Десять полезных кулинарных лайфхаков

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Строго следуете рецепту при готовке, но все равно получается не то? Возможно, дело в неправильной подготовке каждого отдельного продукта.

В кулинарной программе ВВС The Kitchen Cabinet знают, как помочь. Чтобы достичь мастерства шефа, следуйте этим простым советам.

1. Используйте деревянную доску

На профессиональных кухнях вы увидите нержавеющую сталь - ее выбирают исходя из гигиенических соображений. Часто используют пластик и даже стекло. Но для дома лучше всего деревянная доска.

Дерево не обладает противомикробными свойствами - это байка. Но деревянные доски лучшие, потому что на них бактериям сложнее все оставаться активными. Дерево пористое, оно впитывает воду: доска быстрее сохнет, а значит, и бактерии без воды погибнут быстрее.

2. Не надо чистить грибы

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Жизнь слишком коротка, чтобы чистить грибы - так считает большинство шефов. Это довольно трудоемкий процесс, а вкус и запах грибов заключен в основном как раз в их кожице. Просто помойте их, порежьте - и бросайте прямо в блюдо.

3. Соленоеили несоленое масло? Неважно

Наши родители и бабушки с дедушками готовили на соленом масле, а вот пекли, используя несоленое.

Сейчас соль содержится в большинстве видов сливочных масел в качестве консерванта. Она помогает абсорбировать из масла излишки жидкости - идеальную среду для размножения бактерий.

Профессор Барри Смит использует несоленое масло для приготовления грибов, потому что не хочет, чтобы грибы впитывали воду. Шеф-повара Джей Райнер и Рейчел Маккормак используют соленое для выпечки и жарки. В конце концов, в рецептах выпечки чаще всего предлагается добавить немного соли.

4.Используйте свежие дрожжи

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Да, свежие дрожжи найти сложно. Однако с ними выпечка получается намного лучше, чем с сухими.

Такие дрожжи продаются в виде брикета, а не пакетика. Найти их можно на рынках, в пекарнях-магазинах и некоторых супермаркетах.

5. Поставьте напиток в холод, чтобы сохранить пузырьки

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Думаете, старый трюк с чайной ложкой в горлышке бутылки с шампанским работает? На самом деле нет. Что действительно работает, так это закрыть шампанское пробкой и поместить его в холод.

В Англии многие верят, что если игристый напиток пережил тряску, то сохранить пузырьки поможет постукивание по бутылке. Но и это не работает. Если бутылка закрыта и находится под давлением, от постукивания ничего не изменится. Может даже стать хуже.

6. Рапсовое масло отлично подходит для готовки

Ведущий Джей Райнер опросил несколько шеф-поваров в программе The Kitchen Cabinet, какое масло они используют как универсальное. И все они ответили, что если нужно обойтись без животных жиров вроде сала, то они бы выбрали рапсовое.

У него нет запаха и оно не повлияет на вкус пищи, что бы вы ни готовили. А кроме того, у него довольно высокая температура горения, так что оно не начнет гореть слишком быстро.

7. Оставьте мясо в фольге "дойти" в теплой комнате

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Мясо нужно немного охладить после приготовления. Тогда содержащаяся в нем жидкость станет более вязкой и ей будет сложнее вытечь, оставив мясо сухим. При этом нужно учитывать размер куска, который вы оставляете охлаждаться.

Тонкому стейку нужно меньше времени, чем целой жареной курице. Энди Оливер рекомендует оставлять курицу возле духовки в теплой кухне, а также предварительно накрыть мясо фольгой. Незадолго до сервировки фольгу можно снять и дать мясу постоять еще немного.

8. Не выбрасывайте кончики огурцов

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Отрезаете и выбрасываете у овощей все лишнее? Может быть, зря: те части овощей, которые мы привыкли выкидывать, могут быть очень вкусными.

Кочерыжка брокколи, листья сельдерея, стручки гороха, шелуха лука - все это можно использовать в готовке. Шефы регулярно рассказывают в The Kitchen Cabinet, как это делать.

9. Понюхайте винную пробку

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Первое, что нужно проверить в вине - не испортилось ли оно и не отдает ли пробкой. Это несложно понять - вино будет пахнуть сыростью и грязью.

"Пробковая болезнь" развивается от того, что волокна пробки разъедает грибок, выделяя при этом особые вещества: трихлоранизол и триброманизол.

Сначала понюхайте саму пробку, затем налейте вино в бокал и сделайте то же самое. Вы почувствуете, если с ним что-то не так. Впрочем, вам решать, вдруг этот вкус вам даже понравится.

10. Бросьте спагетти в стену (ну, или просто попробуйте их)

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Старый прием с бросанием вареных спагетти в стену - чтобы посмотреть, прилипнет ли - все еще актуален. Если прилипают - значит, готовы. Еще можно просто посмотреть на текстуру спагетти, взяв их в руку из кастрюли. Ну, и можно попробовать.

При варке паста выделяет крахмал, поэтому нередко вода, в которой они варятся, становится плотнее и не такой прозрачной.