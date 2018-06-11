Почему задерживается реформа коммунальных услуг?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Переходный период к коммунальной жизни по-новому должен был продлиться только полгода

С 10 июня должен был заработать новый закон "О жилищно-коммунальных услугах", который существенно меняет отношения миллионов жителей многоквартирных домов с теми, кто поставляет воду, тепло, свет и убирает мусор.

Однако за несколько дней до этого парламент срочно внес ряд изменений в этот документ, а также в закон "О коммерческом учете тепла и воды".

Рассмотрение проекта с изменениями происходило по сокращенной процедуре и продолжалось 15 минут.

Авторы говорят, что если бы его не приняли, то в стране мог бы произойти коммунальный коллапс. Обозреватели же считают пересмотр норм о ЖКУ попыткой похоронить реформу.

Закон "О жилищно-коммунальных услугах" называли ключом к реформе коммунального сектора.

Перед этим приняли законы "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", а также "Об особенностях права собственности в многоквартирных домах", которые также являются составляющими реформы.

Верховная Рада рассматривала новый документ о ЖКУ в течение двух лет и приняла в ноябре 2017 года.

Юридически закон вступил в силу после обнародования 10 декабря 2017 года. Однако большая часть положений должна была начать действовать через полгода после опубликования закона, то есть 10 июня 2018 года.

• Рада приняла новый закон о коммунальных услугах

За это время, как ожидали авторы, население должно было понять, что изменится в отношениях с коммунальщиками, а правительство - разработать и принять подзаконные акты, которые регламентировали бы это. Например, разработать типовой договор на услугу по управлению домом.

Однако за два дня до того, как почти все нормы должны были начать работать, депутаты решили, что закон надо подкорректировать.

Что изменилось в изменениях

Изменения в закон о ЖКХ, а также в закон "О коммерческом учете" предусматривают:

• срок заключения договоров на коммунальные услуги отодвигается на 1 мая 2020 года, до этого будут действовать уже заключенные договоры;

• нормы закона, касающиеся услуг управления (в основном, это все еще старые ЖЭКи), все же вводятся с 10 июня 2018 года, однако действующие договоры по содержанию останутся, пока правительство не определится с тем, как будет выглядеть типовой договор на управление домом;

• введение штрафов за несвоевременную оплату коммуналки отодвигается на 1 мая 2019 года(вместо 1 января 2019).

После того, как завершится отопительный сезон следующего года, за каждый день просрочки будет начисляться пеня:

• ее размер - не должен превышать 0,01% от суммы долга за каждый день задержки;

• общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга;

• пеня не начисляется, если государство имеет задолженность по выплате льгот и субсидий или если потребитель имеет задолженность по оплате труда и может документально это подтвердить.

Предполагается, что поставки услуг могут быть ограничены или прекращены, если потребитель не погасит задолженность в течение 30 дней с тех пор, как получит предупреждение от поставщика.

Штрафные санкции для поставщиков услуг не предусмотрены.

Больше права - шире обязанности

Копірайт зображення UNIAN Image caption В Украине более 220 тысяч многоэтажек

Закон о ЖКУ предусматривает как расширение прав потребителей, так и увеличение обязанностей и более жесткую ответственность за коммунальные долги:

• типовой договор на управление, в котором будут вычленены плата за коммунальные услуги и управление домом;

• возможность выбора коллективного или прямого договора на оказание услуг в многоквартирных домах, вычленение из квартплаты вывоза мусора;

• введение проверки качества услуг и фиксация нарушений;

• размер платы за коммунальные услуги можно уменьшить в случае, если их не предоставили или предоставили в плохом качестве.

Согласно новому закону, потребитель получает право на:

• возмещение, если услуга не было предоставлена, либо если она - ненадлежащего качества;

• неуплату стоимости коммунальных услуг (кроме теплоснабжения), если потребитель не жил в доме более 30 календарных дней;

• взыскание с управляющего дома или поставщика услуг штрафа за превышение нормативных сроков ремонта или аварийных работ;

• отключение от систем центрального снабжения тепла и горячей воды.

Последнюю норму, как отмечают обозреватели, очень сложно реализовать, ведь в законе говорится, что отключение должно происходить в "установленном законом порядке", который предусматривает согласие всех жильцов.

В то же время расширились и обязанности потребителей коммунальных услуг. Потребитель должен:

• заключать соглашения об оказании услуг;

• за собственные средства и своевременно ремонтировать сантехнику, приборы учета;

• пускать в жилье представителей компаний, предоставляющих коммунальные услуги и управляющих компаний, для ремонта оборудования или проверки приборов учета;

• предоставлять данные приборов учета.

Одна из принципиальных новаций заключается в том, что текущие и капитальные ремонты систем, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг внутри дома, например, канализации, должны финансироваться из кармана совладельцев.

Мэры и правительство просят подождать

Копірайт зображення UNIAN Image caption Власти Киева говорят, что нуждаются в дополнительном времени для того, чтобы проинформировать потребителей об изменениях

В начале июня власти Киева вместе с Ассоциацией городов обратились к парламенту и правительству с призывом отложить закон о ЖКУ.

Как заявил мэр столицы Виталий Кличко, до "утверждения подзаконного нормативно-правовой базы", необходимой для того, чтобы закон работал.

Он отметил, что местным властям требуется дополнительное время на то, чтобы проинформировать потребителей и участников рынка об изменениях, которые произойдут. Но не уточнил, почему этого не сделали за время, прошедшее с принятия закона.

Такое предложение поддержали в правительстве, а депутаты с ним согласились.

Один из авторов проекта, заместитель председателя Комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак заявила, что просит коллег поддержать закон "с прискорбием":

"То количество подзаконных актов, которые должны быть выполнены для реализации этих законов, правительством в полной мере не еще подготовлены", - заявила депутат от "Самопомощи".

Вице-премьер Геннадий Зубко, который курирует вопросы ЖКХ, сказал, что из 50 нужных подзаконных актов 30 уже утверждены, "но вопрос в том, что реформа непростая, и у нас есть разногласия по срокам ее внедрения". Например, только в декабре этого года жители многоэтажек смогут выбирать управляющего.

Г-жа Бабак подчеркнула, что "мы откладываем введение в действие "Закона о жилищно-коммунальных услугах" только в части коммунальных услуг". А вот нормы, касающиеся управления домами, должны заработать: "Не будем держать в рабстве людей по услуге содержания, мы позволим владельцам уже со следующего месяца самостоятельно выбирать управляющих".

"Похоронить" реформу?

"Подзаконные акты давно готовы. Они просто лежат и не принимаются", - говорит Татьяна Бойко, координатор программ Гражданской сети "Опора" в сфере ЖКХ.

По ее словам, это не первая попытка затормозить закон: "(Подзаконные акты) можно было бы принять еще после закона Об особенностях осуществления права собственности. Они тянули до принятия закона о ЖКУ. Надеялись, что он не пройдет, но он прошел. Затем пробовали ветировать его. Потом были еще 2-3 законопроекта об отмене этих норм, но их не смогли зарегистрировать".

С принятием изменений и переносом сроков, говорит Татьяна Бойко, реформу "фактически можно похоронить".

Эксперт утверждает, что ожесточенная борьба идет за рынок услуг по управлению многоквартирными домами: "Уже есть куча домов, где приходят управляющие и говорят, что готовы обслуживать дома по 4,5-5 грн (за квадратный метр), тогда как, например, управляющая компания КГГА ставит 7 грн. Вот вам и цена вопроса. Этот рынок никто никому не хочет отдавать".

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