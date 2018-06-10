Что делает вулкан смертоносным?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Извержение вулкана Стромболи в Италии

Все вулканы разные, и их потенциальная разрушительная сила зависит от многих факторов: истории извержений конкретного вулкана, типа его магмы, типа самого вулкана и от того, сколько людей живут в непосредственной близости.

Но начнем с начала…

Можно ли предсказать следующее крупное извержение?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для многих вулканов вопрос состоит не в том, произойдет ли извержение, а в том, когда именно это случится

Доктор Эрик Клеметти из Университета Денисона в штате Огайо говорит, что масштабы извержения предсказать сложно.

"Когда вы наблюдаете за вулканами, то признаки грядущего масштабного извержения - и извержения небольшого - часто бывают весьма схожими", - пояснил он в интервью ВВС.

По словам доктора Клеметти, признаками скорого извержения может быть серия землетрясений, выбросы газа в атмосферу и появление вздутий на поверхности вулкана - из-за того что находящаяся на глубине лава продвигается к поверхности и смещает пласты каменных пород вверх и в стороны.

"Приходится учитывать сразу две вещи: когда именно начнется извержение и каковы будут его масштабы, но вычислить и то и другое сложно", - говорит доктор Клеметти.

В случае с вулканом Фуэго в Гватемале, извержение, по словам доктора Клеметти, было необычайно мощным, поэтому специалистам было крайне сложно предсказать его масштабы, основываясь на предыдущем опыте.

Как заметить опасность

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исландский вулкан Эйяфьятлайокудль. Лед и снег вокруг вулкана покрыты слоем пепла. Вулканический пепел, поднявшись на много километров в атмосферу, может за несколько дней окутать всю планету.

Как ученые определяют, какой именно вулкан представляет наибольшую опасность?

Классифицировать вулканы сложно. Например, до недавнего времени вулкан Килауэа на Гавайских островах считался наиболее активным в мире, но не самым опасным.

Массив Таму - потухший подводный вулкан в северо-западной части Тихого океана - считается крупнейшим вулканом в мире: его размеры сопоставимы с территорией Британских островов. Но при этом его опасность для людей невелика - ведь он находится на дне океана в 1600 километрах к востоку от Японии.

Многие масштабные извержения в прошлом происходили в отдаленных местах - и, соответственно, не представляли непосредственной угрозы для людей.

Вот за чем следят вулканологи.

История извержений вулкана

История извержений вулкана может насчитывать многие тысячелетия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лава остывает в течение долгого времени, но ее поток движется относительно медленно и лишь на небольшие расстояния

На основании данных о прошлых извержениях невозможно с точностью предсказать, как именно будет вести себя вулкан в будущем, но исторические данные дают возможность понять, как именно он обычно извергается. Вот на что смотрят ученые:

радиус местности, затронутой извержением;

тип вулкана: шлаковый конус (такой вулкан с каждым извержением становится все выше, по мере того как крупные фрагменты пористых шлаков нагромождаются вокруг кратера слоями в форме конуса) менее разрушителен, чем так называемый сложный вулкан с несколькими вершинами и кратерами;

разновидности магмы (расплавленных пород в глубине вулкана): базальтовая магма реже приводит к бурным извержениям с взрывами, чем гранитная магма;

разновидности лавы (магмы, достигающей поверхности Земли): она может двигаться относительно быстро или быть более вязкой и медленной.

Местное население

Копірайт зображення Getty Images Image caption Жизнь неподалеку от вулкана может быть непредсказуемой. Люди, живущие близ вулкана Майон на Филиппинах, занимаются своими делами, несмотря на небольшое извержение

Чем больше плотность населения вблизи вулкана, тем выше риск для жизни людей.

Но есть и другие факторы, о которых не стоит забывать. С какой скоростью течет лава из этого конкретного вулкана? Насколько хороши дороги и другая транспортная инфраструктура в этой местности? Легко ли добраться до местных жителей? Находятся ли местные деревни и поселки непосредственно на пути движения лавы?

При этом не стоит забывать, что слово "непосредственно" - относительное, ведь поток лавы может растянуться на нескольких десятков километров.

