Оказаться в одиночестве: почему украинские дети травят сверстников?

Копірайт зображення BSIP Image caption В Украине от буллинга страдает гораздо больше детей, чем в большинстве других стран Европы

Внешность, произношение, поведение, успехи в учебе, состояние семьи - все это может стать причинами травли ребенка. Длительные агрессивные действия в отношении другого в мире называют буллинг.

Украина - в первой десятке стран Европы по его распространенности среди 11-15-летних школьников. Она оставила далеко позади не только наиболее социально благополучные Данию или Норвегию, но и, например, Венгрию и Грецию. Такие данные приводит ВОЗ.

В прошлом году 67% украинских детей были либо жертвами, либо обидчиками, либо свидетелями буллинга, по данным ЮНИСЕФ. Четверть из них непосредственно подверглись травле. 48% этих детей никому не рассказали о пережитом.

Едва ли не впервые в Украине об этой проблеме заговорили громко и откровенно. BBC News Украина исследовала ее проявления и причины.

- Должен быть факт фиксированного несчастного случая, чтобы мы могли его расследовать. Его нет. Мы делали запрос в детскую поликлинику - нам не ответили оттуда.

- А выводов судебно-медицинской экспертизы вам не достаточно?

- Там так написано, что мы не можем разобрать. Почему ваш ребенок не обратился к медсестре?

- Почему ваш психолог не приходила к сыну перед уроками? Школу не интересует психологическое состояние детей!

- Она приходила.

- Вам показать мой рабочий график?

Это фрагменты диалогов между педагогами и родителями ученика школы в городе Здолбунов Ровенской области во время заседания школьной комиссии по расследованию несчастного случая.

BBC News Украина присутствовала на нем.

Более часа учителя и родители обмениваются взаимными обвинениями, в частности в клевете. Никакого компромисса, решения, общего понимания даже не намечается. Конфликт только усугубляется.

Все это время сам пострадавший мальчик сидит рядом с родителями и слушает ссоры взрослых. Большую часть времени его практически не замечают.

По правилам он должен был дать показания. Его мать и отец на это согласились. Впрочем, выясняется, что комиссия до сих пор не опросила других детей, причастных к инциденту.

В конце концов, решают, что должны опросить других школьников.

"Подстригите своего сына"

Мать Лариса Котюжанская, которая сама работает учителем, делится видео, на котором ее 10-летнего сына бьет несколько одноклассников (BBC News Украина не называет фамилий и номера школы в интересах детей - Ред.). Дети применяют приемы профессиональной борьбы: заламывают руки, валят на пол.

Остальные дети шумят, некоторые кричат, чтобы те прекратили драться, другие - чтобы тот, кому заламывают руки, сел за парту.

"Мой ребенок пришел в 5 класс 1 сентября прошлого года. С тех пор его травили. Это делал мальчик физически сильнее его. После единичного случая, когда он плакал в туалете, мы ни к кому не ходили. Просили классного руководителя поговорить. А потом один, второй раз избили, а на третий уже руки выламывали", - рассказывает мать.

Добавляет, что мальчика обижали еще и за длинные волосы. Родители других детей советовали его подстричь и таким образом решить проблему.

Увидев видео драки, родители пострадавшего обратились в полицию. Там провели расследование.

Следователь Анастасия Ярцева сделала выводы, что виновным в нанесении легких телесных повреждений является лишь один из мальчиков, другой прибегнул к необходимой обороне.

А тот, кого бьют, тоже якобы дрался. Следователь ссылается на показания других детей. При этом в постановлении о закрытии уголовного производства действия пострадавшего не квалифицируются как необходимая оборона.

Родители этого мальчика рассказывают, что оказались в одиночестве: ни педагогический коллектив, ни другие родители класса, ни местные чиновники их не поддержали.

Родители других детей обратились в социальную службу, чтобы та забрала у них ребенка. Но там это заявление, как рассказывает Лариса Котюжанская, серьезно не восприняли.

Педагоги и дирекция этой школы отказали BBC News Украина в комментариях на камеру.

Они убеждены, что сделали все, чтобы решить проблему, и считают, что о буллинге в этой ситуации речь не идет.

