец собирается задержаться в легчайшем весе, чтобы встретиться с чемпионами мира Майки Гарсией из США и мексиканцем Раймундо Бельтраном, объединить чемпионские пояса и стать абсолютным чемпионом мира.

Затем Василий, которому сейчас 30, очевидно сменит вес.

Также имеет шансы подняться до уровня, соизмеримого с попаданием в Зал славы, тяжеловес Александр Усик.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Василий Ломаченко также имеет шансы в будущем попасть в Зал боксерской славы

Александр - также олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы среди любителей. На профессиональном ринге он провел лишь 14 боев (все выиграл, 11 - нокаутом), а уже является чемпионом по версиям WBO и WBC в крузервейте.

Ориентировочно в июле, проведя бой за звание чемпиона Всемирной боксерской суперсерии с россиянином Муратом Гассиевым, украинец может вообще объединить пояса всех четырех основных версий и стать абсолютным чемпионом.

Однако понятно, что для того, чтобы стать действительно великим, Усику надо заявить о себе в супертяжелом весе.

Он это прекрасно понимает и сам. Правда, сможет ли Александр противостоять на равных нынешним доминаторам хевивейта - британцу Энтони Джошуа и американцу Дионтею Уайлдеру?

Сам украинец считает, что перед противостоянием с такими величинами ему для начала надо сойтись с бойцами калибра Тони Беллью или Дэвида Гея, а уже потом задумываться над поединками, которые могут сделать его легендой.

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