Радиус зоны опасности большого, мощного вулкана, склонного к взрывным извержениям, может достигать 100 километров, а пепел и газ могут затронуть местность в сотнях километрах от кратера.

Наблюдение за вулканами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы знаете, как обычно происходит извержение конкретного вулкана, то вы можете определить степень риска

Хотя с точностью предсказать момент извержения вулкана чрезвычайно сложно, определенные индикаторы должны вызывать тревогу.

В районах с известными рисками власти могут заранее подготовиться к наихудшему варианту развития событий.

Но при отсутствии мониторинга сейсмической активности - или же в случае, когда результаты такого мониторинга игнорируются, - риск для местного населения возрастает.

Все ли готовы к возможному извержению?

Копірайт зображення Getty Images Image caption В январе 2018 года началось извержение вулкана Майон на Филиппинах, и местным жителям понадобились респираторы

Вулканы начинают извергаться когда им вздумается, но если местные жители и власти готовы к подобному развитию событий и существует реальный план эвакуации населения, то человеческие жертвы можно свести к минимуму.

Не лавой единой: чем еще смертельны вулканы

Извержения могут быть опасны для жизни, и речь идет не только о том, как убежать от потока раскаленной лавы.

Около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, которые могут стать смертоносными. При этом риск для людей сравнительно невелик: в среднем за последние 40 лет в результате вулканических извержений в год погибает "всего лишь" 900 человек.

Но если вы оказались вблизи извергающегося вулкана, последствия могут быть непредсказуемыми - и, вполне возможно, летальными.

Причем не так много людей гибнет в потоках лавы. Лава продвигается относительно медленно, и часто люди могут убежать от нее.

Однако есть и другие смертельные опасности.

Грязевые оползни

Копірайт зображення Getty Images Image caption 18 ноября 1985 года город Армеро в Колумбии был стерт с лица земли лавиной грязи, воды, камней и пепла, хлынувшей со склонов вулкана Невадо-дель-Руис

Смертельным для людей может быть не столько само извержение вулкана, сколько последствия этого извержения.

В 1985 году в Колумбии началось извержение вулкана Невадо-дель-Руис, который выбросил много пирокластов - обломочной горной породы.

В результате растаяли тонны снега и льда на склонах вулкана, что привело к целому ряду грязевых потоков - смеси воды, льда, пемзы и камней. Эти потоки переполнили местные реки и затопили близлежащие поселения. Погибло около 24 тысяч человек.

Пирокласты

Копірайт зображення Getty Images Image caption У жителей Помпеи не было никакого шанса спастись от извержения Везувия

В 79 году нашей эры произошло одно из самых известных вулканических извержений.

В результате извержения Везувия погибли почти все жители близлежащих городов, в особенности в Помпеях и Геркулануме.

Наиболее смертоносным был пирокластический поток: смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, продвигавшаяся с чрезвычайно большой скоростью.

Все находившиеся на пути этого потока - а это около 15 тысяч человек - погибли.

Облака пепла

Копірайт зображення Getty Images Image caption После извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году окружающие поля были погребены под несколькими метрами пепла

В июне 1991 года началось извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах. О предстоящем извержении было известно заранее, и тысячи человек были эвакуированы.

Около 300 больных и пожилых людей скончались в лагерях для эвакуированных.

Но извержение сопровождалось огромным пепельным облаком, и вся окрестность была покрыта многометровым слоем пепла. В результате крыши многих зданий не выдержали и рухнули, раздавив находящихся внутри людей.

Ядовитые газы

Копірайт зображення Getty Images Image caption В результате извержения на дне озера Ньос в Камеруне в 1986 году на поверхность был выброшен ядовитый газ, и на побережье погибли тысячи людей и животных

Некоторые вулканы оказываются смертельными практически незаметно.

В 1986 году тысячи людей погибли на северо-западе Камеруна, близ озера Ньос.

В результате вулканической деятельности на дне озера в атмосферу было выброшено много углекислого газа.

Этот газ не обладает запахом или цветом, к тому же его плотность выше плотности воздуха, поэтому, поднявшись ночью из глубин высокогорного озера, он стек в долину, где во сне погибло около 1700 местных жителей.

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