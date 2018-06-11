План Авакова по Донбассу. Почему молчит Порошенко?

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Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков официально опубликовал собственный план восстановления целостности и деоккупации Донбасса, который он назвал "Механизм малых шагов".

Один из членов Кабинета Министров предлагает свой сценарий преодоления кризиса на Донбассе, призывает к обсуждению и информационной поддержке. Из администрации президента Украины - пока только тишина, никакой реакции и никаких комментариев.

"Малые шаги" и "агенты влияния"

О подготовке плана деоккупации Арсен Аваков начал говорить в апреле 2018 года. То есть, именно тогда, когда президент Порошенко уже объявил, что АТО будет завершено и начнется новая Операция объединенных сил.

По заявлениям министра (который успел побывать в США и там также анонсировать свой план) следовало, что он не верит в стратегию, которую Украина продвигает на международных встречах и на заседаниях Минской контактной группы.

Главный скепсис министра касался возможности введения миротворческих сил ООН на Донбасс в количестве от 20 до 40 тысяч человек, как об этом заявляли руководители Украины.

При этом он постоянно подчеркивал, что "подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса".

В мае Арсен Аваков сообщил, что стратегия пишется профессиональными дизайнерами, и документ будет готов летом.

План, который был обнародован несколько дней назад, предусматривает "малые шаги" реинтеграции. Его появление чиновник объясняет неэффективностью, исчерпанием минского формата, а также отсутствием в нем "целостного видения решения конфликта".

Копірайт зображення Министерство обороны Украины Image caption Эксперты обращают внимание на то, что, говоря о демилитаризации оккупированных территорий, Арсен Аваков не сообщает, каким именно образом это может произойти

Схематически это, по мнению Арсена Авакова, должно выглядеть так:

• сначала парламент принимает законы об амнистии и о коллаборационистах, чтобы можно было определить статус каждого, кто находится на оккупированной территории: является ли он жертвой оккупации, сотрудничал с "властью" "ДНР-ЛНР", убивал ли украинских солдат, принимал ли участие в репрессиях против мирного населения;

• выбирается оккупированная территория - один населенный пункт, из которого выводятся военные формирования, там создается демилитаризованная зона безопасности. Специальная международная миротворческая миссия и Государственная пограничная служба Украины (подчинена МВД) берут под свой контроль указанный участок территории и его пределы. Кроме "голубых касок", возможно привлечение добровольцев-дружинников из числа местного населения;

• на этой территории формируется переходная администрация, готовятся местные выборы в соответствии с украинским законодательством, восстанавливается работа всех государственных институтов;

• ключевым должно стать улучшение качества жизни граждан на деоккупированной территории, должны восстанавливаться инфраструктура, проводиться гуманитарное разминирование территории и тому подобное.

"Затем проект масштабируется на соседние районы. При этом каждый следующий этап деоккупации и реинтеграции будет проходить легче, поскольку местные жители освобожденных городов и сел станут "агентами влияния", примером и образцом для соседей", - говорится в стратегии.

По разным оценкам, указывает министр, для восстановления социально-экономической стабильности региона понадобится не менее 10 лет и от 20 до 30 млрд долларов США. Поэтому, считает Арсен Аваков, Украина, не имея возможности самостоятельно компенсировать убытки от войны, должна создать условия для привлечения доноров и инвесторов на эти цели.

План предусматривает ряд предпосылок, не зависящих ни от Авакова, ни от Украины Мария Кучеренко, эксперт

Зачем пугать коллаборационистами и другие сомнения

Эксперты и пользователи социальных сетей обращают внимание на то, что в плане Авакова невыясненными остаются несколько принципиальных моментов, и главный из них - как Украина должна добиваться создания "демилитаризованной зоны", то есть, заставлять боевиков оставить тот или иной населенный пункт, чтобы затем в нем можно было реализовывать другие пункты плана.

Заместитель министра Георгий Тука отмечает, что "при любых обстоятельствах на такие действия нужна будет добрая воля России".

"План Авакова - почти идеальный, при условии, что россияне уйдут с Донбасса. Но они не уйдут... Поэтому без военной операции не обойтись", - пишет Yury Stowisim в Facebook.

"План предусматривает ряд предпосылок, не зависящих ни от Авакова, ни от Украины - например, введение миротворцев. Другая проблема - вывод российских войск из самопровозглашенных "республик". Сейчас нет никаких признаков, что РФ будет это делать. И здесь не важно, идет ли речь о всей оккупированной территории или об отдельных населенных пунктах, как в плане министра Авакова. А именно этот шаг деоккупации автор не конкретизирует, как это очевидно. И на самом деле ничего не очевидно", - говорит в комментарии ВВС News Украина эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко.