В школе проводили совет профилактики, беседы с детьми, тренинги и родительские собрания, где рассматривали этот случай, привлекали психолога и социального педагога. В итоге педколлектив видит основную проблему в действиях родителей пострадавшего мальчика, а не в отношениях детей.

Отец затравленного мальчика говорил в тишине

В Европе в такой ситуации применяют механизм школьной медиации. Специально подготовленный педагог или психолог, который не имеет никакого отношения к конфликту, модерирует встречи между детьми, их родителями и учителями.

Image caption В жмеринской гимназии за год проводят более 50 сессий медиации. Методические материалы для этого разрабатывают общественные организации, такие как "Ла Страда-Украина"

Все получают право высказаться, рассказать не только о справках, "подтверждающих избиение", но и о своих чувствах, о своем видении ситуации. В Украине постепенно тоже вводят эту практику.

О своем опыте рассказывает Оксана Дацюк, специалист по медиации, заместитель директора по воспитательной работе гимназии города Жмеринка Винницкой области: "Мы рассматривали ситуацию, когда в классе затравили полненького мальчика. Одна мама была потрясена, что ее дочь могла писать гадкие вещи о нем в интернете. Она сказала, что сама была полной в ​​детстве. После этого другие дети начали говорить, что это такой же ребенок, как они, зачем его травить? Отец парня рассказал, как он переживал. Мы его слушали в полной тишине".

За один учебный год Оксана Дацко проводит более 50 медиаций только в своей гимназии. Педагог отмечает, что в этом постоянно возникает необходимость. Она также проводит тренинги для других школ по всей Украине.

Вспоминает самый сложный случай, который приходилось рассматривать. Подрались между собой девочки так, что одна попала в больницу. Уже должны были открывать уголовное производство. Но конфликт удалось уладить благодаря медиации. Девочки говорили ей после этого: "Спасибо, что помогли нам друг друга услышать".

Что стоит за историями успеха?

Лидер проекта Pianoбой Дмитрий Шуров снял клип "Все, что тебя не убивает", посвященный именно проблеме буллинга, и инициировал одноименный флешмоб в соцсетях.

Музыкант пообещал, что приедет с концертом в ту школу, чьи ученики активнее всех будут комментировать флешмоб. Победила школа № 4 из Стрыя Львовской области.

Дмитрий Шуров сдержал свое слово и приехал в город: на празднике последнего звонка школьники танцевали вместе с родителями под его песни.

Image caption После концерта в стрыйской школе Дмитрий Шуров подписал табели по просьбе учащихся и педагогов

В интервью BBC News Украина музыкант рассказал: "Мы хотим, чтобы дети, родители, учителя говорили об этом больше. Хотим, чтобы это не замалчивалось. Люди очень интересуются историями успеха. Но мало кто знает, сколько стоит за этим различных неудач и испытаний".

Он признает, что сам пережил буллинг, как и многие другие известные люди.

Слово за взрослыми

Взрослые не смогут изолировать детей от тяжелых ситуаций и переживаний. Это вечная и неотъемлемая составляющая жизни. Но они могут помочь решать и создавать максимально благоприятную для этого среду.

Решать, а не замалчивать или отрицать. Это особенно актуально в таком посттоталитарном обществе, как украинское, отмечают эксперты.

"Дети буллят, потому что все ищут способ выражения агрессивных чувств, а также из-за собственных страхов изоляции. Таким образом пытаются избавиться от ощущения беспомощности", - объясняет детский психолог Юлия Ларина в комментарии BBC News Украина.

Иногда дети делают это, потому что сами пережили насилие над собой или не понимают, какими должны быть границы в отношениях.

"Сам виноват", "стань на его место", "будь выше этого" - типичная реакция взрослых, которая приводит к неправильным последствиям. Чтобы прекратить буллинг, его надо признать. Но в консервативных украинских школах стараются избегать конфликтных вопросов", - убеждена Юлия Ларина.

В украинских школах педагоги замалчивают проблему буллинга, потому что боятся лишних проблем, расследований, уголовных дел. А то и вовсе не понимают, что им с этим всем делать. Иногда значение имеет, кем являются родители задействованных детей, насколько они состоятельные или влиятельные.

