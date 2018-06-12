Бегущие охранники Ким Чен Ына - кто они?

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Ким Чен Ын приехал в Сингапур, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Мир снова увидел его охранников.

Мир снова мельком увидел бегущих охранников в костюмах, сопровождавших автомобильный кортеж Ким Чен Ына в Сингапуре. И они не просто часть зрелища. В том, что касается безопасности лидера страны, Северная Корея не оставляет на волю случая абсолютно ничего. Кто такие эти загадочные люди в костюмах? Аналитик Майкл Мэдден приоткрыл завесу тайны.

Когда Ким находится в Северной Корее, вокруг него обычно три линии охраны. В Сингапуре сегодня можно увидеть эту конфигурацию в новой версии, и все взгляды прикованы к людям в темных костюмах.

Охранники, бегущие по обе стороны лимузина Кима, и те, которые находятся в непосредственной близости к лидеру, являются сотрудниками так называемого "Отдела №6" Центральной Партии, официально известного как Главное управление адъютантов.

Именно эти люди формируют ближайшую линию охраны Кима. Их выбирают из призывников Корейской народной армии, выполняющих свои обязанности по прохождению воинской службы.

Среди критериев отбора - рост, он должен быть приблизительно таким же, как у лидера страны, и отличное зрение.

Кандидаты должны продемонстрировать определенные физические достижения, такие как способности к меткой стрельбе и боевым искусствам.

Затем кандидат подвергается тщательной проверке органами госбезопасности, в ходе которой изучается информация о его семье в двух поколениях. Многие сотрудники Главного управления адъютантов являются родственниками клана Кимов или других высокопоставленных семейств в КНДР.

После получения одобрения на занятие должности охранника кандидаты проходят интенсивный курс подготовки, который напоминает курс боевой подготовки спецназа Корейской народной армии.

Их учат пользоваться пистолетами, применять методы маскировки и ухода от слежки, и ряду боевых искусств.

Курсанты проходят через тяжелые физические испытания и психологическую подготовку.

Обычно телохранители создают кольцо вокруг охраняемого лидера, с обзорм в 360 градусов по всему периметру. Как правило, впереди Ким Чен Ына следуют от трех до пяти телохранителей, в том числе директор Главного управления адъютантов.

По обе стороны от него идут или бегут от четырех до шести телохранителей, по двое или трое с каждой стороны. Сзади размещаются еще пять-шесть телохранителей.

Они - единственные люди в КНДР, которым разрешается ношение огнестрельного оружия в присутствии верховного лидера, обычно полуавтоматического пистолета и запасного пистолета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кима охраняют три группы телохранителей из двух силовых ведомств

Несмотря на это, главным оружием телохранителей является их способность наблюдать за окружением лидера и вовремя нейтрализовывать возникающую угрозу путем физического вмешательства. Когда был жив Ким Чен Ир, один охранник приходился на двух сопровождавших лидера высокопоставленных чиновников.

Телохранители Ким Чен Ына уступают по численности охране его отца и имеют не столь агрессивный вид.

Обычно они носят черные костюмы и галстуки в западном стиле, или френчи в стиле партийного руководства. Шоферы Ким Чен Ына всегда носят льняные или кожаные перчатки за рулем. Они также пользуются радиопередатчиками с наушниками.

Однако их основные средства коммуникации пришли из "старой школы" - охрана носит значки, чтобы их легко было узнать на мероприятиях, а общается с помощью заученных паролей и кодовых слов.

Главное управление адъютантов насчитывает около 200-300 сотрудников, более половины которых - телохранители. Остальные работают водителями или техническими сотрудниками. У некоторых телохранителей верховного лидера достаточно долгая карьера, но большинство остается в этой должности в течение порядка десяти лет.

Алкоголь, сигареты, еда

Вторая и третья линии обороны вокруг Кима состоят из сотрудников Командования охраны.

Если сотрудники Главного управления адъютантов защищают самого верховного лидера, то люди из Командования охраны несут ответственность за безопасность помещения, в котором он находится - будь то офисное здание или частная квартира, за рубежом или в пределах КНДР.

Кроме того, они выполняют ряд логистических и технических функций поддержки верховного лидера в его работе.

Сотрудники Командования охраны проходят через отборочный процесс, похожий на тот, которому подвергают телохранителей Кима в Управлении адъютантов. Нужно сказать, что большинство адъютантов заканчивают свою карьеру в Командовании охраны, куда, как правило, переходят из своей службы.

Как следует из сообщений СМИ, в Сингапур из Пхеньяна прилетели три самолета, и по меньшей мере два из них занимали сотрудники Командования охраны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сотрудников Командования охраны можно встретить неподалеку от сингапурского отеля St. Regis

Эти мужчины и женщины отвечают за поддержку Ким Чен Ына в ходе визита, и их функции очень разнообразны. Среди них, например, есть операторы секретных линий телефонной связи, по которым разговаривает верховный лидер, эксперты по информационным технологиям, отвечающие за безопасность всех компьютеров, которыми пользуется Ким.

Другие сотрудники командования должны в любое время обеспечивать Кима едой, спиртным и сигаретами, а также проверять всю еду и напитки, которые будут предложены лидеру.

Также в службе охраны есть медицинское отделение, укомплектованное личными врачами и медперсоналом Кима, по крайней мере двое сотрудников этого отделения прилетели с лидером КНДР в Сингапур.

Что касается личной безопасности Кима, две из трех внешних линий безопасности вокруг лидера КНДР состоят из сотрудников второго управления Командования. Как правило, они обеспечивают безопасность тех мест, куда прибывает Ким.

Одна линия сотрудников командования образует дополнительный контур защиты вокруг Кима и его телохранителей, а еще одна линия расставляется вдоль дорог, заборов и других инфраструктурных объектов на пути следования лидера в радиусе полумили.

Любой, кто сегодня зайдет в лобби сингапурского отеля St. Regis, вероятно, встретится с ними.

Почти никто больше из мировых лидеров не имеет такой трехуровневой структуры личной безопасности, как у Ким Чен Ына.

И хотя бегущие телохранители выглядят странно, большую часть работы делает высокоорганизованная и готовая на многое для обеспечения безопасности Кима охрана, которую трудно заметить сразу.

Майкл Мэдден - приглашенный эксперт Корейского института США, подразделения Университета Джона Хопкинса, и директор программы NK Leadership Watch, аффилированного с проектом 38 North.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram