Восемь неожиданных продуктов, с которыми хороша клубника
Кулинары Food Programme немного поэкспериментировали с клубникой и подобрали для вас восемь самых неожиданных сочетаний. Эти советы могут показаться несколько необычными, но поверьте - на самом деле это очень вкусно.
В следующий раз, когда поставите на стол клубнику, обязательно попробуйте хотя бы одно из этих блюд. И тогда сезон клубники непременно порадует вас новыми вкусами.
1. Авокадо
В последнем выпуске Food Programme шеф-повар Джереми Ли вспоминал, как в 1980-х ресторатор Пру Ли подала ему авокадо под клубничным соусом. Казалось бы, совершенно несовместимые ингредиенты (что вполне в духе 1980-х!). Но оказалось, что это удивительно вкусно.
Поэтому в следующий раз, когда будете есть клубнику, советуем хоть ненадолго вернуться в 80-е.
2. Шпинат
Особенно удачно сочетается в салате. Клубника подслащает его кислинку, а друзей и родственников приятно удивит то, что вы смешали в миске фрукты с овощами. Шпинат следует порезать очень мелко.
3. Черный перец и бальзамический уксус
О да. Шеф-повар Найджел Слейтер называет черный перец и бальзамик чемпионами среди ингредиентов, которые раскрывают вкус клубники.
"Добавьте совсем немного, - советует он. - На первый взгляд, это сумасшествие. Но работает".
4. Ревень
Ревень - отличное сезонное растение, не требующее особого внимания. Он делает вкус клубники выразительным, особенно когда ягоды мы едим не в сезон.
5. Чили
Если вы вдруг переборщили с перцем чили в блюде, то знайте, что его остроту лучше всего уменьшает сладкое. В этом случае вас спасет клубника. Или же сварите клубничное варенье с перцем чили.
Также воспользуйтесь клубникой как секретным ингредиентом, когда в следующий раз будете готовить чили. Мы никому не расскажем.
6. Рыба
Вы не ошиблись - иногда и такое сочетание бывает удачным. В Food Programme есть отличный рецепт палтуса под глазурью из клубники и перца халапеньо и с клубничным соусом сальса.
Попробуйте приготовить. И, как нам уже известно из предыдущего пункта, клубника смягчает остроту перца. Объедение.
7. Розмарин
Все мы в курсе, что с клубникой прекрасно сочетается мята. Но розмарин и клубника - тоже райское сочетание. Вот попробуйте.
Еще одно замечательное сочетание вкусов - клубники с базиликом. Яркий пример того, что зелень из горшка на кухонном подоконнике годится не только для приготовления традиционных блюд.
8. Соленый сыр
Козий сыр, фета или горгонзола. Особенно вкусно, если добавить клубнику в салат, в котором есть козий сыр или фета. Сочетание соленого и сладкого - это божественно.
Кроме всего перечисленного, не обходите вниманием и классический британский десерт - клубника со сливками. И, конечно, наслаждайтесь коктейлем "Пимз".
Загляните на сайт Food Programme, чтобы узнать рецепт ягодного масла и прослушать всю программу "Неповторимая клубника".