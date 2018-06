"Моя девушка не хочет, чтобы я видел ее голой"

Копірайт зображення Liane Piper

Я очень люблю свою девушку, Лиен. Но, к сожалению, сама она к себе относится иначе.

Она веселая и красивая, голубоглазая, с длинными волосами, которые она часто перекрашивает (сейчас они огненно-красные), и очень милой улыбкой.

Однако Лиен ненавидит свою внешность и по несколько раз в день обзывает себя плохими словами: отвратительной, уродкой, страшилкой. Считает, что у нее лишние килограммы (это не так), а свое лицо называет перекошенным, хотя на самом деле оно у нее симметрично.

Мы познакомились в 2015 году в Tinder - приложении, которое Лиен любила за то, что могла контролировать свой вид на фотографиях.

На первых нескольких свиданиях она казалась достаточно уверенной в себе девушкой.

Мы быстро нашли общий язык. Никогда и ни с кем мне не было так легко.

Она имела в себе что-то очень привлекательное для меня. Между нами возникла удивительная связь, и буквально через несколько месяцев я почувствовал, что влюбился.

Но уже через полгода отношений стало понятно, что проблемы Лиен с ощущениями от собственного тела - это не просто низкая самооценка.

Мы как раз собирались в ресторан, когда она заметила, что закончился лак для волос. Я увидел, что она разволновалась, что ее волосы будут иметь какой-то не такой вид.

Поэтому пошел в магазин и купил ей новый спрей.

Он немного отличался от привычного для нее, и она устроила такую ​​истерику, что в сердцах начала швырять вещи. В тот день мы очень сильно поссорились.

А когда оба наконец успокоились, я понял, что ее поведение - от самоуничижение из-за внешности до ритуалов, связанных с внешним видом, - не совсем нормальное.

У меня самого обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Он контролируемое, но раньше было хуже. Поэтому я распознал в некоторых ее действиях симптомы подобного тревожного расстройства.

Я посоветовал ей обратиться к врачу.

Сначала она колебалась, но мне кажется, ей легче от того, что мы открыто поговорили о ее состоянии.

Так у нее диагностировали так называемое телесное дисморфическое расстройство (дисморфофобию).

Считается, что им страдают 2% населения. Больным кажется, что они некрасивы; они сравнивают свою внешность с видом других людей и занимаются отдельными частями тела - чаще лицом.

Лиен только недавно начала лечиться от дисморфофобии. Но, несмотря на то, что теперь она знает свой диагноз, жить с этим нелегко.

Сам я не страдаю от этого расстройства, но поскольку у меня отношения с Лиен, то дисморфофобия - неотъемлемая часть и моей жизни.

Ежедневно она создает непредвиденные проблемы.

Например, однажды мы собирались посидеть во фреш-баре, однако Лиен неожиданно решила, что она не может туда войти, потому что внутри сидела девушка, которая, по ее мнению, была гораздо красивее, чем сама Лиен.

А еще это может быть страшно.

Наша история легла в основу нового документального фильма BBC Three - Ugly Me: My Life with Body Dysmorphia ("Безобразная я: моя жизнь с дисморфофобией"). В нем Лиен рассказывает о том, как ей хотелось разорвать свое лицо ногтями и поджечь волосы - такое отвращение вызывает у нее собственная внешность.

Я был рядом, когда она действительно подожгла свои волосы, поэтому вовремя отобрал у нее зажигалку и затушил огонь. Это произошло всего через несколько месяцев после начала нашего романа, и я действительно очень испугался. Никакие мои слова или действия не могли ее остановить.

А самое трудное - выдерживать отсутствие интима.

Лиен не хочет, чтобы я видел ее голой, для нее это слишком тяжело. Последняя близость у нас была несколько месяцев назад, да и то лишь прелюдия.

Обычно я жду, когда она проявит инициативу. Тогда я точно знаю, что ей комфортно. Раздражает то, что в основном она ждет инициативы от меня. Поэтому мы "занимаемся этим" лишь изредка.

Все сводится к тому, как Лиен чувствует себя в такие моменты. Мы можем начать, но потом ей становится неуютно, и мы прекращаем.

Иногда у меня такое ощущение, что я не выдержу и сорвусь. Секс - не самое важное в жизни, но все равно это важная составляющая отношений.

Для "самолечения" я смотрю порно. Как-то Лиен нашла порно у меня на телефоне и рассердилась. Она не хочет, чтобы я такое смотрел, потому что думает, что для меня это лучше, чем секс с ней.

Мы пробовали по-разному облегчать себе интим: романтические вечера; заверения, что она самая красивая; длительное время на подготовку. Но если ей некомфортно с самой собой, тогда все это очень сложно.

Копірайт зображення BBC Three Image caption Часть терапии Лиен - рисовать автопортреты

То есть планировать будущее мы не можем.

Мы говорили о браке и детях. Я бы очень этого хотел. Однако Лиен этого не хочет, потому что заранее думает о том, что произойдет с ее телом после вынашивания и рождения ребенка.

Нам обоим по 29 лет. В этом возрасте все ее подруги уже выходят замуж - летом мы приглашены на несколько свадеб. А она постоянно впадает в крайности: говорит, что хотела бы выйти замуж, но потом вспоминает о дисморфофобии и отказывается от таких планов.

Во время терапии Лиен рисует автопортреты.

Она начала посещать сеансы психотерапии, и ей это помогает.

Но бывают моменты, когда мне хочется с ней разойтись. Однажды, когда мы сидели в баре с друзьями после концерта, к нам подошли двое парней со знакомыми женщинами.

Лиен очень разозлилась.

Думаю, она решила, что по сравнению с этими женщинами она - некрасивая. Начала придираться ко мне, а потом и вообще пулей вылетела из бара. Наверное, у нее таким образом срабатывает защитный механизм.

Но на тот момент мы встречались уже полтора года, и все эти мелочи понемногу накапливались. Она регулярно такое устраивает - сломя голову вылетает из магазинов и баров, бесится, потому что из-за кого-то рядом сработал триггер ее дисморфофобии, а на мне просто срывает злость.

В тот раз после концерта я ей сказал, что это уже перебор - я больше не выдерживаю, поэтому ей нужна помощь.

Часто кажется, что в Лиен сосуществуют две разные личности, и дисморфофобия - это внутренний зверь.

Я научился не отвечать прямо, когда она говорит что-то вроде: "Я такая некрасивая". Зато я стараюсь убедить ее, что это не так - касаясь ее руки или обнимая.

Я долго ничего не рассказывал родным и друзьям, потому что думал: "Это личное дело Лиен".

Но в прошлом году чаша моего терпения переполнилась, я решил выпустить пар и рассказал родителям. А они, на удивление, восприняли это с пониманием. Мама работает в психиатрической клинике и понимает состояние Лиен.

Хотя думаю, что ее главное желание - чтобы я был счастлив. Поэтому всегда убеждаю ее, что так и есть.

С друзьями сложнее. Они лишь недавно узнали о фобии Лиен. И самое трудное для них - понять, почему у нас нет близости. От них часто звучат комментарии типа: "Я бы так не смог".

Но я верю, что наша любовь победит. Я живу одним днем ​​и радуюсь хорошим мгновениям, которые мы переживаем вместе. Ежедневно мы смеемся, и делимся всем, и до сих пор она - мой лучший друг.

Я знаю, что Лиен никогда не избавится от этого расстройства. Но надеюсь, что наступит день, когда мне не придется больше жить так, как будто я иду по минному полю, и она сможет наконец спокойно быть собой.

Записала Дженни Сталлард.