Image caption В украинских школах начинают вводить механизм медиации, который должен помочь разрешать конфликты. Но прежде всего надо признать саму проблему буллинга

Анна Нужная - выпускница Национального педагогического университета им. Драгоманова. Вспоминает, что за шесть лет обучения ни один преподаватель психологических и педагогических дисциплин не предлагал рассмотреть тему буллинга среди детей. На одном из спецкурсов Анна сама об этом попросила.

Ее видение того, как решать эту проблему, преподаватель назвала неправильным.

"Я предложила привлечь родителей, учителей, психолога к решению проблемы такого ребенка. На это преподаватель мне ответила, что я неправильно оценила ситуацию и поставила тройку". По ее мнению, ребенка надо убедить никому об этом не рассказывать, потому что, дескать, он сам уже взрослый и может разобраться с обидчиками.

Психологи также отмечают, что в ситуацию обязательно должны вмешаться авторитетные взрослые. Именно они должны дать понять детям, что так вести себя нельзя ни при каких обстоятельствах. Жертвам буллинга это вернет ощущение опоры и того, что другим людям они не безразличны.

Image caption Почти половина тех, кто пережил буллинг в школе, никому об этом не рассказали. Но именно взрослые должны давать детям ощущение опоры в сложных ситуациях

"Проблемы как будто не существует. Когда она разоблачается, то школьной администрации кажется, что это плохо сказывается на чести школы", - говорит Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследований экстремизма.

Его общественная организация проводит антибуллинговую информационную кампанию "Школьный террор Стоп".

Честь школы иногда важнее ребенка. Такая установка является наследием советской системы, убеждены эксперты.

Дмитрий Шуров после своего выступления в Стрые озвучил ту же проблему: "Украинцы привыкли жить в системе, где человек не важен. Это прививалось много десятилетий. Поэтому нам так трудно через это перепрыгнуть".

По его мнению, школьный буллинг - это проявление именно этой системы. Собственно, об этом и песня "Все, что тебя не убивает".

Постепенно это меняется, убежден музыкант.

"Воспитание у нас формирует не качественную, а количественную личность, то есть ориентированную больше на меркантильные ценности: зарплата, метраж в квартире. Люди спрашивают, сколько твоя дочь или сын зарабатывают. Никто не спрашивает, счастливы ли они", - отмечает Богдан Петренко.

И добавляет, что и родители сами часто не разговаривают с детьми о том, что, например, значит быть счастливым.

Эксперт обращает внимание на то, что самой многочисленной группой, на которую влияет буллинг, являются именно свидетели. Дети обычно не прибегают к показательной травле без "зрителей".

В конце концов, в глубоком смысле жертвами буллинга являются все дети: и те, кого обижают, и те, кто это делает, и те, кто пассивно или активно за этим наблюдает. Со всеми нужно работать, в частности привлекать детей к совместной эмоционально значимой деятельности.

У украинских детей формируется привычка быть свидетелем буллинга и не реагировать или еще и поощрять обидчиков. И это сказывается на психологии уже взрослых людей.

А кто из нас хотя бы раз в жизни не был свидетелем буллинга?

BBC News Украина приводит советы психолога Юлии Лариной в ситуации, когда буллинг уже происходит.

Если вы попали в ситуацию буллинга:

Признайте, что вы участвуете, наблюдаете или страдаете от насилия. Когда мы называем явление, получ ае м возможность о нем думать как о чем-то конкретном.

Прислушайтесь к своим чувствам: вам страшно, стыдно, вы возмущены, злитесь, чувствуете беспомощность, растеряны и тому подобное. Это поможет успокоиться и решить, что делать дальше.

Вспомните, что ситуация унижения и насилия не является приемлемой. Никто не вправе унижать или причинять боль другим. Вы не должны это терпеть.

Подумайте, с кем вы можете об этом говорить; друзья, родители, родственники, соседи, коллеги, школьные учителя, тренеры, психологи, социальные работники, врачи. В ситуации буллинг а всегда нужна помощь.

Начните изучать эту тему. Есть достаточно сайтов с четкими рекомендациями, как поступать в ситуации буллинг а родителям, детям, учителям.

Продумайте стратегию действий именно для вашей ситуации и начните постепенно ее воплощать. Главное - заручиться поддержкой и двигаться вперед.

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