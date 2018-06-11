Взрыв красок: "цветные забеги" в Киеве

В Киеве прошел традиционный забег Kyiv Color Run, во время которого участников осыпают специальными красками.

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На пробежку надо прийти в белом. Но это ненадолго.

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Участники могли выбрать различные дистанции - 3 или 6 км для взрослых.

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Но были дистанции и меньше - для детей.

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Да что там дети - бежали даже собаки!

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Специальной индийской краски заготовили центнеры.

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"Цветные забеги" пришли из Америки, и проходят они во многих странах мира.

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Маршрут забега был таким: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (в направлении метро "Дворец "Украина") - разворот в районе костела - и так четыре круга.

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