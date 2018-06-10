Восемь неожиданных продуктов, с которыми хороша клубника

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Кулинары Food Programme немного поэкспериментировали с клубникой и подобрали для вас восемь самых неожиданных сочетаний. Эти советы могут показаться несколько необычными, но поверьте - на самом деле это очень вкусно.

В следующий раз, когда поставите на стол клубнику, обязательно попробуйте хотя бы одно из этих блюд. И тогда сезон клубники непременно порадует вас новыми вкусами.

1. Авокадо

В последнем выпуске Food Programme шеф-повар Джереми Ли вспоминал, как в 1980-х ресторатор Пру Ли подала ему авокадо под клубничным соусом. Казалось бы, совершенно несовместимые ингредиенты (что вполне в духе 1980-х!). Но оказалось, что это удивительно вкусно.

Поэтому в следующий раз, когда будете есть клубнику, советуем хоть ненадолго вернуться в 80-е.

Копірайт зображення BBC Three

2. Шпинат

Особенно удачно сочетается в салате. Клубника подслащает его кислинку, а друзей и родственников приятно удивит то, что вы смешали в миске фрукты с овощами. Шпинат следует порезать очень мелко.

Копірайт зображення BBC Three

3. Черный перец и бальзамический уксус

О да. Шеф-повар Найджел Слейтер называет черный перец и бальзамик чемпионами среди ингредиентов, которые раскрывают вкус клубники.

"Добавьте совсем немного, - советует он. - На первый взгляд, это сумасшествие. Но работает".

Копірайт зображення BBC Three

4. Ревень

Ревень - отличное сезонное растение, не требующее особого внимания. Он делает вкус клубники выразительным, особенно когда ягоды мы едим не в сезон.

Копірайт зображення BBC Three

5. Чили

Если вы вдруг переборщили с перцем чили в блюде, то знайте, что его остроту лучше всего уменьшает сладкое. В этом случае вас спасет клубника. Или же сварите клубничное варенье с перцем чили.

Также воспользуйтесь клубникой как секретным ингредиентом, когда в следующий раз будете готовить чили. Мы никому не расскажем.

Копірайт зображення BBC Three

6. Рыба

Вы не ошиблись - иногда и такое сочетание бывает удачным. В Food Programme есть отличный рецепт палтуса под глазурью из клубники и перца халапеньо и с клубничным соусом сальса.

Попробуйте приготовить. И, как нам уже известно из предыдущего пункта, клубника смягчает остроту перца. Объедение.

Копірайт зображення BBC Three

7. Розмарин

Все мы в курсе, что с клубникой прекрасно сочетается мята. Но розмарин и клубника - тоже райское сочетание. Вот попробуйте.

Еще одно замечательное сочетание вкусов - клубники с базиликом. Яркий пример того, что зелень из горшка на кухонном подоконнике годится не только для приготовления традиционных блюд.

Копірайт зображення BBC Three

8. Соленый сыр

Козий сыр, фета или горгонзола. Особенно вкусно, если добавить клубнику в салат, в котором есть козий сыр или фета. Сочетание соленого и сладкого - это божественно.

Кроме всего перечисленного, не обходите вниманием и классический британский десерт - клубника со сливками. И, конечно, наслаждайтесь коктейлем "Пимз".

Загляните на сайт Food Programme, чтобы узнать рецепт ягодного масла и прослушать всю программу "Неповторимая клубника".

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