"Посоветовал бы Газпрому выписать чек" - юрист-международник о Стокгольме

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"Нафтогаз" сможет получить 2,6 млрд долларов от "Газпрома" по решению суда в Стокгольме, рассказал ВВС News Украина Алан Райли, профессор права в City Law School, City University London, а также старший научный сотрудник Global Energy Center, Atlantic Council.

Юрист-международник, специализирующийся на деятельности энергетических компаний, рассказывает, что Стокгольмский арбитраж и следующие решения европейских судов о замораживании активов "Газпрома" в рамках его исполнения показали, что "система может быть медленной, но она есть и она работает".

Алан Райли профессор права, City Law School, City University London

старший научный сотрудник Global Energy Center, Atlantic Council

Когда ожидать результатов работы этой системы, а также что может пойти не так - профессор Райли рассказал в интервью ВВС News Украина.

ВВС News Украина: Сможет ли "Нафтогаз" получить эти 2,6 млрд долларов, которые, согласно решению Стокгольмского арбитража, должен заплатить "Газпром"? Или это рычаг давления, который можно использовать для решения других проблем?

Алан Райли: Что мы имеем? Есть решение арбитража, что "Газпром" должен заплатить 2,6 млрд долларов. "Газпром" говорит, что платить не будет и оспаривает решение. Но это не является препятствием для замораживания его активов, поскольку есть решение арбитража, оно зарегистрировано в соответствии с европейской конвенцией и оно внедряется путем ареста активов "Газпрома".

Первое, на что мы должны обратить внимание: есть апелляция "Газпрома", которая может изменить решение (арбитража). Однако надо знать, что такое случается только в 6% случаев. То есть в 94% случаев решения Стокгольмского арбитража признаются окончательными и выполняются.

Второе - как можно получить эти активы? Процедура такова: когда вы получаете решение, регистрируете его, вы можете замораживать активы. Вы не можете получить контроль над ними до завершения апелляции, но заморозить можете.

Что происходит сейчас? Как я понимаю, юристы "Нафтогаза" изучают, где в Европе есть активы "Газпрома", и замораживают их. Много было сделано в Швейцарии, затем - в Нидерландах. И этот процесс будет продолжаться. Там, где они находят активы "Газпрома", они могут их заморозить и получить контроль.

Думаю, они все же получат 2,6 млрд долларов. Вполне понятно, что активы "Газпрома" в ЕС превышают эту сумму.

ВВС News Украина: Может ли "Газпром" оспаривать теперь уже арест активов?

Алана Райли: Они могут попробовать. Но это довольно трудно сделать, потому что есть решение Стокгольмского арбитража. Конечно, россияне будут использовать каждую возможность, но у них очень узкое поле для маневра.

Многие сразу же вспоминают дело "ЮКОСа". Но есть ряд существенных отличий. То дело было очень политизировано, сумма возмещения была намного выше. Однако самое важное, что это был иск акционеров компании против Российской Федерации.

Дело "Нафтогаза" и "Газпрома" было совсем другим, хотя "Газпром" и является государственной компанией. "Газпром" не имеет суверенного иммунитета, как государство, поэтому его труднее защищать.

ВВС Украина: Кажется, это похоже на зеркальную ситуацию, когда Россия, и в известной степени Германия, утверждают, что Северный поток-2 является чисто коммерческим проектом, который не имеет отношения к политике государств?

Копірайт зображення AFP Image caption Отказ "Газпрома" выполнять решение международного арбитража в Стокгольме может вылиться в осложнения для масштабных проектов компании

Алай Райли: Да, вполне коммерческий арбитраж может завершиться вполне коммерческими последствиями. Именно поэтому, если "Нафтогаз" находит активы "Газпрома", связанные с Северным потоком-2, он может получить над ними контроль.

ВВС News Украина: Каковы временные рамки всего этого процесса?

Ален Райли: Это зависит от того, как быстро "Нафтогаз" найдет активы и когда ему удастся получить над ними контроль, поскольку национальные судебные процедуры разных стран отличаются. Я бы сказал, что это может продолжаться около двух лет.

Предполагаю, что в определенный момент россияне задумаются, стоит ли оно того, не проще ли "выписать чек". Как юрист, я бы посоветовал "Газпрому" сделать именно так. Это было бы гораздо менее болезненно.

ВВС News Украина: Но как насчет "потери лица" и вреда для репутации?

Ален Райли: Нынешние репутационные потери хуже, потому что они имеют решение суда не в свою пользу, решение, которое с высокой степенью вероятности будет поддержано в апелляционной инстанции, и они отказываются платить.

Если мы возьмем последнее мировое соглашение ЕС с "Газпромом" после антимонопольного расследования, то ЕС надеется, что "Газпром" будет придерживаться своих обещаний, но он уже отказывается выполнять решение суда.

Та же ситуация и с Северным потоком-2. (В Германии. - Ред.) говорят, что он возможен, когда будут гарантии транзита газа через Украину. Но почему мы должны верить "Газпрому" в этом вопросе?

Я предполагаю, что когда апелляцию рассмотрят в шведском суде, и там подтвердят решение Стокгольмского арбитража, это будет еще одним поводом для "Газпрома" выписать чек. Это будет выход, который позволит сохранить лицо.

Если же нет, то репутационные потери будут большими. Когда один европейский суд за другим принимает решение не в вашу пользу, я как юрист просто сказал бы руководству "Газпрома": "Стоп! Когда вы уже в яме, не копайте глубже".

ВВС News Украина: Но для Украины все еще есть 6% вероятности, что все может измениться?

Алан Райли: Это какой-то типично украинский взгляд. У Украины есть 94% возможности окончательно выиграть.

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