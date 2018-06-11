Что рассказывают жителям КНДР о саммите Ким Чен Ына и Трампа?

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До саммита главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа осталось всего несколько дней, но государственные СМИ в Пхеньяне пока не стремятся о нем рассказывать.

Власти Северной Кореи стараются контролировать информацию, достигающую ушей и глаз своих граждан, и часто не сообщают о важных событиях, пока те не завершатся. Поэтому и встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Сингапуре северокорейские СМИ пока не освещают.

За последний месяц сам факт проведения этого саммита упоминался всего пару раз - когда Пхеньян пригрозил в середине мая отказаться от участия в нем, а затем спустя несколько дней - когда принял решение, что он все-таки состоится.

Вместо этого на телевидении, по радио и в газетах говорят о "диалоге" с США в рамках мирных усилий, о которых Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении.

Что сообщают местные СМИ?

Граждане КНДР знают о проведении саммита, но, если они не следят за новостями очень пристально, выяснить, когда и где он проводится, будет непросто.

Сама дата была упомянута мимоходом в репортаже о встрече Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в конце мая. При этом северокорейцам не объясняли, почему вдруг на этой неделе в Пхеньян прибыл министр иностранных дел Сингапура.

О предстоящем саммите и подготовке к нему упоминалось в сообщении о визите 9 мая в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовала правительственная газета Rodong Sinmun.

Однако стоит заметить, что все реплики о саммите были приписаны Помпео, - выглядело так, что это Вашингтон попросил о саммите, а не Пхеньян.

А уже неделю спустя МИД КНДР пригрозил отказаться от диалога после того, как американские официальные лица сделали ряд заявлений, которые Пхеньян назвал "злобными" и "абсурдными".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Точно неизвестно, знают ли жители КНДР, где и когда проходит саммит

Государственные новостные каналы назвали американскую позицию "смехотворной комедией" и процитировали собственный МИД, заявивший, что "мы больше не заинтересованы в подобном диалоге и нам не остается ничего другого, кроме как пересмотреть свое участие в саммите КНДР-США".

Однако спустя девять дней, после того как Дональд Трамп пригрозил отменить все двусторонние встречи, северокорейские СМИ написали, что подобный саммит "крайне необходим".

"Исторический саммит между КНДР и США вновь на повестке дня, и подготовка к нему, за которой с нетерпением следит весь мир, подошла к финальной стадии", - говорилось в заявлении МИДа КНДР, переданного государственным информационным агентством KCNA.

После этого государственные СМИ не упоминали саммит, однако, возможно, вскоре какие-то заявления последуют, особенно после того, как юрист Трампа Рудольф Джулиани сказал, что Ким Чен Ын "на коленях умолял о встрече".

Именно такие фразы обычно провоцируют гнев Пхеньяна.

Что говорят сами жители КНДР?

Узнать мнение граждан Северной Кореи очень трудно, однако базирующийся в Южной Корее вебсайт Daily NK (заявляющий, что имеет связи на Севере) пишет, что люди знают о готовящемся саммите с США.

Неназванный источник этого новостного ресурса в провинции Хванхэ-Намдо утверждает, что люди впервые узнали о готовящемся саммите, увидев сообщения в государственных СМИ о встрече Помпео и Кима.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Государство тщательно контролирует, что северокорейцы смогут узнать из новостей

По данным Daily NK, это первый случай, когда северокорейские СМИ сообщили о встрече с представителем США на высшем уровне.

До этого жители страны пребывали в неведении относительно диалога с США, поскольку в стране превалирует негативное отношение к Америке.

"Северокорейские жители всегда полагали, что США - это враг нашего народа; и только помнят, как им говорили в школе, что Штаты - это "злобный зачищик войны" и "захватчик", - сообщил неназванный источник в разговоре Daily NK.

Что показывают государственные телеканалы?

Центральное телевидение - основной канал в КНДР - имеет регулярную сетку вещания, по которой можно сверять часы.

Программа передач меняется крайне редко, и даже трансляция специальных программ подлаживается под неизменные выпуски новостей, выходящие в 18:00 и в 21:00.

Государственные СМИ поддерживают свой обычный рацион из восторженных возгласов в адрес династии Кимов, военных маршей, а также фильмов и спектаклей с идеологическим посылом.

Обычно о передвижениях лидера ничего не сообщается, до тех пор пока он не вернется обратно в Пхеньян целым и невредимым, так что и на этот раз поведение СМИ вряд ли будет отличаться.

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