Еще сразу же после появления первых заявлений Авакова о "малых шагах" реинтеграции представители "ДНР" назвали их "очередной методикой зачистки Донбасса".

Сепаратистские и российские интернет-издание цитируют Дениса Пушилина, который постоянно участвует в заседании Минской контактной группы. Он в очередной раз заявил, что "республики", как и Россия, считают, что миротворцы должны быть размещены на линии соприкосновения, и не дальше.

Также эксперты и пользователи социальных сетей говорят, что принятие закона о коллаборационистах, который предлагает Арсен Аваков, - это путь к еще большей конфронтации с жителями Донбасса, которых и так пугают "местью" и "расправой", которые им "готовит" Украина после освобождения Донбасса.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Петр Порошенко не реагировал на инициативы Арсена Авакова

"Мягко говоря, дискуссия между президентом и правительством"

На предложения Арсена Авакова не реагируют в администрации президента Украины.

Бывший депутат и экс-посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что появление плана Авакова - это подтверждение недоразумений с Петром Порошенко.

"Хотя название плана касается Донбасса, должен сказать, что это продолжение, мягко говоря, дискуссии между президентом и правительством. Извините, но при таком подходе это еще одна дискредитированная идея. Поэтому в ближайшие дни следует ожидать ответа Банковой, потому что она слишком долго не замечала инициатив министра внутренних дел", - считает Роман Бессмертный.

"Кажется, здесь будет что-то вроде того, как среагировала Банковая на инициативы министра финансов. (Министра Александра Данилюка парламент на прошлой неделе отправил в отставку и президент Порошенко не противодействовал этому. - Ред.) В этом есть огромная проблема, потому что с приближением избирательной кампании количество подобных шагов будет расти", - заявил он в эфире одного из телеканалов.

Думаю, план Авакова - это первое из предложений, которых еще может быть много Виктор Замятин, эксперт

Арсен Аваков ни разу не говорил о том, что его план - это предложение частного лица. То есть, он выступает как политик и как государственный деятель, и его предложения звучат параллельно с тем, как украинская делегация на переговорах в Минске добивается выполнения пунктов Минских соглашений.

Зачем это нужно Авакову?

"Это, в первую очередь, попытка получить дополнительные баллы на теме, которая волнует всех. Но возникает логичный вопрос: почему вообще МВД занимается вопросами деоккупации, если Украина имеет открытый межгосударственный конфликт? Да, это не доказано пока в международных судах, но позиция Украины заключается в том, что она воюет с Россией. При чем тут МВД вообще?" - спрашивает Мария Кучеренко.

"Конечно, на определенном этапе это министерство должно приобщиться к наведению порядка после деоккупации, когда речь пойдет об установлении законности, правосудия. А сейчас о деоккупации должны говорить министерство обороны и Генштаб ВСУ", - добавляет аналитик.

В то же время, в экспертных кругах говорят, что появление плана Авакова это и отголосок недоразумений, или, как выразился Роман Бессмертный, "мягко говоря, дискуссии" между Петром Порошенко и правительством и, в частности, Арсеном Аваковым.

В октябре прошлого года экс-советник министра Антон Геращенко признавал, что конфликт заключается в "разных подходах к вопросам безопасности и проведения уголовных расследований". Хотя сам Арсен Аваков называл заявления о противостоянии с президентом "фантазиями" и "спекуляциями".

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В то же время, эксперт политико-правовых программ Центра Разумкова Виктор Замятин считает, что предложения Арсена Авакова не противоречат законам о деоккупации, которые вступили в силу в начале 2018 года.

По его словам, законы устанавливают политические рамки, но не предусматривают механизмов достижения главной цели - деоккупации Донбасса.

"Думаю, план Авакова - это первое из предложений, которых еще может быть много. Дискуссия - это хорошо, потому что все понимают, что Минский процесс не движется и нужно что-то менять. Но предложения - это одно, а план - это другое. План может быть только государственным, а не Порошенко или Авакова", - сказал Замятин в комментарии ВВС News Украина.

Эксперт считает, что не стоит говорить о том, что план Авакова - это проявление его дальновидных политических амбиций.

"Это демонстрация того, что он есть, что он действует, что у него нет равноценных друзей в политике. Аваков подчеркивает, что он важная фигура и ему есть что сказать", - добавляет Виктор Замятин.

Он и другие аналитики также отмечают, что без скоординированных действий власти и общества не может быть реализован ни план Авакова, ни любой другой.

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